Hannover

Um die Infektionszahlen zu senken und die Corona-Pandemie weiter einzudämmen, haben sich Bund und Länder unter anderem darauf geeinigt, die Maskenpflicht noch einmal zu verschärfen. So sind medizinische Masken jetzt Pflicht in Bussen und Bahnen, an Haltestellen wie auch beim Einkaufen. Hier müssen Masken nach FFP2-Standard oder sogenannte OP-Masken getragen werden.

Aber gilt das auch für Kinder, deren Gesichter kleiner sind als die der Erwachsenen und denen die medizinischen Masken darum oft zu groß sind? Oder dürfen Kinder die passend für sie angefertigten Stoffmasken weiterhin tragen?

Anzeige

Der Hannover-Newsletter der HAZ Mit dem HAZ Hannover-Update erhalten Sie jeden Morgen gegen 6 Uhr alles Wichtige aus der Landeshauptstadt und der Region Hannover per E-Mail in Ihrem Postfach – ausgewählt von Ihrer HAZ-Redaktion. Mit meiner Anmeldung zum Newsletter stimme ich der Werbevereinbarung zu.

Antwort (Stand 27. Januar): Die Pflicht zum Tragen medizinischer Masken unter anderem beim Einkaufen und in Bussen und Bahnen beginnt erst bei 15-Jährigen. Kinder zwischen sechs und 14 Jahren dürfen weiterhin überall die passenden Stoffmasken tragen. Und Kinder unter sechs Jahren sind komplett von der Maskenpflicht befreit.

Weiterhin befreit von der Maskenpflicht sind Menschen, die eine Maske gesundheitlich stark beeinträchtigen würde. Sie müssen aber ein entsprechendes Attest vorlegen können.

Verstehen Sie alle Corona-Regeln? Vieles ist in den Verordnungen eindeutig dargelegt, anderes ist nicht immer sofort ersichtlich und verständlich. Deshalb tauchen in vielen Bereichen des Corona-Alltags immer wieder Fragen auf. Wir helfen Ihnen weiter: Wenn Sie eine Frage haben, dann schreiben Sie uns hier. Wir werden versuchen, so viele Fragen wie möglich zu beantworten. Alle bisherigen Fragen und Antworten finden Sie hier.

Von Mathias Klein