Herr Professor Lammert, was halten Sie von den zusätzlichen Indikatoren für die Beschränkungen in der Corona-Pandemie?

Wir finden es sehr gut, weitere Indikatoren zu definieren, als Ergänzung zur Sieben-Tage-Inzidenz ist das ein wichtiger Schritt. Die Orientierung an bestimmten Grenzen ist allerdings nicht einfach, bei der Corona-Pandemie kann man Grenzwerte und entsprechende Erfahrungen nirgends nachschlagen. Erst in den kommenden Wochen, Monaten oder auch Jahren werden wir herausfinden, was optimal ist. In der Corona-Zeit machen wir gewissermaßen Experimente in Echtzeit – welches das beste System ist, wird sich noch herausstellen.

Wird mit den Krankenhausfällen eine Inzidenz künftig nicht mit zu großer Zeitverzögerung erfasst?

Werte und Zahlen können grundsätzlich tagesaktuell berechnet werden. Die Infektionsereignisse werden dann zwar zeitversetzt gemeldet, aber trotzdem fortlaufend. Das Geschehen wird dynamisch bleiben, und wir haben variable Vorläufe für Vorbereitungen. Meines Erachtens ist nicht die absolute Höhe der Corona-Klinikpatienten das größte Problem, besonders schwierig wird es immer bei schnellen Veränderungen, etwa, wenn viele Patienten in den Kliniken auf einmal aufgenommen und behandelt werden müssen.

Befürchten Sie eine vierte Welle?

Ich denke, zwischen der sogenannten zweiten und dritten Welle hat es in der Region Hannover nur ein kleines Tal gegeben. Die Dauerbelastung vor allem auf den Intensivstationen ist konstant, dort liegen vor, während und nach den Wellen überwiegend Patienten mit anderen Erkrankungen. Die Inzidenz in der Bevölkerung für eine vierte Welle ist da, in den Kliniken ist sie noch nicht angekommen. Wir verzeichnen nur einen leichten Patientenanstieg.

Zur Person Professor Frank Lammert (55) hat Medizin und Wirtschaftswissenschaften studiert und ist seit Februar 2021 Vize-Präsident der Medizinischen Hochschule Hannover (MHH). Lammert hatte zuvor seit 2008 den Lehrstuhl für Innere Medizin mit den Schwerpunkten Gastroenterologie und Endokrinologie am Universitätsklinikum des Saarlandes inne. Die RWTH Aachen, die Harvard Medical School in Boston und das Universitätsklinikum Bonn waren Stationen seiner klinischen und wissenschaftlichen Laufbahn. Frank Lammert ist verheiratet, hat vier Kinder und lebt seit Januar in Hannover.

Was muss passieren, damit das auch so bleibt?

Grundsätzlich sollte die Bevölkerung mit Impfungen und Schutzmaßnahmen das Risiko zu erkranken minimieren. Vorhersagen sind im Klinikalltag schwer zu treffen, das ist ein Problem. Je langsamer sich eine Veränderung – also auch der Anstieg der Hospitalisierung – entwickelt, desto besser können wir uns darauf einstellen – dann könnten wir auch einen höheren Grenzwert akzeptieren. Denn wenn Veränderungen schnell auftreten, kann auch ein niedriger Grenzwert Kapazitätsengpässe bedeuten. Die Teams werden ganz besonders durch die schnelle Anflutung von Patienten belastet. Das gilt für Covid genauso wie für Herzinfarkte oder Schlaganfälle.

Ob sechs oder zwölf Patienten intensiv behandelt werden müssen, ist also nicht unbedingt aussagekräftig?

Ob die Grenzwerte von sechs, neun oder zwölf Patienten pro Woche und 100.000 Einwohner in der Praxis wirklich aussagekräftig sind, wissen wir heute nicht. Derzeit liegt die Hospitalisierungsrate bei rund zwei, das ist unkritisch. Wir besprechen das Thema in den Medien fortlaufend für Covid-Patienten, aber viele andere Erkrankungen können ebenso schwer zu versorgen sein. Warnstufen für die Auslastung bei Herzinfarkten oder Blutungen haben wir nicht. Die Zahl der Patienten mit Covid in Kliniken ist gering gemessen an der Gesamtzahl, derzeit zehn bei einer Gesamtzahl von 1200 Patienten an der MHH. Dennoch halte ich die Klinikinzidenz für einen sinnvollen Indikator, um Krankenhäusern und Gesellschaft die Anpassung an die Pandemie zu erleichtern.

Klinikum und Diakovere: Wie ist die Lage in Hannovers Krankenhäusern? „Es ist richtig, neben den Neuinfektionen vor allem die Belegung in den Krankenhäusern in den Blick zu nehmen“, sagt Matthias Büschking, Sprecher der Diakovere. „Noch wollen wir die Grenzwerte für die Krankenhausbelegung nicht abschließend bewerten, wir werden das in den nächsten Tagen und Wochen beobachten.“ Zurzeit sei die Situation auf der Intensivstation in Sachen Corona noch beherrschbar (ein Patient), „die Zahlen ziehen aber insgesamt an“. So werden fünf Corona-Patienten auf den Normalstationen der Diakovere behandelt, darunter eine Schwangere in der 36. Schwangerschaftswoche. Derzeit versorgt das Klinikum Region (KRH) 18 Covid-19-Patientinnen und Patienten. „Auf unseren Intensivstationen liegen zwei Patientinnen oder Patienten, bei denen eine nachgewiesene Infektion oder der Verdacht auf eine Infektion vorliegt“, so Sprecher Steffen Ellerhoff. Die Versorgungssituation sei insgesamt als entspannt zu bezeichnen, die Belegung steige aber derzeit leicht an. „Vor dem Hintergrund der Erfahrungen aus dem vergangenen Jahr beobachten wir die aktuelle Entwicklung sehr genau, gerade auch im Übergang zur kälteren Jahreszeit, um entsprechend auf Veränderungen reagieren zu können“, betont Ellerhoff. Seit Beginn der Pandemie hat das KRH seine Behandlungskapazitäten im Bereich der Beatmungsmedizin deutlich erhöht, sodass auch bei einer deutlichen Zunahme der behandlungsbedürftigen Corona-Patientinnen und -Patienten kein Engpass entstehen würde. „Der Inzidenzwert ist ein wertvoller Richtwert. In der aktuellen Situation sollte er aus unserer Sicht aber im Zusammenhang mit Erkrankungszahlen und der Auslastungssituation und der Leistungsfähigkeit des Gesundheitssystems vor Ort betrachtet werden“, so der KRH-Sprecher.

Von Susanna Bauch