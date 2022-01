Hannover

Die ehemalige Druckhalle der Madsack Mediengruppe wird erneut zum Impfzentrum. In der kommenden Woche können sich Interessierte von Montag bis einschließlich Donnerstag jeweils von 9 bis 17 Uhr kostenlos und ohne Termin impfen lassen. Auch am Montag, 24. Januar, und am Freitag, 28. Januar, bietet die Region Hannover dort Impfungen an. Es gibt Erst- und Zweitimpfungen sowie die Booster­-Impfung. Verwendet werden die Impfstoffe von Moderna und Biontech. Um den Ablauf zu beschleunigen, werden Impfwillige darum gebeten, die vorgeschriebenen Impfunterlagen des Robert-Koch-Instituts ausgefüllt mitzubringen.

Kaffee und Tee beim Warten

Besucher und Besucherinnen können in der warmen und trockenen Halle warten. Dazu gibt es Kaffee und Tee. Die ehemalige Druckhalle gehört zum Pressehaus, in dem auch die HAZ-Redaktion arbeitet. Es sind genügend Parkplätze vorhanden. Die Stadtbahnlinie 6 hält direkt am Pressehaus an der Haltestelle August-Madsack-Straße. Die vollständige Adresse lautet August-Madsack-Straße 1.

Von Jan Sedelies