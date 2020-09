Hannover

Die Tochter eines Corona-Risikopatienten muss weiterhin zur Schule gehen. Das Verwaltungsgericht Hannover hat am Donnerstag den Eilantrag eines Lister Anwalts auf Homeschooling abgelehnt. In der Begründung des Gerichts (Az.: 6 B 4530/20) heißt es, zwar dürften Kinder im Ausnahmefall bis zu drei Monate lange zu Hause unterrichtet werden, aber nur wenn ein enger Angehöriger im Haushalt – Eltern oder Geschwister – zur Corona-Risikogruppe gehören und an der Schule ein akuter Corona-Fall sei. Das sei bei der Schule des Mädchens aber nicht so.

Keine aktuelle Infektion

Es sei rechtlich nicht zu beanstanden, dass die Befreiung vom Präsenzunterricht daran geknüpft werde, ob das Gesundheitsamt eine entsprechende Infektionsschutzmaßnahme verhängt habe. Diese Verwaltungspraxis diene in legitimer Weise der Umsetzung der staatlichen Verpflichtung zum Schutze des Lebens und der körperlichen Unversehrtheit. Sofern sie das Vorliegen der Verhängung einer Infektionsmaßnahme an der Schule erfordere, differenziere sie damit in zulässiger Weise zwischen einer bloß abstrakten, allgemeinen Gefährdungslage sowie der konkreten Gefahr einer Infektion mit dem Coronavirus im Falle einer bereits nachgewiesenen Neuinfektion seitens des zuständigen Gesundheitsamtes.

Die Schule habe bereits besondere Hygieneregelungen wie beispielsweise die grundsätzliche Maskenpflicht im Schulgebäude aufgestellt. Falls es dennoch zu einer Neuinfektion komme und Lerngruppen in Quarantäne müssten, könnten Schüler aus anderen Klassen, die Angehörige von Risikogruppen seien, für diesen Zeitrahmen auch zu Hause lernen. Laut Verwaltungsgericht bringt eine derart ausdifferenzierte Regelung die widerstreitenden Interessen zwischen der grundsätzlich in Form einer Schulbesuchspflicht bestehenden Schulpflicht und dem staatlichen Schutzauftrag vulnerabler Angehöriger in verfassungskonformer Weise zu einem möglichst schonenden Ausgleich.

Anwalt will Beschwerde beim OVG einlegen

Der Lister Anwalt Kai Dietrich, der die Familie vertritt, hat angekündigt, gegen das Urteil Beschwerde vor dem Oberverwaltungsgericht in Lüneburg einzulegen. Derzeit seien ähnliche Verfahren vor mehreren Verwaltungsgerichten im Land anhängig. Er selbst hat auch einen Eilantrag beim Verwaltungsgericht Celle gestellt.

Von Saskia Döhner