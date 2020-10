Hannover

Mit den steigenden Zahlen der Corona-Infizierten in der Region Hannover steigt auch die sogenannte 7-Tage-Inzidenz. Der Wert, auf den die Experten besonders sorgenvoll blicken, sagt aus, wie viele Menschen pro 100.000 Einwohner in einem bestimmten Gebiet über einen Zeitraum von sieben Monaten positiv auf das Coronavirus getestet wurden. Ab einem Inzidenzwert von 50 gilt ein Gebiet als Risikogebiet.

Der Inzidenzwert der Region Hannover beträgt momentan 31,9 (Stand: Freitag, 15. Oktober 2020).

Wenn einzelnen Orte Risikogebiete wären, wäre das derzeit in Burgdorf und in Hemmingen der Fall. In Hemmingen ist der Wert in den vergangenen Tag stark angestiegen, am Freitagmittag liegt er bei 61. In Burgdorf liegt die 7-Tage-Inzidenz bei 63,6, das ist ein deutlicher Rückgang im Vergleich zum Dienstag (79,5).

Regionswert ist gestiegen

Maßgeblich sind aber nur die Zahlen für das gesamte Regionsgebiet. Hier liegt der Inzidenzwert am Freitag bei 31,9 Prozent, das ist eine leichte Steigerung im Vergleich zum Dienstag mit einem Wert von 29,3.

In den Kommunen liegt der Wert außer in Burgdorf und Hemmingen auch in Garbsen (47,4), Hannover (35,7) Sehnde (33,8) und Ronnenberg (32,2) über dem Regionsdurchschnitt. Am niedrigsten ist die 7-Tage-Inzidenz in Wunstorf (9,5), Springe (10,0) und Gehrden (12,9).

Wichtig sei es für das Gesundheitsamt derzeit, mögliche Hotspots schnell zu identifizieren. Allerdings seien im Moment keine Hotspots zu erkennen, ein Großteil der Ansteckungen in der Region Hannover passiere im Familienkreis und im privatem Umfeld.

