Herr Jagau, seit Tagen liegt die Region über dem amtlichen Grenzwerten für die Corona-Warnstufe 1 – aber Sie zögern den Erlass der strengeren Regeln hinaus, weil Sie sagen, Sie wollten die Menschen nicht verwirren. Verwirrt nicht genau das die Menschen?

Nein. Ich sage Ihnen: Die Menschen wären verwirrt, wenn es alle paar Tage neue Regeln gäbe. Entscheidend ist, ob sich irgendetwas im Infektionsschutz oder in der Gefährdungsabwägung ändern würde durch eine neue Verordnung – und das ist nicht der Fall. Zwar sind seit Freitag zwei von drei Indikatoren der Warnstufen-Bewertung über dem Grenzwert. Deshalb hätten wir die Warnstufe 1 erlassen können. Aber wir wissen ja, dass das Land an diesem Dienstag sein neues Regelwerk vorstellen wird. Diese wenigen Tage können wir gut abwarten, anstatt ständig neue Vorgaben zu erlassen.

Aber ist es denn sinnvolle Politik, wenn das Land Vorgaben macht und jeder Landkreis dann für sich entscheidet, was er umsetzen will und was nicht?

Erstens haben wir unser Vorgehen mit dem zuständigen Sozialministerium des Landes abgestimmt, also mit dem Verordnungsgeber. Zweitens ist es so, dass bei uns jetzt schon nahezu alle Regeln so gelten, wie sie in der Warnstufe 1 gelten würden. Eine neue Verordnung hätte also keinerlei echte Folgen gehabt. Und drittens muss alles Verwaltungshandeln verhältnismäßig sein. Und das sehen wir hier nicht als gegeben an.

Ein vom Land zugelassener Grund, die Warnstufe zunächst auszusetzen, wäre ja, dass man genau eingrenzen kann, wer die Gruppen sind, die derzeit die Krankenhausbetten belegen, sodass man sich gezielt um deren Schutz kümmern kann. Können Sie diese beschreiben?

Ja, das ist ganz eindeutig zu beschreiben. Es sind fast ausschließlich die Ungeimpften. In Zahlen ausgedrückt: Von 100.000 Einwohnerinnen und Einwohnern in der Region Hannover kommen statistisch 0,5 Geimpfte wegen einer Corona-Infektion ins Krankenhaus. Bei ungeimpften Personen sind es elf – also etwa 20-mal so viele.

Und sind die Ungeimpften in bestimmten Bevölkerungsgruppen zu finden?

Falls Sie auf die Frage des Migrationshintergrundes hinauswollen: Ja, da gibt es statistische Hinweise, dass die Infektionsrate bei Menschen mit Zuwanderungsgeschichte höher ist. Das sagt aber nichts darüber aus, ob bei diesem Bevölkerungsteil die Menge aktiver, überzeugter Impfverweigerer höher ist. Solche Haltungen gibt es schließlich auch bei Menschen, die über Generationen hier leben.

Was ist dann der Grund?

Es deutet einiges darauf hin, dass bei Reiserückkehrern, die ihre Familien in der Ferne besucht haben, das Ansteckungsrisiko höher war. Wer Verwandte besucht, hält logischerweise weniger Abstand ein als Menschen, die eine klassische Urlaubsreise machen. Das ist wohl einer der Gründe für die höhere Quote. Ein anderer ist offenbar, dass wir diese Menschen mit der Ansprache über klassische Medien nicht so gut erreichen. Deshalb sind wir ja schon länger intensiv mit Teams unterwegs, auch begleitet von Dolmetschern und Quartiersmanagern – und erleben dort eine große Impfbereitschaft.

