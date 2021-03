Hannover

Viele dürften sich am Mittwoch beim Blick auf die Inzidenzwerte für die Region Hannover erschrocken haben. Zwar liegt die Sieben-Tage-Inzidenz in der Region seit Monaten weitgehend über 100. Doch am Mittwoch schnellte der Wert dann von 109,3 am Dienstag (Zahlen des Landesgesundheitsamts) ungewöhnlich hoch auf 121,1.

Inzidenz ist in der vergangenen Woche stark gesunken

Nach Angaben des Gesundheitsamts der Region Hannover besteht aber kein Grund zu besonderer Beunruhigung. Denn bei dem kräftigen Anstieg handele es sich lediglich um einen „mathematischen Effekt“, der auf Meldeprobleme in der vergangenen Woche zurückzuführen sei, erläutert Regionssprecher Christoph Borschel. Er rechnet deshalb auch fest damit, dass der Inzidenzwert am Donnerstag auch wieder stark zurückgehen werde.

Ursache für die starken Schwankungen sind Meldeprobleme zwischen den Laboren und der Region Hannover in der vergangenen Woche. Von Dienstag auf Mittwoch vergangener Woche waren von den Laboren nur wenige Meldungen im Gesundheitsamt der Region Hannover eingetroffen, deshalb war der Inzidenzwert von 103,9 auf erstaunliche 88,7 gesunken. Im Laufe des Mittwochs wurden dann die neuen Corona-Fälle nachgemeldet, am Donnerstag lag der Inzidenzwert dann wieder auf einem in der Region üblichen Wert von 104,9. Und in dieser Woche reißen die Zahlen dann als Folge der Schwankung der vergangenen Woche in die andere Richtung aus.

Grüne greifen Verwaltung an

Unterdessen haben die Grünen die Regionsverwaltung wegen der andauernden hohen Infiziertenzahlen scharf angegriffen. „Seit Wochen gibt es keine befriedigende Antwort der Verwaltung auf unsere Fragen, warum gerade wir in der Region Hannover so hohe Infektionszahlen haben“, sagt die gesundheitspolitische Sprecherin der Grünen-Regionsfraktion Birgit Ballweg. Die Folge ist unter anderem, dass in der Region Kitas und Schulen geschlossen bleiben, während in vielen anderen Landkreisen in Niedersachsen die Kinder ab Montag wieder zur Schule können.

„Es ist an der Zeit, umzudenken und die Pandemie in unseren Alltag zu integrieren, zu viele bleiben auf der Strecke“, meint Ballweg. Dazu brauche es verlässliche Regelungen unabhängig vom Inzidenzwert. Wenn es einen Dreiklang von Testen, Schützen und Impfen gebe, könnten auch in der Region Hannover mehr Öffnungen möglich sein, meint Ballweg.

Mobile Impfteams für das Umland bleiben Thema

Auch die Grünen setzen sich jetzt, wie bereits die CDU-Regionsfraktion, für den Einsatz mobiler Impfteams in den Ortschaften des Umlands ein. Grünen-Gesundheitsexpertin Ballweg schlägt vor, dafür einen Impfbus auf den Weg zu bringen. Von der Verwaltung müssten weitere kreative Ideen kommen, damit die Bürger möglichst schnell geimpft werden könnten. Regionspräsident Hauke Jagau lehnt dezentrale Impfmöglichkeiten, wie sie inzwischen in fast allen Kommunen im Nachbarkreis Hildesheim angeboten werden, weiterhin strikt ab.

Von Mathias Klein