Hannover

Die Intensivstationen der Krankenhäuser in der Region Hannover sind in der vierten Corona-Welle bereits jetzt stark beansprucht – schon in Kürze könnten nach Einschätzung der Häuser steigende Infektionszahlen zu Engpässen in den Intensivstationen führen. Das ist das Ergebnis einer HAZ-Umfrage unter Klinikträgern in Hannover.

Bereits heute seien die Intensivstationen „sehr voll“, sagte ein Sprecher des Diakovere-Konzerns, der in Hannover drei Kliniken betreibt. Die Bettenbelegung liege „immer zwischen 90 und 100 Prozent.“ In ein bis zwei Wochen schon könne die Situation eine andere sein: „Wir erwarten im Rahmen der pandemischen Lage einen deutlichen Zuwachs der intensivpflichtigen Patienten“ – „noch“ allerdings reichten die Kapazitäten aus.

Vinzenzkrankenhaus geht von steigenden Corona-Zahlen aus

Ähnlich schildert es die Sprecherin des Vinzenzkrankenhauses in Kleefeld: „Wir gehen auch in Niedersachsen von einem Anstieg der Hospitalisierungszahlen aus.“ Aktuell stünden noch ausreichend Versorgungsmöglichkeiten zur Verfügung. Auch personell sei die Situation stabil, wobei krankheitsbedingt auf der Intensivstation „nicht immer durchgehend eine Belegung aller Betten möglich“ sei.

Die Eindrücke decken sich mit den Angaben im Ivena-Onlineregister zu Covid-19. An die Software melden seit März 2020 sämtliche Akutkliniken in Niedersachsen und Bremen ihre Daten in Echtzeit – die wiederum dienen der Einordnung der Gesamtlage im Corona-Stufenplan Landesregierung.

Fünf Intensivstationen haben keinen Platz mehr für Corona-Patienten

Danach meldeten am Donnerstag fünf Kliniken in der Region, dass ihre Intensivkapazitäten für erwachsene Covid-Patienten erschöpft sind: die Uniklinik MHH, das Klinikum Burgwedel, das Nordstadtkrankenhaus, das DRK-Clementinenhaus und das Annastift (rote Ampel). Fünf Kliniken meldeten freie Betten: Friederiken- und Henriettenstift, das Vinzenzkrankenhaus und die beiden Häuser des Klinikums der Region Hannover (KRH) in Laatzen und Lehrte (grüne Ampel).

„Wir gehen auch in Niedersachsen von einem Anstieg der Hospitalisierungszahlen aus“: Die Intensivstationen der Krankenhäuser in Hannover arbeiten bereits heute zum Teil am Limit. Quelle: Katrin Kutter

Niedersachsenweit waren laut Ivena 163 Intensivbetten mit Corona-Patienten belegt. Der Landesregierung zufolge waren das 6,6 Prozent der für alle Patienten zur Verfügung stehenden Intensivbetten. 119 der Intensivpatienten mit Covid mussten beatmet werden, 14 mit einer künstlichen Lunge (ECMO). Weitere 389 Covid-Patienten wurden auf „normalen“ Stationen behandelt.

Regionsklinikum: Planbare Eingriffe finden statt

Allein 60 dieser Patienten befanden sich am Donnerstag nach Angeben eines Sprechers in einer der zehn KRH-Kliniken, zwölf weitere auf Intensivstationen. Schwerpunktmäßig würden die Corona-Patienten im Siloah-Klinikum in Linden behandelt, dem einzigen Lungenzentrum in ganz Norddeutschland – das Siloah meldete am Donnerstag „wenige freie Kapazitäten“ bei Corona-Intensivbetten. Bei den Normalpflegebetten stand die Ampel ebenfalls auf Gelb. „Unsere Intensivstationen sind derzeit gut ausgelastet“, sagte der KRH-Sprecher. Allerdings gebe es immer die Möglichkeit, „weitere Kapazitäten für die Versorgung zur Verfügung zu stellen“.

Der Hannover-Newsletter der HAZ Mit dem HAZ Hannover-Update erhalten Sie jeden Morgen gegen 6 Uhr alles Wichtige aus der Landeshauptstadt und der Region Hannover per E-Mail in Ihrem Postfach – ausgewählt von Ihrer HAZ-Redaktion. Mit meiner Anmeldung zum Newsletter stimme ich der Werbevereinbarung zu.

Die gute Nachricht aus dem KRH lautet: Planbare und medizinisch nicht dringliche Behandlungen mussten bisher nicht abgesagt werden, wie das zu Beginn der Pandemie vorübergehend gemacht wurde. Bisher mussten auch Patienten wegen Überlastung in andere Landesteile oder Bundesländer abgegeben werden, auch nicht bei den anderen Krankenhausträgern. Und andere Bundesländer haben bisher auch nicht um Hilfe bei der Behandlung geben.

Von Karl Doeleke