Bewohner von Pflegeheimen sind eine der am stärksten vom Coronavirus gefährdete Gruppe. Bricht das Virus dort einmal aus, sterben oft viele von ihnen daran. Um Erkenntnisse zu gewinnen, wie man diese Menschen besser schützen kann, besuchte Ministerpräsident Stephan Weil (SPD) zusammen mit Regionspräsident Hauke Jagau (SPD) jetzt das Seniorenpflegeheim Waldhausen Dr. Körber.

Als „tief bedrückend“ empfindet es Weil, dass die Hälfte der Covid-19-Todesfälle aus dieser Bevölkerungsgruppe stammt. „Seit der ersten Welle haben wir keine wirklichen Fortschritte gemacht.“ Eine Bilanzierung werde notwendig sein, um die Heime in Zukunft besser zu schützen.

Erst nach einem negativen Corona-Schnelltest und einer Fiebermessung durften Stephan Weil (2. v. r.) und Hauke Jagau (rechts) das Heim betreten. Pflegefachkraft Michel Peters, Geschäftsführerin Marianne Körber und Heimleiterin Anna Kilian berichteten den Politikern von den Schutzmaßnahmen des Hauses. Quelle: dpa

„Es hängt auch vom Glück ab“

Dafür wollte Weil auch von den Erfahrungen der Angestellten lernen. „Es gibt kein Patentrezept, es hängt auch vom Glück ab, ob ein Heim vom Virus verschont bleibt“, sagte Weil nach einem Gespräch mit Heimleiterin Anna Kilian und Geschäftsführerin Marianne Körber. Ein Beispiel: Eine Bewohnerin sollte für das Weihnachtsfest von ihrer Familie nach Hause geholt werden. Aufgrund der Kälte riet das Pflegepersonal davon ab – wenige Tage später stellte sich heraus, dass drei Familienmitglieder infiziert waren. Auch wegen dieses glücklichen Zufalls gibt es in der Seniorenresidenz, in der 64 Menschen leben, noch keinen einzigen Corona-Fall. Als Grund dafür sah Weil auch, dass es eine kleine Einrichtung mit einer sehr gewachsenen Gemeinschaft und hohem Verantwortungsgefühl der Bewohner sei.

Daneben werden die Angestellten täglich per Schnelltest auf Corona untersucht. Auch die Bewohner müssen sich zweimal die Woche einem Test unterziehen. Besucher dürfen nur nach einem negativen Ergebnis und einer Fiebermessung das Haus betreten.

Jagau: „Region stellte schnell Schutzmaterial zur Verfügung“

Bis alle Bewohner die notwendigen zwei Impfungen gegen das Virus bekommen haben, seien regelmäßige Corona-Schnelltests „zwingend notwendig“. Regionspräsident Jagau berichtete, dass zur Mitte der ersten Februarwoche schon 88 Prozent der Seniorenheime in der Region Hannover die erste Impfung erhalten und fast 20 Prozent schon den vollen Impfschutz hätten. „Bis Ende der Woche wollen wir in den Pflegeheimen mit der ersten Impfung durch sein“, sagte Jagau. Dazu, dass zu Beginn der Pandemie viele Menschen in Altenheimen an Covid-19 starben, sagte er: „Wir haben am Anfang allen Altenheimen angeboten, Schutzmaterial von uns zu beziehen. Das haben wir sehr schnell gemacht.“

Wie groß die Belastung für die Angestellten und Heimbewohner in der Pandemie jedoch ist, erzählte Heimleiterin Anna Kilian. „Man steht jeden Morgen auf und hofft, dass in der Nacht nichts passiert ist. Die Angst ist wirklich da.“ Das Heim tue alles dafür, dass auch weiterhin kein Fall auftrete. Die Impfung, die alle Bewohner erhalten haben, habe immerhin ein wenig Entspannung gebracht.

