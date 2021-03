Herr Professor Welte, es gab Gerüchte, dass die brasilianische Corona-Variante P1 auf Mallorca aufgetreten ist. Muss uns das beunruhigen?

Es gibt Einzelfälle in Spanien, einen Fall auf Mallorca im Februar, einen jetzt in Murcia. Es ist ein Missverständnis, nur von den drei Varianten aus Südafrika, Brasilien und Großbritannien zu reden. Es gibt natürlich hunderte von Mutationen. Entscheidend ist die Frage, ob sich eine davon in der Breite durchsetzt.

Wie sieht es damit aus?

Die britische Variante hat sich in Großbritannien durchgesetzt und liegt dort bei 95 Prozent. Sie ist ansteckender als das Ursprungsvirus Sars-CoV-2. Ob sie auch gefährlicher ist, das ist schwer zu beurteilen. Denn in Großbritannien überlagern sich Ansteckungsgeschehen, Lockdown und Impfungen. Das Land hat seit Wochen die niedrigsten Todeszahlen und permanent rückläufige Erkrankungszahlen, weil die Briten so erfolgreich geimpft haben.

Wie stark ist die britische Variante bei uns inzwischen verbreitet?

In vielen Regionen ist sie inzwischen dominant. Allerdings werden nur etwa zehn Prozent der Proben sequenziert, und eine Sequenzierung dauert Zeit. Deshalb beruhen viele Angaben zu Varianten auf Schätzungen, die allerdings der Realität nahekommen dürften.

Wie viel ansteckender ist die britische Corona-Variante?

Wir rechnen mit 20 bis 30 Prozent mehr Ansteckungen im Vergleich zur Ursprungsvariante, vor allem auch bei Jüngeren. Das Krankheitsgeschehen hat sich in Deutschland in die Gruppe der 15- bis 50-Jährigen verlagert, weil viele Alte zum Glück geimpft sind.

In der Region gibt es laut Professor Welte keinen Anstieg von Covid-19-Patienten auf den Intensivstationen. Quelle: Kay Nietfeld/dpa

„Altersdurchschnitt der Intensivpatienten deutlich unter 60“

Sehen Sie das in der Medizinischen Hochschule Hannover?

Ja, wir haben nicht mehr so viele Covid-Patienten auf den Normalstationen. Vorher sind viele Menschen aus den Alten- und Pflegeheimen dorthin – nicht auf die Intensivstationen – gekommen, denn einem schwer erkrankten 90-Jährigen mutet man meist keine Langzeitbeatmung mehr zu, viele Behandlungen sind palliativ. Der Impferfolg, den wir bei dieser Altersgruppe sehen, ist schon beeindruckend.

Wie ist die Situation auf den Intensivstationen?

Wir sehen keinen Anstieg in der Anzahl der Covid-19-Patienten auf den Intensivstationen in den Krankenhäusern in der Region. Der Altersdurchschnitt der Covid-Kranken auf der Intensivstation liegt bei uns an der MHH deutlich unter 60 Jahren. Wir haben aktuell zehn dieser Patienten auf der Intensivstation, zu Spitzenzeiten lagen dort weit über 30 Menschen. Intensivkapazitäten sind verfügbar. Allerdings hatten wir auch in der Vergangenheit keine Situation, an der wir nicht mehr handlungsfähig gewesen wären. In der Region Hannover haben wir hohe, aber stabile Neuinfektionsraten, aber zurzeit keine Probleme in den Krankenhäusern. Allerdings sieht die Lage in anderen Regionen Deutschlands anders aus.

„Ausgangssperre auf Mallorca ist eine schlaue Strategie“

Was halten Sie von der inzwischen wieder gekippten „Osterruhe“?

Diese Idee hatte überhaupt keine Logik. Wenn die Menschen Gründonnerstag nicht hätten einkaufen können, wären sie Sonnabend in großer Menge in die Supermärkte gegangen. Das hätte die Ansteckungsgefahr eher erhöht. Und was machen Menschen, die Ostern noch länger zu Hause sitzen? Die werden sich doch im Privaten treffen. Auch wenn ich kein Freund des Osterurlaubs auf Mallorca bin, hat die Insel eine schlaue Strategie entwickelt.

Inwiefern?

Die Inselregierung gibt den Leuten Möglichkeiten, am Tag draußen die Vorteile Mallorcas zu genießen. Aber sie beschränkt private Zusammenkünfte durch Ausgangssperre und Schließungen am Abend und reduziert dadurch das Infektionsrisiko.

Bisher sind in Deutschland nur wenige jüngere Bürger gegen Corona geimpft. Quelle: dpa

„Lösung für Corona-Problem kann nur im Impfen liegen“

Wie kommen wir aus der Pandemie?

Die Lösung für das Corona-Problem kann nur im Impfen der Bevölkerung liegen. In die Beschaffung von Impfstoffen, den Ausbau von Produktionsstätten und die Optimierung des Impfprogramms selbst müsste mehr Energie fließen. Meine persönliche Meinung: Es werden falsche Prioritäten gesetzt. Die Politik verhakt sich auf Nebenschauplätzen mit überkomplizierten Lockdown-Regeln, für die man lange Erklärungen braucht. Das versteht kaum noch jemand. Die Menschen brauchen eine klare Richtung, dann gewinnt man sie auch wieder.

Nun fließt viel Geld in Schnelltests. Ist das sinnvoll?

Das Testen ist nur bedingt hilfreich. Man bräuchte dafür eine sehr stringente Teststrategie und muss sich auf Risikobereiche konzentrieren, also Schulen, Arbeitsstätten, Kitas, überall da, wo sich Menschen treffen. Zweimal in der Woche Testen ist das Minimum.

„Am besten wäre es, Schüler zu Hause zu testen“

Warum ist das regelmäßige Testen so wichtig?

Weil wir sonst zu viele Fälle verpassen. Menschen zeigen ja nicht gleich bei der Infektion ein positives Testergebnis, sondern erst nach ein paar Tagen. Deshalb ist regelmäßiges Testen und ein Abstand von drei bis vier Tagen sinnvoll. Aber das kostet Geld und die Logistik muss stimmen. Die Schnelltests sind zudem sehr fehleranfällig. Es muss vorher geklärt sein, wie und wo ein positives Ergebnis schnell per PCR-Test überprüft wird. Und es muss klare und verständliche Regeln für die Isolation von Erkrankten und Kontaktpersonen geben, die in ganz Deutschland gleich sind.

Spricht das für Selbsttests in der Schule?

Am besten wäre es, wenn die Eltern ihre Kinder zu Hause testen. Wenn die Kinder erst in die Schule fahren und sich testen, haben sie im Bus und dann in der Klasse schon viele andere getroffen und im Zweifelsfall infiziert.

Von Bärbel Hilbig