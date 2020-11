Corona und Kinder, Freunde, Familie – was ist erlaubt und was nicht?

Hannover

Immer neue Regeln zur Eindämmung der Corona-Pandemie – mit der jüngsten Verordnungen des Landes gelten seit Anfang November schon wieder neue Vorschriften, die bis in das Familienleben hereinragen. Haben auch Sie den Überblick verloren, was jetzt eigentlich für Verwandtenbesuche, Freunde und Familienfeiern gilt? Hier finden Sie Antworten auf einige der vielen Fragen:

Zunächst ein Schritt zurück: Was sind überhaupt die Grundregeln?

Auch für Treffen mit Freunden, Familie und Kindern gelten zunächst einmal vier grundlegende Verhaltensregeln:

Anzeige

Alle Kontakte mit Menschen, die nicht im eigenen Haushalt leben, sind auf das absolut Nötige zu beschränken.

leben, sind auf das absolut Nötige zu beschränken. So weit möglich soll man Abstand zu anderen Menschen halten.

Wenn das nicht möglich ist, muss man eine Maske tragen.

Man soll private Reisen und private Besuche vermeiden.

Diese vier Basisregeln finden sich in Paragraf 1 der Corona-Verordnung. Außerdem legt die Verordnung in Paragraf 2 weiter fest, dass private Treffen mit maximal zehn Personen aus höchstens zwei Haushalten erlaubt sind – doch für Familien, Kinder und feierliche Anlässe gibt es Ausnahmen. Die erklären wir hier:

Oma hat Geburtstag – wer darf dann überhaupt zu Besuch kommen?

Eigentlich soll man ja private Reisen und Besuche vermeiden. Doch für Oma, Opa und andere enge Angehörige gibt es Ausnahmen von der strengen Grundregel über die Kontaktbeschränkungen. Im engsten Familienkreis gilt zum einen die Beschränkung auf zwei Haushalte nicht. Das gilt sowohl für Treffen in der Öffentlichkeit wie auch bei einem Familienmitglied zu Hause.

Bei Treffen im engsten Familienkreis gelten andere Regeln als sonst. Quelle: zerocreatives/Westend61/dpa-tmn

Lediglich die Beschränkung auf maximal zehn Personen bleibt auch beim Geburtstagskaffee mit Oma bestehen. Doch es gibt eine weitere Ausnahme: Kinder bis zwölf Jahre zählen nicht mit. Der Kaffeekranz kann also recht groß werden. Dabei spielt es keine Rolle, ob sich die Familie im Wohnzimmer, im Garten – oder zum Picknick im Park trifft. Es bleibt aber der Appell der Landesregierung, Kontakte und Besuche möglichst zu beschränken.

Was ist denn überhaupt die „Familie“ im Sinn der Corona-Verordnung?

Damit wäre geklärt: Zu Oma und Opa kommen dürfen acht weitere Familienmitglieder, die älter als zwölf sind, plus eine unbegrenzte Zahl an Kindern unter zwölf. Doch darf zum Beispiel die Enkeltochter ihren Freund mitbringen, mit dem sie fest zusammenlebt?

Um das zu klären muss man interessanterweise ins Strafgesetzbuch blicken, denn die Corona-Verordnung verweist in mehreren Vorschriften auf den Paragraf 11 des StGB, wenn es um Familie geht. Im Strafrecht gelten manchmal Privilegien für Angehörige, und diesen Personenkreis „zieht“ die Landesregierung mit einem Verweis in ihre Verordnung. Zur Familie gehören demnach:

Ehegatten, Lebenspartner, Verlobte,

Geschwister, Ehegatten und Lebenspartner der Geschwister,

Geschwister der Ehegatten oder Lebenspartner,

Pflegeeltern und Pflegekinder.

Und natürlich zählen zu den Angehörigen auch „Verwandte und Verschwägerte gerade Linie“, also zum Beispiel Großeltern, Eltern, Kinder und Enkelkinder sowie Stiefkinder und Schwiegereltern. Scheidung und Beendigung der Lebenspartnerschaft ändern daran nichts.

Was wird aus Opas Beerdigung?

Es gibt zunächst keine Beschränkung der Personenzahl. Zur Trauerfeier in Kirchen, Friedhofskapellen, Moscheen, Synagogen dürfen grundsätzlich so viele Menschen kommen, wie wollen. Dabei spielt Verwandschaft keine Rolle, und das gilt auch für den letzten Gang zur Grab- oder Beisetzungsstelle. So steht es in Paragraf 9, Absatz 1 der Verordnung.

Für Trauerfeiern gibt es grundsätzlich keine Beschränkung der Personen, Grenzen können sich aber aus Hygienekonzepten ergeben. Quelle: Sebastian Willnow/dpa-tmn

Einzige Voraussetzung ist, dass es ein Hygienekonzept nach Paragraf 4 der Verordnung gibt. Daraus wiederum kann sich natürlich eine Beschränkung der Personenzahl geben. Zum Beispiel in der hannoverschen Marktkirche, die sonst Platz für mehr als 1000 Gläubige hat, dürfen unter Pandemiebedingungen derzeit nur rund 180 Gläubige an Gottesdiensten teilnehmen.

Und wer darf zum anschließenden „Leichenschmaus“?

Der kann, da Gaststätten derzeit geschlossen sind, aktuell nur privat stattfinden. Und da gelten dieselben Regeln wie für private Treffen: Also maximal zehn Personen aus zwei Haushalten plus Kinder unter zwölf. Kommen nur Angehörige, gelten dieselben Regeln wie für Kaffee zu Omas Geburtstag (siehe oben). Es bleibt aber der Appell der Landesregierung, Kontakte und Besuche möglichst zu beschränken.

Was wird aus meiner Hochzeit?

Für die Trauungszeremonie selbst gelten dieselben Regeln wie für die Beerdigung. Beschränkungen der Personenzahl ergeben sich aus den Hygienekonzepten von Kirchen oder Standesämtern.

Dürfen Freunde und Kollegen das Brautpaar vor dem Standesamt begrüßen?

Hier gelten die allgemeinen Regeln: Maximal zehn Personen aus maximal zwei Haushalten plus Kinder unter zwölf. Für die Feier im engsten Familienkreis gelten dieselben Regeln wie für „Leichenschmaus“ und Geburtstagskaffee. Es bleibt aber der Appell der Landesregierung, Kontakte und Besuche möglichst zu beschränken.

Der Hannover-Newsletter der HAZ Mit dem HAZ Hannover-Update erhalten Sie jeden Morgen gegen 6 Uhr alles Wichtige aus der Landeshauptstadt und der Region Hannover per E-Mail in Ihrem Postfach – ausgewählt von Ihrer HAZ-Redaktion.

Darf ich Angehörige im Alten- oder Pflegeheim besuchen?

Ja, da ist die Verordnung in Paragraf 14 im Grundsatz sehr deutlich: Das Besuchsrecht darf nicht unverhältnismäßig eingeschränkt werden. Die Heimleitungen müssen Hygienekonzepte erstellen, die sicherstellen, dass die Bewohner ihre Angehörigen empfangen können. Auch Sterbebegleitung muss möglich bleiben. Besuche sind allerdings dann ausgeschlossen, sobald Bewohner oder Mitarbeiter der Einrichtung infiziert sind.

Mit wie vielen Freunden dürfen sich meine Kinder treffen?

Es kommt darauf an, wie alt die Kinder sind und wo sie spielen. Grundsätzlich gilt nämlich die Grundregel der Kontaktbeschränkungen, und die sagt: maximal zehn Personen aus maximal zwei Haushalten – es sei denn, es handelt sich um den engsten Familienkreis. Dann sind mehr Haushalte möglich.

Sind die Kinder zudem unter zwölf, dürfen sie auch aus mehr als zwei Haushalten stammen – alles andere wäre insbesondere dann unlogisch, „wenn die Kinder vielleicht sogar vormittags gemeinsam in der Schule oder in der Kita gewesen sind“, erklärt die Landesregierung. Die Höchstgrenze von insgesamt zehn Personen muss aber eingehalten werden, wenn sich die Kinder im Haus treffen.

Etwas anderes gilt beim Spiel draußen: Dann werden die Kinder nicht in die Höchstzahl von zehn eingerechnet, und sie dürfen auch aus mehr als zwei Haushalten kommen.

Darf ich auf die Kinder meiner Nachbarn oder Freunde aufpassen?

Hier gilt dasselbe wie für die Treffen der Kinder. Grundsätzlich gelten die allgemeinen Regeln für die Kontaktbeschränkungen mit maximal zwei Haushalten. Sind die Kinder unter zwölf, dürfen sie aus mehr als zwei Haushalten kommen.

Gibt es eine Hotline des Landes, die meine Fragen beantwortet?

Ja. Unter der Telefonnummer (05 11) 120 60 00 erreichen Sie die zentrale Corona-Hotline der Landesregierung. Sie ist wochentags von 8 bis 18 Uhr erreichbar, Sonnabends und Sonntags von 10 bis 15 Uhr.

Von Karl Doeleke