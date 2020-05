Hannover

Auch der Neustart der vierten Klassen in den niedersächsischen Schulen ist offenbar weitestgehend gut angelaufen. Das Kultusministerium sprach am Dienstag von einer positiven ersten Rückmeldung aus der Landesschulbehörde. Demnach hätten sich die Schüler „überwiegend sehr diszipliniert gezeigt, was das Abstand halten und Einhalten der Hygieneregeln anbelangt“, hieß es. Es falle positiv auf, „dass insbesondere auch die jüngeren Schülerinnen und Schüler sehr gut mitmachen und sich an die Regeln halten“, sagte Kultusminister Grant Hendrik Tonne ( SPD).

Zwölfte Klassen starten am 11. Mai

Laut Tonne soll der vorgelegte Fahrplan zur Wiederaufnahme des Schulbetriebs in den allgemeinbildenden Schulen deshalb weiterhin umgesetzt werden: Für die zwölften Klassen startet der Unterricht am 11. Mai. Die Schuljahrgänge drei, neun und zehn folgen am 18. Mai. Ab dem 25. Mai werden weitere Schuljahrgänge aufgenommen. Die genauen Schritte dieser Öffnungsstufe will Tonne nach dem Gespräch zwischen Bund und Ländern an diesem Mittwoch und „im Abgleich mit den Erfahrungen der bisherigen Öffnung“ am Ende dieser Woche festlegen. Tonne: „Das Ziel ist und bleibt, dass jede Schülerin und jeder Schüler vor den Sommerferien zurückkehren kann. Ich bin zuversichtlich, dass das gelingt.“

Nach der Pressekonferenz von Ministerpräsident Stephan Weil ( SPD) am Montag zu weiteren Lockerungen in Niedersachsen hatte es leichte Verwirrung gegeben, weil aus einer Übersicht der Staatskanzlei der tatsächliche Beginn des Präsenzunterrichts in den Schulen nicht für alle Jahrgänge klar ersichtlich war. Der 18. Mai war überhaupt nicht mehr als Startdatum vermerkt. Tonne stellte jetzt aber klar, dass es keine Änderung des vorgelegten Fahrplanes geben soll.

Keine Änderung des Fahrplans

Tonne erklärte am Dienstag, auch die positiven Rückmeldungen aus den berufsbildenden Schulen (BBS) stimmten ihn zuversichtlich. Auch hier seien Kollegien, Mitarbeiter, Auszubildende und Schüler „sehr verantwortungsvoll und professionell“ mit der neuen Lage umgegangen. Bei den BBS gilt der Plan für den Neustart analog zu den allgemein bildenden Schulen.

Von Marco Seng