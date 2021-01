Herr Jagau, die Sieben-Tages-Inzidenz steigt regionsweit deutlich an. Am Freitag, 8. Januar, betrug sie 107,5, am Montag 145,7. Wenn wir über 200 kommen: Wird die Region die 15-Kilometer-Regel anwenden, also den Bewegungsradius der Bewohner einschränken?

Wir werden immer abwägen, ob der Nutzen einer Regelung größer ist als der Schaden. Deshalb wird es keine Automatismen oder symbolischen Auflagen geben, nur um zu zeigen, dass wir reagieren. Im Moment haben wir immer noch starke Schwankungen bei den Zahlen, weil es Nachmeldungen aus den Feiertagen und vom Jahreswechsel gibt. Falls wir in den Bereich über einer 200-er Inzidenz kommen, dann werden wir weiterhin genau schauen, woran das liegt. Solange es erkennbare Hotspots gibt, etwa in Pflegeheimen, bringt es nichts, für alle Regionsbewohnerinnen und -bewohner den Bewegungsradius einzuschränken.

Langenhagen hat einen Inzidenzwert von 220,8

Im Moment haben wir stark unterschiedliche Zahlen. Die Stadt Hannover hatte am Montag eine Sieben-Tages-Inzidenz von 154,2, Wunstorf lag bei 42,7, aber Langenhagen bei 220,8. Können Sie diese Unterschiede erklären?

Im Gesundheitsamt der Region sind derzeit rund 500 Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter beschäftigt, der größte Teil mit der Nachverfolgung von Infektionsketten. Eine kleine Gruppe beschäftigt sich auch mit der Analyse solcher Phänomenen und untersucht, wie solche Entwicklungen zustande kommen. Die starke Schwankung in den Umlandgemeinden ist aber nachvollziehbar. Auf die relativ geringe Einwohnerzahl einer Kleinstadt heruntergerechnet, erhalten Sie sofort hohe Inzidenzzahlen, wenn es in Pflegeheimen eine Fallhäufung gibt. Würden wir in Hannover Stadtteile einzeln betrachten, dann wären auch dort die Unterschiede hoch. Am Ende zählt aber der Wert für die Gesamtregion, weil wir ein Verflechtungsraum sind.

Gifhorn hat sich am Montag trotz Überschreitung der 200-er-Grenze gegen die Einführung der 15-Kilometer-Regel und für eine abendliche Ausgangssperre entschieden. Wäre das ein Weg auch für die Region Hannover?

Ich kann und will nichts ausschließen. Im Moment bewegen wir uns im Bereich der Spekulation. Ich finde, man muss vor weiteren Verboten genau prüfen, welche Folgen sie haben. Zum einen brauchen wir eine Akzeptanz der Maßnahmen. Zum anderen wird es schwierig, Infektionsketten nachzuverfolgen, wenn Betroffene aus Angst vor Strafe den Mund halten und nicht sagen, wen sie getroffen haben.

„Stumpfe Verbote bringen nichts“

Sind wir an dem Punkt?

Im Großen und Ganzen werde die Regeln akzeptiert. Das liegt auch daran, dass Niedersachsen aus meiner Sicht einen sehr besonnenden Kurs fährt. Ich bin froh, dass das Land die Entscheidung über den Umgang mit einer 200-er Inzidenz den Kreisen und Kommunen überlässt, und auch, dass die Regelung mit den Kindern am Wochenende überarbeitet wurde. Stumpfe Verbote bringen nichts, wenn die Leute nicht einsehen, warum sie sich an Regeln halten sollten. Wenn für Familien mit Kindern die Einschränkungen praktisch nicht mehr lebbar sind, wird diese Gruppe die Regeln nicht mehr akzeptieren. Daher ist es gut, dass das Land nachgesteuert hat.

„Solange wir klare Hotspots identifizieren, müssen wir dort reagieren“: Regionspräsident Hauke Jagau. Quelle: Katrin Kutter (Archiv)

Wäre die Einführung des 15-km-Radius solch ein stumpfes Verbot?

Zumindest wäre es eines, das wir schwer vermitteln könnten in einer derart verflochtenden Region wie der unseren. Wenn in Wunstorf die Zahlen so niedrig sind, wie Sie es eben genannt haben, und wir erlassen für alle Bürger der Gesamtregion eine Einschränkung im Bewegungsradius, dann tippt sich der Wunstorfer doch an den Kopf. Andererseits pendeln auch aus den kleinen Ortschaften viele in die größeren Städte. Deshalb gilt immer, dass man genau hingucken muss, ehe man neue Regelungen formuliert. Diese Vorschriften können aber – wenn sie sinnvoll sind – auch hart sein. Als die Gefahr bestand, dass aus Großbritannien das neue Virus nach Niedersachsen eingeschleppt wird, haben wir die Fluggäste einer Maschine aus London erst einreisen lassen, nachdem das Ergebnis der PCR-Tests vorlag.

„An Hotspots reagieren“

Was wären denn bessere Lösungen?

Solange wir klare Hotspots identifizieren, müssen wir dort reagieren. Dafür haben die Gesundheitsämter längst die Mittel. Als in Göttingen im vergangenen Jahr in einigen Hochhäusern die Infektionszahlen extrem anstiegen, wurden diese Gebäude abgesperrt. Das ist besser, als für eine ganze Region den Bewegungsradius einzuschränken. So etwas käme erst infrage, wenn wir ein sehr diffuses Geschehen hätten.

Was meinen Sie, wann die Zahlen wieder so belastbar sind, dass man ernsthaft mit ihnen rechnen kann?

Zahlen geben in der medialen Vermittlung immer den Eindruck, als spiegelten sie die Tagesaktualität wider. Aber gerade bei den Angaben über die Verstorbenen stimmt das gar nicht. Sie nehmen, wenn eine Corona-Infektion festgestellt wurde, zunächst den Weg über die Einwohnermeldeämter. Deshalb haben wir teilweise jetzt noch Daten von Corona-Toten in der Tagesstatistik, die vor Weihnachten gestorben sind. Für uns ist immer die viel entscheidende Frage, wie stark das Gesundheitssystem belastet ist, ob also jemand, der mit einer schweren Infektion ins Krankenhaus kommt, dort behandelt werden kann. Und das ist, bei einer sehr hoher Belastung des medizinischen Personals, derzeit absolut gegeben.

Von Conrad von Meding