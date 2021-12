Hannover

Katzen können sich mit dem Coronavirus infizieren. Das belegt eine neue Studie der Tierärztlichen Hochschule Hannover (TiHo). Aber wie oft passiert das tatsächlich? Auch dazu liefern die Forscherinnen und Forscher jetzt genauere Daten: Rund vier Prozent aller Hauskatzen haben sich während der ersten Infektionswelle im Frühjahr bis in den Sommer 2020 angesteckt, wahrscheinlich bei ihren Besitzerinnen und Besitzern.

In deutschen Haushalten leben etwa 15,7 Millionen Katzen. „Bisher gab es einzelne Studien zur Transmission unter Laborbedingungen und anekdotische Beobachtungen infizierter Katzen aus verschiedenen Ländern“, sagt Professor Albert Osterhaus vom Research Center for Emerging Infections and Zoonoses an der TiHo. „Unsere Studie bietet einen guten Überblick über Europa.“

Rund vier Prozent der Katzen bekamen Corona

Das Team aus deutschen und niederländischen Forschern analysierte insgesamt 2160 Blutproben von Katzen aus Deutschland, dem Vereinigten Königreich, Italien und Spanien. Und zwar genug aus jedem Land, um zu einer realistischen Einschätzung der Verbreitung des Virus zu kommen, wie die Autoren und Autorinnen feststellen. Sie erprobten in der Studie außerdem einen Labortest, der sich in allen tierärztlichen Labors einsetzen lässt.

Insgesamt fanden die Wissenschaftler in 4,4 Prozent aller Blutproben spezifische Antikörper für Sars-CoV-2. Dabei war der Anteil der positiv getesteten Katzen in Spanien mit 6,4 Prozent am höchsten und in Großbritannien mit 3,3 Prozent am niedrigsten. 4,2 Prozent der Proben aus Deutschland enthielten Antikörper.

Katzen stecken sich bei Menschen an

Hauskatzen holen sich eine Coronainfektion bei ihren Haltern. Quelle: Angelika Warmuth/dpa

Studienleiter Osterhaus geht davon aus, dass die Katzen sich ausschließlich bei Menschen angesteckt haben. „In dieser frühen Phase der Pandemie waren Menschen die einzig denkbare Infektionsquelle“, sagt der Virologe. Bisher gebe es keine Hinweise darauf, dass Hauskatzen umgekehrt auch Menschen anstecken und zur Ausbreitung des neuen Coronavirus beitragen, obwohl erkrankte Katzen das Virus durchaus ausscheiden.

„Wir haben noch keinen Fall gesehen. Die Ansteckung von Katze zu Mensch ist sehr unwahrscheinlich“, sagt Osterhaus. Die Chance, sich bei einem anderen Menschen zu infizieren sei unendlich viel größer.

Infektion von Katze zu Mensch?

„Wir müssen trotzdem wachsam sein“, mahnt der Experte. Bei Nerzen habe man gesehen, wie sich das Coronavirus explosionsartig ausbreitet, wenn die Bedingungen dafür günstig sind. Durch die sehr große Konzentration der Tiere war es bei Nerzen zu Mutationen des Sars-CoV-2-Virus gekommen. „Unsere Hauskatzen leben natürlich nicht in engen Käfigen unter sehr unnatürlichen Bedingungen wie Zuchtnerze“, sagt Osterhaus. „Aber viele Katzenhalter pflegen einen sehr engen und vertrauten Umgang mit ihren Tieren.“

Die Forscher hätten ihre Befunde gern mit Infos zur eventuellen Infektion der Tierbesitzer in Beziehung gesetzt. „Dann hätten wir abschätzen können, wie hoch das Risiko für Katzen ist, sich bei infizierten Menschen mit Sars-CoV-2 anzustecken. Diese Daten standen uns leider nicht zur Verfügung“, bedauert Osterhaus. Es gebe jedoch Hinweise auf einen Zusammenhang, sagt die Erstautorin des Artikels, die TiHo-Virologin Claudia Schulz. „Vergleiche mit Ergebnissen aus wissenschaftlichen Feldstudien zu Sars-CoV-2 spezifischen Antikörpern beim Menschen, beispielsweise aus Spanien, deuten auf einen Zusammenhang mit dem Prozentsatz positiver Katzen hin.“

Labore können Katzen einfach testen

Wenn Halter oder Katze mit Corona infiziert sind, sollte Abstand gehalten werden . Quelle: Jens Büttner/dpa

Die Blutproben der Tiere stammten aus einem diagnostischen Labor, an das sie aus verschiedenen Gründen unabhängig von Corona geschickt worden waren. Die Forscher nutzten zwei verschiedene Methoden, um die Antikörper nachzuweisen, die nach überstandener Sars-CoV-2-Infektion im Blut vorkommen. Der etablierte Virus-Neutralisationstest kann nur in Laboren der biologischen Sicherheitsstufe 3 durchgeführt werden, wie es sie an der TiHo gibt. Das Team verglich diese Ergebnisse mit einer einfacheren Nachweismethode, die jedes veterinärmedizinische Labor anwenden kann. Der Test erwies sich als ähnlich empfindlich und spezifisch wie der aufwendigere Neutralisationstest.

Bei Coronainfektion: Abstand halten

Der Labortest eigne sich für breite Screeninguntersuchungen von Katzen, schreibt das Autorenteam aus Hannover, Delft und Utrecht. Das eröffne die Möglichkeit, sich jederzeit einen Überblick über die Verbreitung der Infektion unter Katzen zu verschaffen. Und obwohl die Tiere in der Regel keine oder sehr milde Symptome zeigen, rät Osterhaus Tierärztinnen und Tierärzten dazu, Katzen im Zweifelsfall per PCR-Test zu untersuchen. „Tierhalter, die selbst oder deren Katzen erkrankt sind, sollten zudem im Umgang mit ihnen die gleichen Hygiene- und Abstandsregeln einhalten, wie wir es unter Menschen inzwischen kennen.“

Der Hannover-Newsletter der HAZ Mit dem HAZ Hannover-Update erhalten Sie jeden Morgen gegen 6 Uhr alles Wichtige aus der Landeshauptstadt und der Region Hannover per E-Mail in Ihrem Postfach – ausgewählt von Ihrer HAZ-Redaktion. Mit meiner Anmeldung zum Newsletter stimme ich der Werbevereinbarung zu.

Die Forscher haben ihre Studie im Dezember im Journal „Emerging Infectious Diseases“ des amerikanischen Centers for Disease Control veröffentlicht.

Von Bärbel Hilbig