Leser Wilfried Rabe aus Laatzen: „Sofort handeln“

Es kann nur eine allgemeine Impfpflicht geben und natürlich keinen Impfzwang. Warum verstehen das einige Menschen nicht? Ein Impfen unter physischem Zwang kann und wird es niemals geben. Aber eine allgemeine Impfpflicht sollte sofort eingeführt werden, damit zum Beispiel Geldstrafen für Unwillige beschlossen werden können. Auch um unsere ungeimpften Kinder zu schützen. Vorbild sind unsere Nachbarn in Österreich.

Bitte, liebe Politiker, macht hinne. Es ist für viele an Covid-19-Verstorbene bereits zu spät. Aber ich lebe noch und möchte auf den Artikel 2 des Grundgesetzes verweisen. Dort steht sinngemäß: Jeder hat das Recht auf die freie Entfaltung seiner Persönlichkeit, soweit er nicht die Rechte anderer – also auch mein Recht – verletzt.

Also, Herr Ministerpräsident, jetzt sofort handeln – und nicht erst nach Weihnachten. Schützen Sie meine Familie, meine Freunde und mich vor den Unwilligen. Wilfried Rabe, Laatzen

Leserin Rita Scharf aus Hannover: „Es fehlen Impfmöglichkeiten“

Ja, jetzt muss wieder alles schnell gehen. Realität ist, dass ich seit Wochen auf meine Booster-Impfung warte, weil die Hausärztin weder Termine vergibt noch Wartelisten anlegt. Gründe dafür werden nicht genannt. Es fehlen einfach Impfmöglichkeiten. Wahrscheinlich werde ich auf eine Outdoor-Expedition gehen müssen und mich vor den wenigen vorhandenen mobilen Impfstützpunkten auf eine zwei- bis dreistündige Wartezeit einrichten müssen. Rita Scharf, Hannover

Leserin Dr. Annemarie Schacherer aus Langenhagen: „Konsequent kontrollieren“

Richtigerweise fordert der niedersächsische Ministerpräsident in der derzeitigen eskalierenden Corona-Krise die Menschen auf, sich impfen lassen, die Ärzteschaft zu impfen und zu boostern und die Bundespolitik, eine Impfpflicht vorzusehen. Zuallererst sollten der Ministerpräsident und die Landesregierung aber ihre eigenen Hausaufgaben machen. Es genügt nicht, über eine „Weihnachtsruhe“ nach Weihnachten zu schwadronieren. Es sind sofortige Maßnahmen und wirkungsvolle Regeln erforderlich, und vor allem muss deren Einhaltung konsequent kontrolliert und durchgesetzt werden. Regeln, die nur für Einsichtige gelten, sind in einer Pandemie wirkungslos. Dr. Annemarie Schacherer, Langenhagen

Niedersachsens Ministerpräsident Stephan Weil (SPD) hält eine Impfpflicht für unausweichlich und einen Lockdown nach Weihnachten für möglich – und sorgt damit für Diskussionen. Quelle: Julian Stratenschulte/dpa

Leser Dr. Krzysztof Mieloch aus Hannover: „Nicht mit zweierlei Maß messen“

Wir wissen, dass eine Impfung gegen das Coronavirus in einem bestimmten Zeitraum einen milden Krankheitsverlauf sichert und das Übertragungsrisiko verringert. Trotzdem finde ich das Anprangern von Ungeimpften in der aktuellen Form als übertrieben und nicht verhältnismäßig. Nehmen wir Raucher – diese belasten unser Gesundheitssystem mit über 20 Milliarden Euro jährlich, und es sterben jährlich etwa 140.000 Menschen an den Folgen des Rauchens – darunter auch Passivraucher. Zur Erinnerung: An Corona sind in fast zwei Jahren 100.000 Menschen gestorben.

Anderes Beispiel: Das Versorgen von Straßenverkehrsopfern stellt eine enorme Belastung für die Rettungskräfte dar und bindet Krankenhauskapazitäten. Trotzdem sagt keiner: „Du hättest mit der Bahn fahren sollen.“ Apropos Straßenverkehr: Durch Stickoxide, Feinstaub, Lärm und Unfälle sterben jährlich nicht viel weniger Menschen als an Corona. Verhält sich dann jeder Autofahrer unsolidarisch und asozial?

Wenn kritisieren, dann bitte nicht mit zweierlei Maß messen. Dr. Krzysztof Mieloch, Hannover

Leser Prof. Dr. Joachim Zekoll aus Gehrden: „Begründung macht fassungslos“

Frau Inthorn stellt fest, „dass Impfskeptiker sich schon durch die anhaltenden Debatten über eine Impfpflicht in die Ecke gedrängt fühlen“. Was heißt das? Bloß nicht mehr über Impfpflicht und mangelnde Solidarität reden oder schreiben, die Impfunwillige wissentlich in Kauf nehmen? Frau Inthorn hat einen Ausweg parat: Es ist „der einfache Zugang zur Impfung“. Denn es dauere zu lange, „wenn die Leute wie jetzt teils drei Stunden in der Kälte anstehen müssen“. Wo diese Leute waren, als die leeren Impfzentren mangels Impfwilliger schließen mussten, erläutert Frau Inthorn nicht. Stattdessen rundet sie ihre Beobachtungen mit der aus ethischer Sicht richtigen Feststellung ab, dass infizierte Impfunwillige genauso versorgt werden müssen wie Geimpfte. Die Begründung dafür – „wir behandeln auch Raucher, Alkoholiker und abgestürzte Fallschirmspringer“ – macht mich allerdings fassungslos. Prof. Dr. Joachim Zekoll, Gehrden

Leser Dr. Raimund Krupinsk aus, Hannover: „Mauer an Ignoranz“

Das Interview war wenig hilfreich. Man fragt sich, auf welchem Planeten Frau Inthorn in den letzten zwei Jahren gelebt hat, wenn sie unverdrossen auf Information und Aufklärung im Umgang mit Impfskeptikern und -verweigerern spricht. Angesichts der täglichen Informationsflut in allen Medien kann man wirklich nicht von einem Informationsdefizit sprechen.

Wenn sie von mehr Transparenz spricht, redet sie sogar indirekt den „Querdenkern“ das Wort. Deren Credo lautet doch, dass die „wahren und echten Tatsachen“ und die „richtigen und wichtigen Informationen“ nicht gesagt und vorenthalten werden. Gegen diese Mauer an Ignoranz kann man nicht anreden. Dr. Raimund Krupinski, Hannover

Leserin Dorothea Henkemeyer aus Wunstorf: „Fantasien über Zwang helfen nicht“

Lebt Frau Inthorn im Wolkenkuckucksheim? Jetzt helfe eine Impflicht ja nicht, also die Debatte erst mal aussetzen – und dann mit Blick auf eine mögliche fünfte Welle wieder führen? Aber das wäre ja die gleiche Situation wie jetzt! Wo bleibt da die Logik? Mag sein, dass Schuldzuweisungen nicht helfen. Aber Frau Inthorns Fantasien über Polizisten, die Menschen zwangsweise vorführen, damit ihnen die „Nadel mit Gewalt in den Arm gerammt“ wird, helfen noch weniger! Ein ärgerliches Interview. Dorothea Henkemeyer, Wunstorf

Leser Bertram Sauppe, Pastor i.R., aus Hannover: „Unredliche Argumentation“

Von einer Mitarbeiterin der Evangelischen Akademie Loccum hätte ich solche Polemik nicht erwartet. Es geht los mit der Unterstellung, mit einer Impfpflicht könnte der Einsatz von „Polizisten“ verbunden sein, die Impfgegner „mit Gewalt die Nadel in den Arm rammen“. Diese aggressive Wort- und Bildwahl kennen wir aus der „Querdenker“-Szene. Frau Inthorn weiß sicher auch, dass mit einer Impfpflicht, die es in der Bundesrepublik beispielsweise gegen Pocken bis 1983 gab, solche gewalttätigen Zwangsmaßnahmen ausgeschlossen sind. Sie verunglimpft damit auch Polizisten.

Auch ein so pauschaler Satz „Solidarität verträgt sich nicht mit Zwangsmaßnahmen“ ist in diesem Zusammenhang einfach nicht wahr und deshalb unseriös. Ein Staat erhebt zu Recht zwangsweise Steuern von seinen Bürgern. Mit Steuergeldern werden zu einem erheblichen Teil Solidaritätszahlungen für ärmere Bürger finanziert. Müsste die ethisch gebotene Grundsicherung auch der ärmeren Menschen eines Staates allein durch freiwillige Solidarität finanziert werden, wäre ein erheblicher Teil unserer Gesellschaft von existenzieller Not betroffen. Dass Solidarität in einem Gemeinwesen eine Pflicht ist, also auch verpflichtend organisiert werden muss, sollte in der ethischen Debatte einer evangelischen Akademie unstrittig sein.

Wie umgehen mit Impfverweigerern? Gesundheitsethikerin Julia Inthorn. Quelle: Simon Benne

Auch in der Frage, nach welchen Kriterien Ärzte entscheiden sollen, wessen Leben sie opfern müssen und wessen Leben erhalten werden kann, argumentiert Frau Inthorn unredlich, wenn sie sagt, man behandle ja auch „Raucher, Alkoholiker und abgestürzte Fallschirmspringer“. Das war nicht die Frage, ob Impfverweigerer behandelt werden sollen, natürlich ist dies eine Pflicht der Solidarität. Ob das Kriterium der Eigenverantwortung allerdings in der Triage-Situation von vornherein ausgeschlossen sein muss, ist eine andere Frage, auch wenn derzeit Übereinstimmung darin besteht, dass die Frage der Impfung kein Entscheidungskriterium sein sollte.

Vor einigen Tagen hat die neue EKD-Ratsvorsitzende Annete Kurschus deutlich gemacht, dass die evangelische Kirche sich auch anders zeigen kann. Sie bezeichnete eine Impfung als christliche Pflicht: „Die Zeit drängt, und das Verhalten kostet immer mehr Menschenleben.“ Bertram Sauppe, Pastor i.R., Hannover

Leser Klaus-Dieter Grün aus Hannover: „Impfeffekt falsch eingeschätzt“

Ich verstehe ja Ihre Autorin: Da hat sie nun wie Millionen von Bundesbürgern angenommen, dass die Pandemie vorbei wäre, wenn jeder das Impfangebot nutzen könne oder wenn zwei Drittel der Bevölkerung geimpft seien – und nun stellt sich heraus: Die Impfung hilft nicht gegen die Infektion von Geimpften, die Impfung wirkt schon nach wenigen Monaten nicht mehr, es kommt zu „Impfdurchbrüchen“, sodass doppelt Geimpfte im Krankenhaus oder auf der Intensivstation landen. Daran muss doch einer schuld sein? Das „Mistvirus“ müsste doch wegzuimpfen sein?

Nein, Christian Drosten meinte im September, das kriegen wir auch durch noch so viele Impfungen nicht weg, wir müssten künftig daran denken, dass der Aufbau einer natürlichen Immunität noch immer das Beste wäre. Und Alexander Kekulé wies vorige Woche darauf hin, dass die Impfung gegenüber der Delta-Variante „suboptimal“ sei.

Aus all dem den Schluss zu ziehen, irgendein „böser Sündenbock“ sei daran schuld – übrigens das Kernelement jeder typischen Verschwörungstheorie – lässt sich nur durch eine Unkenntnis der Fakten und/oder durch die tiefe Enttäuschung darüber erklären, dass die Bundesregierung den Effekt der Impfung vollkommen falsch eingeschätzt hat. Klaus-Dieter Grün, Hannover

Leser Heiner Behrens aus Lehrte: „Politik ist zu unkreativ“

Die Gefahr, als ungeimpfter Covid-Patient auf der Intensivstation zu landen, ist 30-mal höher als für einen Geimpften. Herzinfarktpatienten könnten sterben, weil die Intensivstationen mit ungeimpften Covid-Patienten belegt sind. Das ist nicht länger hinzunehmen. Die Politik ist viel zu unkreativ, um diesen Zustand zu ändern. Warum werden nicht alle Ungeimpften schriftlich über die Risiken einer Corona-Infektion und über die geringen Impfreaktionen aufgeklärt und mit Unterschrift aufgefordert, dass sie, wenn sie dennoch auf die Impfung verzichten, im Ansteckungsfalle nicht auf einer Intensivstation behandelt werden? Mancher würde sich überlegen, ob er dieses Risiko einginge. Heiner Behrens, Lehrte

Leser Andreas Biehl aus Travemünde: „Recht auf Solidarität verwirkt“

Wer sich der Impfung verweigert, der hat auch sein Recht auf Solidarität verwirkt. Mir tun nur die vielen Ärzte und Pflegekräfte auf den Intensivstationen leid, die wegen dieser Unbelehrbaren extremen Belastungen ausgesetzt sind. Andreas Biehl, Travemünde

