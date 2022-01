Hannover

Feierabendimpfen, Mitternachtsimpfen, Impfen im Stadion, am Zoo, im Veranstaltungszentrum oder in der Einkaufsgalerie: Die Region Hannover versucht mit ihrem Impfangebot möglichst viele Menschen in der Region Hannover zu erreichen. In anderen Landkreisen ist das Angebot längst nicht so vielfältig, oftmals sind andernorts auch deutlich weniger Impfteams im Einsatz.

Es gibt auch Erstimpfungen, aber nur wenige

Die Zahl der Impfungen geht im neuen Jahr zwar zurück, aber nur leicht. Laut Gesundheitsamt haben sich in den Impfstellen der Region in der Woche vor den Weihnachtsfeiertagen rund 27.500 Menschen bei einem der Impfteams impfen lassen. In der letzten Woche des vergangenen Jahres waren es etwa 23.000 und in der ersten Januarwoche rund 23.500. „Der weit überwiegende Teil der Impfungen entfällt dabei auf Booster-Impfungen“, sagt Regionssprecher Christoph Borschel. Aber durch die standortnahen Impfangebote würden sich immer wieder auch Menschen entscheiden, sich eine erste Impfung abzuholen. Wie hoch deren Anteil ist, sagt die Region aber nicht.

Jedes siebte Kind ist bereits geimpft

Besonders stolz ist das Gesundheitsamt über die Zahl der Impfungen von Kindern im Alter von 5 bis 11 Jahren. Bis Montagabend haben mehr als 11.000 Kinder aus dieser Altersgruppe die Impfmöglichkeiten der Region Hannover angenommen, obwohl die Impfkampagne für Kinder noch nicht einmal einen Monat läuft – damit ist in etwa jedes siebte Kind geimpft. Zum Vergleich: Die deutschlandweite Impfquote für Kinder zwischen 5 und 11 Jahren liegt bei 11,2 Prozent, es hat sich also rund jedes neunte Kind impfen lassen. Und: In der Region Hannover ist dieser Anteil allein durch die Impfteams übertroffen, die Impfungen in Arztpraxen sind nicht mit eingerechnet.

Dabei sorgt vor allem der Standort am Zoo für hohe Impfzahlen bei den Kindern, auch wenn das Kontingent der Karten für einen freien Eintritt im Zoo seit der vergangenen Woche erschöpft ist. Am Zoo wurden bis jetzt rund 4750 Kinder geimpft. Bei der Sonderaktion in der HDI-Arena kurz vor Weihnachten hatten sich rund 540 Kinder impfen lassen.

Regionspräsident Steffen Krach (SPD) hat angekündigt, in den kommenden Tagen das Angebot für Kinderimpfungen in den Umlandkommunen auszubauen. „Das wird der nächste Schwerpunkt unserer Impfkampagne“, sagt er. Man habe durch die Flexibilität aller Beteiligten ein hohes Tempo vorgelegt, darauf wolle sich die Region jedoch nicht ausruhen. Die Behörde hat angekündigt, Kinderarztpraxen, die nicht genug Impfstoff zur Verfügung haben, kurzfristig zu helfen.

Der Hannover-Newsletter der HAZ Mit dem HAZ Hannover-Update erhalten Sie jeden Morgen gegen 6 Uhr alles Wichtige aus der Landeshauptstadt und der Region Hannover per E-Mail in Ihrem Postfach – ausgewählt von Ihrer HAZ-Redaktion. Mit meiner Anmeldung zum Newsletter stimme ich der Werbevereinbarung zu.

Mehr Angebote nach Feierabend und an Wochenenden

Insgesamt ließen die Impfzahlen derzeit ein wenig nach, gesteht Krach ein. Gerade im Hinblick auf die besonders ansteckende Omikron-Variante sei es allerdings umso wichtiger, sich impfen und boostern zu lassen. Die Region wolle vermehrt Angebote schaffen, die in den Abendstunden oder an Wochenenden liegen. „Wir hoffen damit Menschen zu erreichen, die unter der Woche keine Zeit für Impfungen gefunden haben“, betonte er.

Der leichte Rückgang der Impfwilligen bringt auch einen Vorteil: Vor den Impfstellen in Stadt und Umland gibt es nicht mehr so häufig lange Schlangen, wie noch im vergangenen Jahr vor Weihnachten. Es kommt nicht selten vor, dass Impfwillige gar nicht warten müssen, um eine Spritze zu bekommen. Und an den Impfstellen mit Termin kann man sich derzeit auch recht spontan impfen lassen.

Von Mathias Klein