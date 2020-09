Hannover

Seit zwei Wochen läuft in der Region Hannover der Schulbetrieb – und inzwischen gibt es an mindestens zwölf Schulen Corona-Fälle. Das Gesundheitsamt der Region hat in einigen Schulen Klassen unter häusliche Quarantäne gestellt. Aber es gibt auch Entwarnungen. Ein Überblick:

Zwei neue Infektionen an der IGS Kronsberg

An der Integrierten Gesamtschule (IGS) Kronsberg gibt es Infektionsfälle. Wie die Region am Mittwoch bestätigte, ist bei zwei Schülerinnen das Virus nachgewiesen worden. Insgesamt seien 31 Erstkontaktpersonen (K1) unter Quarantäne gestellt worden. Ob die beiden infizierten Mädchen Geschwister sind, ist nicht bekannt. Ein Vater eines Achtklässlers kritisiert, dass nur eine Klasse und nicht der gesamte Jahrgang unter Quarantäne gestellt worden sei, obwohl die Kinder doch auf dem Schulhof zusammenständen. Dort gebe es für die Kinder nach Jahrgängen getrennte Bereiche. Regionssprecher Christoph Borschel verweist darauf, dass als K1-Person nur gelte, wer mit dem Erkrankten länger als 15 Minuten ohne Mindestabstand und Maske in einem geschlossenen Raum verbracht habe. Das treffe für Schüler, die sich nur auf Pausenhof begegneten nicht zu. Der Vater sagt, dass es in dem Jahrgang aber auch klassenübergreifenden Unterricht gebe. Bei der Region hieß es, nur die 31 genannten Schüler und Lehrer seien von der Schule als Erstkontaktpersonen genannt worden.

Ein Verdachtsfall an der IGS Büssingweg

Auch an der IGS Büssingweg gibt es einen Verdachtsfall. Wie die Region mitteilt, ist dort eine Lehrkraft als K1-Person eines Infizierten außerhalb der Schule bekannt und sei getestet worden, das Laborergebnis stehe allerdings noch aus. Quarantänemaßnahmen gebe es deshalb dort noch nicht.

Schüler an an der IGS Roderbruch erkrankt

An der Integrierten Gesamtschule (IGS) Roderbruch hat sich ein Schüler nachweislich mit dem Coronavirus infiziert. Der Betroffene sowie dessen Mitschüler seien in Quarantäne, teilt das Gesundheitsamt der Region am Dienstag mit. Insgesamt hat die Schule nach Angaben von Schulleiterin Brigitte Naber 90 Kinder nach Hause geschickt. Dabei handelt es sich um vier Klassen unterschiedlicher Altersstufen. Auch deren Lehrer müssen jetzt bis zum 17. September zu Hause bleiben. „Jetzt heißt es wieder: Lernen zu Hause“, sagt Schulleiterin Naber. Die Kinder bekommen Aufgaben zugeschickt und werden auch digital unterrichtet.

Auch an der Berufsbildenden Schule (BBS) 12, der BBS Handel an der Brühlstraße, die auch unter dem Namen BBS Handel firmiert, sind neu zwei Lerngruppen im Heimunterricht.

Kritik von Hausarzt nach Fall am Georg-Büchner-Gymnasium in Letter

Der Letteraner Hausarzt Micha Alescha Wieghorst hat die Reaktion des Gesundheitsamtes auf den Corona-Fall im Georg-Büchner-Gymnasium kritisiert. „Vieles, was dort passiert ist, ist einfach nicht nachvollziehbar“, sagt der Mediziner. Das Gesundheitsamt schickt 130 Personen von der Schule in Quarantäne und ordnete je zwei Tests an. Medizinier Wieghorst bemängelt: Um die Familie selbst habe sich erst einmal niemand gekümmert. Erst knapp eine Woche, nachdem das Mädchen erste Symptome gezeigt hatte, habe er den Auftrag erhalten, die Familie auf das Coronavirus zu testen. Den ausführlichen Bericht aus Seelze-Letter lesen Sie hier.

Grundschüler in Hannover eine Woche in Quarantäne

Weiterhin an der Bemeroder Grundschule An der Feldbuschwende 44 Jungen und Mädchen sowie vier Lehrkräfte in Quarantäne. In einer dritten und einer vierten Klasse hatte es jeweils einen bestätigten Corona-Fall gegeben. Bis Ende der Woche werden die Kinder im Homeschooling unterrichtet.

36 Schüler der Grundschule Kaltenweide dürfen für mindestens zehn Tage nicht ins Gebäude Quelle: Stephan Hartung

Mitarbeiterin an Grundschule Kaltenweide an Corona erkrankt

Im Umland gibt es ebenfalls weitere Fälle: Auch eine Mitarbeiterin an der Grundschule in Langenhagen-Kaltenweide ist positiv auf das Coronavirus getestet worden. 36 Schüler müssen für zehn Tage in Quarantäne. Betroffen sind Schülerinnen und Schüler aus zwei Klassen der ersten Jahrgangsstufe, die eine bestimmte Betreuung in Anspruch genommen haben. Eine pädagogische Fachkraft hatte sich mit dem Coronavirus infiziert und am Freitag das positive Testergebnis erhalten. In der Zeit zwischen dem Test und dem Ergebnis hatte sie Kontakt zu den Kindern, Symptome zeigten sich allerdings nicht. Mehr Details zu Quarantänefällen in Langenhagen lesen Sie hier.

Erstmals ganze Schule geschlossen

Im Kreis Osnabrück hat erstmals seit Schulstart in Niedersachsen eine Schule ihre Schüler vorsichtshalber komplett nach Hause geschickt. Bis Ende der Woche die Kinder am Artland-Gymnasium in Quakenbrück lieber zu Hause lernen. Bei inzwischen sieben Schülern war eine Infektion festgestellt worden. Bislang müssen elf Klassen oder Kurse, ein Großteil eines Oberstufenjahrgangs und knapp 40 Lehrkräfte in Quarantäne. Landesweit müssen an 38 Schulen einzelne Klassen oder ganze Jahrgänge derzeit nach Corona-Fällen an ihren Schulen zuhause lernen.

Diese Schulen in der Region Hannover sind aktuell von Corona-Maßnahmen betroffen

Stand Mittwoch, 9. September, 13.30 Uhr:

IGS Kronsberg (Bemerode)

(Bemerode) IGS Roderbruch ( Groß-Buchholz )

( ) Leonore-Goldschmidt-Schule (IGS in Hannover-Mühlenberg)

Ludwig-Windthorst-Schule (Hannover-Südstadt)

BBS 12 (Calenberger Neustadt)

Birkenhof Bildungszentrum GmbH (Hannover-Kirchrode)

Grundschule Langenhagen-Kaltenweide

KGS Sehnde

KGS Marie-Curie-Schule in Ronnenberg-Empelde

Marie-Curie-Schule in Georg-Büchner-Gymnasium in Seelze-Letter

Grundschule Feldbuschwende (Hannover-Bemerode)

Gymnasium Ricarda-Huch-Schule (Hannover-List)

Dietrich-Bonhoeffer-Realschule (Hannover-Döhren-Wülfel)

Hartwig-Claußen-Förderschule (Hannover-Südstadt)

An diesen Schulen läuft nach einem Corona-Fall der Schulbetrieb wieder normal

Stand Dienstag, 8. September:

Henning-von-Tresckow-Grundschule in Hannover

IGS Linden

Gymnasium Wedemark in Mellendorf

BBS Neustadt

Von Saskia Döhner und Andreas Schinkel