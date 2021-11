Corona in der Region Hannover: Vor allem junge Menschen stecken sich an

Hannover

Die Corona-Lage in der Region Hannover verschärft sich seit Mitte Oktober zusehends, die Sieben-Tages-Inzidenz bewegt sich in ähnlichen Höhen wie im Pandemie-Herbst vor einem Jahr. Doch es gibt bei genauerem Hinsehen auch deutliche Unterschiede: Anders als im Herbst 2020 stecken sich jetzt vor allem junge Menschen mit dem Coronavirus an.

In den Zahlen des Gesundheitsamtes der Region Hannover stechen die Kinder und Jugendlichen hervor: In der ersten Novemberwoche lag die Sieben-Tage-Inzidenz für die Gesamtbevölkerung bei 97, bei der Gruppe der Null- bis 19-Jährigen aber bei 148. Darauf folgt die Altersgruppe der 20- bis 49-Jährigen mit einer Inzidenz von 127. Die Inzidenzen in den Altersgruppen von 50 bis 69 Jahren (68), 70 bis 79 Jahren (42) und 80 Jahre und älter (49) sind dagegen deutlich niedriger. Zur Erinnerung: Die Sieben-Tage-Inzidenz gibt die Anzahl der Neuinfektionen innerhalb von einer Woche pro 100.000 Einwohner an.

Viele Corona-Infektionen unter jungen Menschen

Dass die Null- bis 19-Jährigen so hervorstechen, dürfte daran liegen, dass Kinder bis zwölf Jahre aktuell nicht geimpft werden können. Aber auch das Testaufkommen in den Schulen könnte eine Rolle spielen, denn auffällig ist, dass in den Herbstferien – als die regelmäßigen Selbsttestungen der Schülerinnen und Schüler wegfielen – die Gruppe der 20- bis 49-Jährigen den Spitzenplatz einnahmen. Aktuell ist bei den Inzidenzen in allen Altersgruppen ein Aufwärtstrend zu beobachten.

Doch so besorgniserregend die Situation in der Region Hannover wirkt – sie ist gar nichts im Vergleich mit den Inzidenzzahlen in Sachsen oder dem südlichen Bayern. Doch auch dort bestätigt sich der Trend, dass sich vor allem Kinder und Jugendliche anstecken.

Zum Vergleich: Im bayrischen Passau lag die Sieben-Tage-Inzidenz am Freitag unter den Personen, die 80 Jahre oder älter sind, aktuell bei 633. Das ist etwa 25-mal so hoch wie in Hannover. Nimmt man die Null- bis Vierjährigen raus (Inzidenz von 426), sind auch in Passau unter den jüngeren Altersgruppen deutlich mehr Neuansteckungen registriert: Die Inzidenz für die Fünf- bis 14-Jährigen liegt bei 1600, für die 15- bis 34-Jährigen bei 1081, für die 35- bis 59-Jährigen bei 1009 und für die 60- bis 79-Jährigen bei 661.

Von Katharina Franz