Hannover

Während das Land verfügt hat, dass Schüler in der nächsten Woche auf Wunsch ihrer Eltern freiwillig zu Hause lernen können, gibt es für Krippen und Kindergärten auch angesichts der rasant steigenden Corona-Infektionszahlen keinerlei Einschränkungen. Dies sei auch nicht nötig, sagt ein Sprecher des Kultusministeriums, denn anders als bei Schulen gebe es keine Kita-Pflicht. Eltern könnten ihre Kinder jederzeit zu Hause lassen, wenn sie dies wollten.

„Kinder sind zu Hause am sichersten“

Die Kirchengewerkschaft Niedersachsen fordert Eltern jedoch ausdrücklich auf, ihre Kinder zu Hause zu lassen. Dort seien sie am sichersten. In den Kitas müsse ohne Maske und Abstand gearbeitet werden, sagt Vorsitzender Werner Massow. „Im Früh- und Spätdienst werden Kinder aus unterschiedlichen Gruppen gemischt und gemeinsam betreut. Wo im offenen pädagogischen Konzept gearbeitet wird, bedeutet dies, dass sich alle Kinder frei bewegen und sich je nach Neigung an verschiedenen Stationen beschäftigen. Das ist das Gegenteil von Kontaktbeschränkung – so hat das Virus leichtes Spiel!“

Kitas seien keine Hotspots, betont dagegen der Ministeriumssprecher. Von den rund 5500 Einrichtungen in Niedersachsen seien im Schnitt nur um die 100 von Einschränkungen nach Corona-Fällen betroffen. Das bedeute nicht, dass eine Kita komplett geschlossen sei, manchmal müssten auch nur die Kinder aus einer Gruppe tageweise zu Hause bleiben.

Gewerkschaftsvertreter Massow fordert, unverzüglich das Szenario B, den sogenannten eingeschränkten Regelbetrieb, für das ganze Land einzuleiten. Damit wären offene Gruppen und gemeinsame Früh- und Spätdienste verboten.

Von Saskia Döhner