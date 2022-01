Hannover

Trotz Omikron hält sich die Zahl der Corona-Fälle in Hannovers Kitas noch in Grenzen. Dennoch müssen jetzt teils ganze Kindertagesstätten den Betrieb einstellen. Der evangelische Stadtkirchenverband Hannover hat die beiden Kitas St. Nicolai in Bothfeld sowie Ludwig-Jahn-Kids in Misburg mit jeweils rund 100 Kindern vorübergehend geschlossen, außerdem eine weitere Kita-Gruppe. Insgesamt sind aktuell fünf Erzieher und sechs Kinder in insgesamt fünf Kirchen-Kitas positiv auf Corona getestet. Andere Kinder hatten aber mit ihnen Kontakt und mussten deshalb zur Sicherheit auch in Quarantäne gehen.

Für kleinere Kinder gibt es noch keine Impfung. Schwer erkrankt sind die Betroffenen aber wohl nicht. „Manche Kinder sind erkältet, andere haben Fieber oder aber gar keine Symptome“, berichtet Uta Funke, pädagogische Leitung für die Kitas des Stadtkirchenverbands. Die Mitarbeiter seien zum Glück fast alle geboostert. Insgesamt hat der Stadtkirchenverband 54 Kitas in Hannover, Garbsen und Seelze.

Erzieher fallen auch wegen anderer Infektionen aus

In den 20 Caritas-Kitas in Stadt und Umland sind aktuell vier Mitarbeiter und vier Kinder positiv getestet. Das sei zwar relativ wenig, sagt Kita-Fachfrau Nicole Wilke. Dennoch gibt es ein Problem: Die Caritas kann ausfallende Erzieher nicht ersetzen, weil der Krankenstand wegen anderer Infektionskrankheiten bereits hoch ist. Drei Gruppen fallen deshalb jetzt aus.

In den AWO-Kitas ist die Betreuung bisher gesichert. „Wenn ein Mitarbeiter ausfällt, springt ein anderer ein“, sagt AWO-Chef Burkhard Teuber. Jeden Tag gebe es einzelne neue Infektionsfälle bei Kindern und Erziehern, dafür kehrten andere in die Kita zurück. „Die Region empfiehlt Mitarbeitern mit Boosterimpfung bereits, sich freizutesten und zu arbeiten“, berichtet Teuber. Das ist demnächst nach sieben Tagen Quarantäne möglich.

Verpflichtende Tests in der Kita?

Trotz Kälte gehen Kita-Erzieherinnen und Kinder häufig nach draußen. Corona-Infektionen lassen sich dennoch nicht komplett vermeiden. Quelle: Monika Skolimowska/dpa

Bisher können Kita-Eltern ihre Kinder dreimal pro Woche freiwillig testen. Die Landesregierung berät jetzt über eine Testpflicht in Kitas, um die Sicherheit zu erhöhen. Die Kita-Träger sind in der Sache zwiegespalten. „Ich finde das im Moment nicht notwendig, denn ein Großteil der Eltern testet seine Kinder freiwillig. Die Eltern gehen auch ehrlich damit um“, berichtet Uta Funke vom Stadtkirchenverband.

Besonders Eltern in sozialen Brennpunkten nähmen das Testen ernst, betont Funke. „Unsere Mitarbeiter führen intensive Gespräche und erklären, dass sich mit den Tests Kita-Schließungen verhindern lassen.“ Auch ein Brief des Kultusministers zum Thema, den es in etlichen Sprachen gibt, helfe bei der Aufklärung.

„Kinder ohne Test nicht ausschließen“

Die AWO hingegen befürwortet es, wenn Kinder im Alter von drei bis sechs Jahren mehr getestet werden. „Allerdings ist es nicht machbar, dass wir dafür einen Nachweis bei den Eltern einfordern“, schränkt AWO-Chef Teuber ein. Bereits jetzt käme meist keine Rückmeldung von den Eltern. „Wir gehen aber davon aus, dass die Familien ihre Kinder getestet in die Kita schicken. Sie holen sich ja regelmäßig neue Tests ab.“

Caritas-Fachfrau Wilke wünscht sich klare Vorgaben vom Land für eine Testpflicht im Kindergarten. „Es wäre aber falsch, Kinder von der Kita auszuschließen, die sich sehr schwertun damit.“ Wilke setzt stattdessen auf kindgerechte Ansprache. In den Caritas-Kitas haben Erzieherinnen den Kindern mit Handpuppen das Testen gezeigt. Isernhagen hat bereits eine Testpflicht im Kindergarten eingeführt. „Aus unserer Kita dort wissen wir, dass die Eltern das gut angenommen haben“, berichtet Wilke.

Von Bärbel Hilbig