Hannover

Die meisten Schüler in der Region Hannover sind seit Monaten nicht mehr in ihrer Schule gewesen, in den Kitas gibt es nur eine Notbetreuung. Dennoch ist das Gesundheitsamt stark mit Corona-Infektionen in Schulen und Kitas beschäftigt. Täglich sind bis zu 80 Schulen und Kindertagesstätten von Corona-Infektionen betroffen, berichtet die zuständige Teamleiterin im Gesundheitsamt der Region, Gabriele Groß.

Erst am vergangenen Montag hatte es eine solch hohe Zahl gegeben, die Anzahl der direkt mit einer Infektion betroffenen Menschen ist dann meist rund 25 Prozent höher. Seit Beginn der Corona-Pandemie waren rund 1800-mal Schulen von Corona-Fällen betroffen, viele davon mehrmals. Denn in der Region gibt es insgesamt nur rund 450 Schulen.

Ist Mutation verantwortlich für Zunahme der Fälle an Schulen?

Auch bei der Kinderbetreuung, dazu gehören Kitas, Horte und Betreuungsgruppen von Tagesmüttern, ist die Zahl der betroffenen Einrichtungen hoch. Seit Beginn der Pandemie waren in der Region die Kitas rund 1050-mal von Corona-Fällen betroffen. In der Region gibt es rund 1100 Betreuungseinrichtungen für Kinder.

Im vergangenen Jahr sei die Lage in den Schulen zunächst ruhig gewesen, berichtet Groß. „Zum Herbst sind dort die Zahlen aber explodiert“, berichtet Groß. Das Gesundheitsamt habe daraufhin den Bereich personell aufgestockt. Mit der Zunahme der britischen Mutation des Coronavirus Anfang des Jahres habe dann auch die Zahl der Infektionen in den Kitas deutlich zugenommen.

Provisorisches Call-Center eingerichtet

Nach einen festgestellten Corona-Fall in Schule oder Kita müssen dann Experten im Gesundheitsamt möglichst schnell die Kontaktpersonen feststellen, um die Ausbreitung des Virus’ in der betroffenen Einrichtung zu verhindern. Manchmal sei es einfach, wenn es nur um die Kontakte für einen Tag gehe, manchmal müssten aber auch vier Tage nachverfolgt werden, berichtet Gesundheitsamtsmitarbeiterin Viktoria Fritz. Sie sitzt derzeit im Sitzungssaal des früheren Kreistages, der zu einem Call-Center des Gesundheitsamts umfunktioniert wurde.

Viktoria Fritz verfolgt vom früheren Kreistagssitzungssaal im Regionshaus Kontakte von Corona-Infizierten in Schulen und Kitas. Quelle: Michael Wallmüller

Welche Konsequenzen hätte Öffnung der Schulen?

Bei einer Öffnung der Schulen in der Region Hannover, die nach dem Bundesinfektionsschutzgesetz möglich wäre, würden die Fallzahlen in den Schulen und Kitas in die Höhe schnellen – da sind sich die Experten des Gesundheitsamts sicher. Dann würde die Zahl der Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter, derzeit arbeiten dort 30 Frauen und Männer, erheblich aufgestockt.

Das Bundesinfektionsschutzgesetz erlaubt Wechselunterricht bis zu einer Sieben-Tage-Inzidenz von 165, das Land bleibt aber vorerst bei einem Grenzwert von 100. Darüberhinaus gibt es in den höheren Klassen, mit Ausnahme der Abschlussjahrgänge, ausschließlich Homeschooling. Der Inzidenzwert in der Region Hannover lag am Mittwoch (28. April) bei 138,8.

Von Mathias Klein