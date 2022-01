Hannover

In den Kitas wächst angesichts der erwarteten Omikron-Welle die Besorgnis. In den Krippen und Kindergärten kommen kleine Kinder zusammen, die nicht gegen das Coronavirus geimpft werden können. Auch Masken und Abstand sind für die Altersgruppe nicht vorstellbar. „Viele Eltern und Fachkräfte machen sich große Sorgen, dass es zu Erkrankungen kommt“, berichtet Rebecca Veuskens, Kita-Fachberaterin der Caritas Hannover. „Auch Kinder bekommen Corona, und es kann ihnen zu schaffen machen.“

Anspruch auf drei freiwillige Selbsttests pro Woche

Diese Woche füllen sich die Kitas nach den Weihnachtstagen erst langsam wieder, manche Familien sind wegen der Schulferien noch im Urlaub. Die Kita-Träger überlegen derweil, wie sich der Schutz von Kindern und Mitarbeitern verbessern lässt. Ein Mittel sind die freiwilligen Corona-Selbsttests, die das Kultusministerium für Kita-Kinder zur Verfügung stellt. Drei Tests pro Woche können Eltern für ihr Kind bekommen.

Wie stark Familien sie in Anspruch nehmen, schwankt stark. „In manchen Kitas testen bis zu 90 Prozent der Eltern ihre Kinder, in anderen Einrichtungen sind es wesentlich weniger“, sagt Caritas-Fachberaterin Veuskens. Die Anwendung von Tests habe im Dezember aber in allen Kitas deutlich zugenommen.

AWO will Eltern über Nutzen der Tests aufklären

„Es ist unsere Aufgabe, Eltern über den Sinn der Tests aufzuklären“, sagt Heike Rahlves, Kita-Fachfrau der AWO Region Hannover. Wenn es vermehrt Infektionen oder Quarantäne für ganze Gruppen in einer Kita gab, nutzen Familien die Tests danach deutlich häufiger, hat Rahlves beobachtet. Die Gemeinde Isernhagen hat im Dezember sogar eine Testpflicht im Kindergarten eingeführt.

Ausfall der Betreuung droht

Peter Schulze vom Kita-Stadtelternrat rechnet mit massiven Ausfällen in der Betreuung, wenn die ansteckende Omikron-Variante sich ausbreitet. „Die Sorge ist da, zumal es ja schon vor Omikron viele Ansteckungen und Quarantänefälle in den Kitas gab.“ Auch der Vater geht davon aus, dass fast nur Tests bleiben, um die Kitas sicherer zu machen. In den Schulen müssen die Kinder sich nach den Ferien ab Montag eine Woche lang täglich testen. Das müsste parallel auch in den Kitas laufen, meint Schulze. Schon allein, weil viele Schüler Geschwister in der Kita haben.

Erzieherin mit Maske?

Bisher müssen Erzieherinnen in ihrer festen Kita-Gruppe keine Maske tragen. Viele verzichten darauf, damit der Kontakt besonders zu kleineren Kindern nicht beeinträchtigt wird. Das Kultusministerium empfiehlt jetzt, dass die Fachkräfte auch im pädagogischen Alltag eine Maske aufsetzen, besonders, wenn sich Gruppen durchmischen. In vielen Kitas wird das jetzt diskutiert. Manche Einrichtungen setzen auch wieder auf feste Gruppen statt offener Konzepte, wo Kinder das ganze Haus durchstreifen.

Von Bärbel Hilbig