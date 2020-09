Hannover

Eine Woche nach Schulbeginn häufen sich in der Region Hannover unter Kindern und Jugendlichen die Fälle von Covid-19-Infektionen. In Hannover gibt es nach Angaben des Schulleiters Tobias Langer an der Integrierten Gesamtschule (IGS) Linden eine weitere bestätigte Corona-Infektion. Ein Schüler des siebten Jahrgangs sei erkrankt, sagte Langer am Donnerstag. Der Schüler sei nur am ersten Schultag in der Schule gewesen. Kontakt mit anderen Mitschülern habe es nicht gegeben, da die Schüler an der IGS Linden allesamt nur in ihren Klassen unterrichtet worden seien. Dadurch habe man die Kontakte eingrenzen können – und nur die Klasse des betroffenen Schülers nach Hause geschickt.

Betroffen ist nach HAZ-Informationen auch die Ricarda-Huch-Schule. Am Donnerstagabend teilte Schulleiter Dieter Wignanek per Rundmail an die Eltern mit, eine Schülerin aus dem 10. Jahrgang sei positiv getestet worden. Zunächst sollten alle Schülerinnen und Schüler, die seit Montag gemeinsam mit ihr im Unterricht gewesen seien, am Freitag zu Hause bleiben. „Es ist davon auszugehen, dass das Gesundheitsamt zeitnah eine Quarantäne anordnet.“

Weiterer Verdachtsfall bestätigt sich nicht

Erst am Mittwoch war bekannt geworden, dass ein Schüler des 13. Jahrgangs der IGS Linden mit dem Virus infiziert ist. Auch dort wurde nur seine Klasse mitsamt zwei Lehrern nach Hause geschickt. Der Verdacht auf eine Infektion eines Neuntklässlers bestätigte sich nicht. Die Eltern würden jetzt informiert, die betroffene Klasse müsse am Montag wieder in die Schule, sagte Langer. Auch Barsinghausens größte Kita schloss am Donnerstag wegen Corona-Verdacht.

Barsinghausens größte Kita schließt wegen Corona-Verdacht Auch in einem Kindergarten der Region, der Kita Barsinghausen, sorgt ein mutmaßlicher Covid-19-Fall für Aufregung. Die Kita ist mit fünf Gruppen und 120 Kindern die größte Betreuungseinrichtung im Stadtgebiet. Nach Mitteilung der Stadtverwaltung hat die Gesundheitsbehörde der Region Hannover am Donnerstagvormittag überraschend verfügt, dass alle Kinder und die Betreuungskräfte der Einrichtung für zwei Wochen in häuslicher Quarantäne bleiben müssen. Alle Eltern seien verständigt worden und hätten ihre Kinder umgehend aus der Einrichtung abholen müssen, hieß es vonseiten der Stadtverwaltung. Allerdings herrschen nach Angaben des Ersten Stadtrates Thomas Wolf derzeit noch Zweifel, ob das positive Testergebnis Bestand hat. Es gebe Anhaltspunkte für einen möglichen Fehler bei der Analyse des Tests, sagte Wolf. Falls sich bestätige, dass die Virusinfektion fälschlich diagnostiziert worden sei, könne die Kindertagesstätte sehr kurzfristig wieder öffnen. ka

Nach Angaben des Kultusministeriums gibt es überdies an drei weiteren Schulen in Hannover Corona-Infektionen, deretwegen Klassen nach Hause geschickt werden mussten: an der Dietrich-Bonhoeffer-Realschule in Döhren-Wülfel (eine Klasse), an der Hartwig-Claußen-Förderschule in der Südstadt (vier Klassen) und an der Henning-von-Tresckow-Grundschule in Wettbergen (zwei Klassen). Insgesamt wurden in Niedersachsen nach Angaben des Kultusministeriums am Donnerstag in 20 Schulen Klassen wegen Corona-Infektionen nach Hause geschickt, darunter auch im Umland Hannover: In Seelze am Georg-Büchner-Gymnasium musste überraschend der gesamte neunten Jahrgang in Quarantäne. Zuvor hatte es geheißen, dass nur die Erstkontakte – also knapp 40 Personen – betroffen seien. Jetzt seien 130 Schüler und vier Lehrkräfte betroffen, teilte die Region mit.

Harsche Kritik an Gesundheitsbehörde

Vonseiten der Schulleitung und eines behandelnden Arztes gab es deswegen harsche Kritik. „Hätten wir zu Beginn der Woche gewusst, dass bei einem Fall der komplette Jahrgang in Quarantäne muss, wäre die Situation jetzt in jedem Fall unaufgeregter“, sagte der stellvertretende Schulleiter Jörg Beker.

Deutlich schärfer kritisiert Hausarzt Micha Alescha Wieghorst das Vorgehen des Gesundheitsamtes. Er hatte die betroffene Neuntklässlerin am vergangenen Freitag auf das Coronavirus getestet. „Schon am Sonnabend haben wir das Amt über das Ergebnis informiert. Als ich am Montag in der Schule angerufen habe, wusste man dort noch von nichts“, sagt er. Das Vorgehen sei nicht nachvollziehbar. Auch dass bislang niemand anderes aus der Familie getestet worden sei, könne er nicht verstehen. Das Mädchen habe Geschwister, die in andere Schulen in Seelze gingen.

Region sieht keine Alternative

Die Region spielte den Ball am Donnerstag an die Schule zurück. Im Zuge der Kontaktnachverfolgung am Georg-Büchner-Gymnasium sei deutlich geworden, dass es nicht ausreichend gewesen wäre, nur die Klasse der infizierten Person in Quarantäne zu versetzen, sagte eine Sprecherin. Auch nach intensiven Gesprächen mit der Schule sei keine engere Eingrenzung der Kontaktpersonen möglich gewesen, sodass es keine alternative Möglichkeit gegeben habe.

Wenn es zu Corona-Fällen an Schulen komme, gelte zurzeit grundsätzlich die jeweilige Klasse als enger Kontaktpersonenkreis und müsse 14 Tage in häusliche Quarantäne. Nur, wenn nicht ausgeschlossen werden könne, dass die Klassenmitglieder jahrgangsübergreifend in engem Kontakt standen, entscheide das Gesundheitsamt, ob eine Ausweitung der Quarantäneverfügung notwendig ist. Insgesamt seien in der Region zurzeit fünf Schulen von Corona-Verdachtsfällen betroffen.

Von Von Mathias Klein, Linda Tonn, Andreas Kannegießer und Jutta Rinas