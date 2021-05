Hannover

Im Kampf gegen die Corona-Pandemie spielen verschiedene Zahlen eine wichtige Rolle. Dabei ist ein Wert zentral geworden: Die Sieben-Tage-Inzidenz. Für Hannover zählt nur der Gesamtwert der Region, der täglich vom Robert-Koch-Institut (RKI) veröffentlicht wird. Doch um besser zu verstehen, wo sich das Virus besonders schnell ausbreitet, hilft ein Blick auf die Werte der einzelnen Kommunen:

Die Sieben-Tage-Inzidenz sagt aus, wie viele Menschen pro 100.000 Einwohner in einem bestimmten Gebiet über einen Zeitraum von sieben Tagen positiv auf das Coronavirus getestet wurden. Erste Verschärfungen sind in der aktuellen Corona-Verordnung des Landes Niedersachsen aber bereits vorgesehen, wenn der Inzidenzwert über 30 liegt. Ab einem Inzidenzwert von 50 gilt ein Gebiet als Risikogebiet, ab 100 als „Hochinzidenzkommune“ – und es kommen die Regeln nach dem verschärften Infektionsschutzgesetzes des Bundes zur Anwendung.

Wichtig: Für die Verschärfung oder eventuelle Lockerungen der Maßnahmen spielen die Einzelwerte von Städten oder Gemeinden keine Rolle, hierfür zählt nur der Wert der gesamten Region.

„Die Mitarbeiter im Gesundheitsamt analysieren permanent das Infektionsgeschehen, auch unter Hinblick darauf, welche Infektionsherde es in einer Kommune gibt und wo sie zusammenlaufen“, sagt Regionssprecher Christoph Borschel. Man stehe mit den Kommunen in Austausch, in denen die Werte schnell steigen. Wichtig sei dabei besonders, mögliche Hotspots zu identifizieren.

Hotspots sind größere Corona-Ausbrüche, die sich genau auf einen Ort wie zum Beispiel einen Betrieb zurückführen lassen. „Wenn es Hotspots gibt, können wir lokale Maßnahmen ergreifen, auch wenn der Inzidenzwert in der ganzen Region niedrig ist“, sagt Borschel.

Hinweis: Die Behörden erfassen die Infektionszahlen zu unterschiedlichen Zeiten, so dass sich ggf. abweichende Zahlen ergeben. Die Region Hannover etwa hat direkteren Kontakt zum Gesundheitsamt und verfügt demnach bereits früher über Daten, die erst danach an das Land gemeldet werden. Die HAZ beruft sich beim 7-Tages-Inzidenzwert für die Gesamtregion (etwa für die Corona-Ampel) soweit möglich immer auf den Wert, der vom Land gemeldet wird. Das geschieht an sieben Tagen in der Woche. Bei den Werten für die einzelnen Kommunen der Region (siehe Karte oben) werden jedoch die Daten der Regionsverwaltung genutzt, da sie nur dort veröffentlicht werden. Dies geschieht nur werktags.

Von Yannick von Eisenhart Rothe