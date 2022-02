Hannover

Die meisten Impfwilligen in der Region dürften gut versorgt sein – mit Erst- und Zweitdosen, Kinderimpfungen und Boostern. Das Angebot an Impfmöglichkeiten ist vonseiten der Region Hannover flächendeckend sehr hoch, in manchen Einrichtungen kommen aber zuweilen nur noch zwei Personen pro Vormittag vorbei, wie unlängst etwa in einem Freizeitheim. Und auch die mobilen Impfteams sind längst nicht mehr im Dauerstress. Ist der Höhepunkt der Impfkampagne noch vor dem Höhepunkt der Omikron-Welle gelaufen? Fragen an die Regionsverwaltung.

Ist die impfwillige Gesellschaft so weit versorgt, dass die Kampagne zurückgefahren werden kann ?

Die Region Hannover habe in den vergangenen Wochen und Monaten erfolgreich auf ein regionsweites und sehr breit gefächertes Impfangebot gesetzt, sagt Sprecherin Sonja Wendt. Die Zahlen zeigten nun, dass das Impfinteresse wie in ganz Deutschland auch in der Region in den vergangenen Wochen deutlich rückläufig ist. Jetzt gehe es darum, kleinteilig zu analysieren, wo und welchen Zielgruppen spezifische Angebote gemacht werden können – bei gleichzeitiger Aufrechterhaltung der offenen Angebote an zentralen Orten.

Ist bereits überschüssiger Impfstoff vorhanden, der entsprechend nach Ablaufdatum entsorgt werden muss?

Bislang waren die Impfstoffkapazitäten ausreichend, sodass jeder Bedarf gedeckt werden konnten. Die Region berücksichtigt in ihrem Bestellmanagement immer den aktuellen Bedarf. Das heißt, dass die Regionsverwaltung nur nachbestellt, wenn Überschüsse aufgebraucht sind oder weitergegeben werden. „In den vergangenen zwei Monaten hat die Region Impfstoff an Arztpraxen weitergegeben, die einen Mangel hatten. Ein Überschuss besteht nicht“, betont Wendt.

Rechnet die Region mit einer vierten Impfung,und bereitet sie sich darauf vor?

Zur vierten Impfung stehe das Gesundheitsamt der Region Hannover aktuell mit dem niedersächsischen Gesundheitsministerium im Austausch über Strategie und Abwicklung, erläutert die Regionssprecherin. „Der aktuelle Planungsstand ist, zunächst den Bedarf der Senioren- und Altenpflegeheime abzufragen, an denen die vierte Impfung nicht wie vom Ministerium vorgesehen über die niedergelassenen Ärzte und Ärztinnen übernommen werden kann.“ Da sich die Empfehlung zunächst unter anderem an über 70-Jährige richte, unterstütze die Region hier mit den mobilen Impfteams und werde auch offene Impfangebote an zentralen Standorten machen.

Was ist mit dem neuen Impfstoff Novavax?

In Absprache mit dem niedersächsischen Sozialministerium prüfe die Region die Nachfrage für den neuen Impfstoff Novavax und werde auch hier ein eigenes Impfangebot zur Verfügung stellen, sagt Wendt.

Wie steht es um die aktuellen Zahlen der Impfungen in der Region?

Seit November wurden nach Auskunft von Regionspräsident Steffen Krach (SPD) 84 mobile Impfteams in Kooperation mit den Hilfsorganisationen Johanniter-Unfall-Hilfe, Arbeiter Samariter Bund, Deutsches Rotes Kreuz und Malteser Hilfsdienst aufgebaut, die in allen Städten und Gemeinden der Region Hannover im Einsatz sind. Die Strukturen für feste Impfstellen wurden in Hannover unter anderem in der Ernst-August-Galerie, am Zoo und im sogenannten Lutherhaus, Sitz des Diakonischen Werkes Niedersachsen an der Eberhardstraße 3, geschaffen. An rund 50 Orten stehen offene Impfangebote zur Verfügung. Darüber hinaus besuchen nach Angaben Krachs mobile Impfteams nach Absprache Schulen, Alten- und Pflegeeinrichtungen, Obdachlosenunterkünfte und weitere Stellen.

Im Oktober vergangenen Jahres wurden laut Region 1476 Impfungen durchgeführt, im November waren es bereits 59.528, im Dezember wurde dann der Höchststand mit 156.382 Impfungen erreicht. Im Januar ist die Anzahl der Impfungen auf 70.572 zurückgegangen. Bis jetzt haben allein die mobilen Impfteams der Region Hannover 300.000 Impfungen innerhalb der vergangenen zehn Wochen durchgeführt. 59 Prozent der Menschen in der Region Hannover sind inzwischen geboostert – mehr als im Bundesdurchschnitt. „Die Region Hannover hat früh mit dem Impfzentrum am Zoo die Initiative ergriffen und die Impfung von Kindern ermöglicht. Das Ergebnis: Mehr als jedes vierte Kind – 27 Prozent der Fünf- bis Elfjährigen – ist in der Region Hannover bereits geimpft. Die Region liegt damit deutlich über dem Bundesschnitt von 18,5 Prozent“, sagt der Regionspräsident.

Von Susanna Bauch