Corona-Kontaktpersonen müssen ohne Ausnahme 14 Tage das Haus hüten: Bei den Regeln für die Dauer der Quarantäne für Kontaktpersonen eines Corona-Infizierten orientiert sich das Gesundheitsamt der Region Hannover an den Vorgaben des Robert-Koch-Instituts ( RKI) sowie des Landes Niedersachsen. Demnach ist eine 14-tägige Quarantäne, bürokratisch auch häusliche Absonderung genannt, für Personen Pflicht, die mit einem nachweislich Infizierten in direktem Kontakt gestanden haben (K1-Personen). „Wer in dieser Gruppe eingeordnet wird, muss 14 Tage zu Hause bleiben“, betont Sonja Wendt, Sprecherin der Region Hannover. Das gelte etwa für eine Kohorte oder einen Klassenverband in Schulen.

IGS Roderbruch

Kontakte von K1-Personen wie Geschwister oder Eltern dürfen indes nicht vom Schulbetrieb oder anderen Aktivitäten ausgeschlossen werden. Das gilt auch für Mitschüler, die nicht vom Gesundheitsamt als K1-Kontakte eingestuft wurden. Auch dieses Vorgehen orientiert sich strikt an den Vorgaben des RKI, betont Stadtsprecher Christoph Borschel. Neben den Menschen, die in enger Verbindung mit einem Corona-Fall gestanden haben, werden laut RKI Kontaktpersonen noch in zwei weitere Kategorien unterteilt: K2 bedeutet Kontakte mit Abstand und kurzer Dauer, hier ist achtsames Verhalten und das Treffen weniger Menschen empfohlen, K3-Personen gehören zur Zufallskontaktgruppe, es werden keine Maßnahmen ergriffen.

Testergebnis ohne Einfluss auf Quarantäne

Auch wenn zwei Testergebnisse in einem zeitlichen Abstand von fünf Tagen negativ ausfallen, hat das keinerlei Auswirkungen auf die Dauer der Quarantäne. „Das Testergebnis spielt dafür keine Rolle“, betont Wendt. Allerdings sei diese Regel nicht unumstritten, täglich könne sich die Verordnung ändern. Auch das Land Niedersachsen erläutert in seinen ständig aktualisierten Verordnungen, dass die häusliche Quarantäne bei Covid-19 meistens 14 Tage dauert. Dieser Zeitraum entspreche der bislang festgestellten Inkubationszeit, also der maximalen Dauer von der eigentlichen Ansteckung bis zum Auftreten der ersten Krankheitssymptome. In der Regel endet die Quarantäne für enge Kontaktpersonen, die keinerlei Symptome aufweisen, daher nach zwei Wochen.

Bei Infizierten mit Labortestbestätigung ist eine Absprache mit dem zuständigen Gesundheitsamt notwendig. Der Zeitraum für die Quarantäne wird von diesem stets individuell festgelegt. Ist etwa ein Lehrer nachweislich erkrankt, muss etwa die Klasse 14 Tage lang zu Hause bleiben. Handelt es sich nur um einen Verdachtsfall, der durch Tests negativ beschieden wird, können alle zurück in den Präsenzunterricht. Das Angebot von Kultusminister Grant Hendrik Tonne, dass Lehrer sich bis zu den Herbstferien auch ohne Symptome präventiv zweimal kostenfrei testen lassen können, stößt nicht überall auf Zustimmung. „Testen ohne Symptomkriterien macht nicht wirklich Sinn“, sagt Detelf Haffke, Sprecher der Kassenärztlichen Vereinigung Niedersachsen (KVN). Das Verfahren sei teuer und erzeuge wenige Treffer.

Nur eine Momentaufnahme

Die Gewerkschaft Erziehung und Wissenschaft ( GEW) sieht in den kostenlosen Corona-Tests für Lehrkräfte, Schulleitungen und pädagogische Mitarbeiter nur eine Momentaufnahme. Die Tests böten nur eine gefühlte Sicherheit, so die GEW-Landesvorsitzende Laura Pooth. Wer ein negatives Ergebnis habe, könne sich am nächsten Tag schon das Virus einfangen. Das Vorgehen zur Bekämpfung des Coronavirus muss auch aus Sicht des Niedersächsischen Landkreistages verbessert werden. Der kommunale Spitzenverband kritisiert auch das kostenlose Testen von Lehrern. Dies bringe keine Sicherheit, sondern koste viel Geld und binde unnötig Laborkapazitäten, sagt Hauptgeschäftsführer Hubert Meyer. Das Angebot passe nicht zur Strategie des Landes, nur Menschen mit Symptomen und möglichen Risiko-Kontakten zu testen.

