Corona in Schulen - Schüler in Quarantäne: Das ist die Lage in der Region Hannover am Donnerstag

In der Region Hannover sind am Donnerstag weitere Corona-Fälle bekannt geworden. An der Grundschule Fuhsestraße muss ein Jahrgang zu Hause unterrichtet werden. Auch die Alice-Salomon-Schule ist jetzt neu betroffen.