Hannover

Der erste Fall eines hannoverschen Grundschülers, der an der ansteckenderen Corona-Mutation B.1.1.7 erkrankt ist, ist bekannt. Es dürfte längst nicht der einzige sein. Schon im Herbst 2020 hatten Wissenschaftler des Helmholtz-Instituts München gewarnt, dass Kinder das Virus oft unerkannt in sich tragen – und natürlich weitergeben können. Sie waren zu dem Ergebnis gekommen, dass in Bayern sechsmal mehr Kinder an Corona erkrankt waren als gemeldet.

Sind Schulen Hotspots, oder nicht?

Die Brandbriefe von Erzieherinnen, die Beschwerden von Schülern und Eltern oder die Hilferufe von Lehrkräften sind kein Alarmismus, sondern gehören endlich ernst genommen. Dass Schulen und Kitas kein Infektionstreiber seien, ist ein Mantra, das viele nicht mehr hören können und auch schon längst nicht mehr glauben. Eine endgültige wissenschaftliche Antwort auf die Frage, ob Schulen ein unerkannter Hotspot sind oder nicht, steht auch nach fast einem Jahr Pandemie noch aus.

Der neue Stufenplan des Landes ist ein erster Schritt in die richtige Richtung, hin zu mehr Planbarkeit und Perspektive. Aber für echten Infektionsschutz an den Schulen muss Niedersachsens Kultusminister Grant Hendrik Tonne deutlich mehr tun und tiefer in die Tasche greifen. Mit dem Prinzip Hoffnung und Lüften kommen wir nicht durch die Krise.

Wo bleiben die Lüftungsgeräte in den Klassenräumen? Was ist mit Trennwänden, nicht nur rund ums Lehrerpult, sondern auch zwischen den Schülertischen? Nun will das Land Schnelltests für Pädagogen einführen – doch warum nicht auch für Schülerinnen und Schüler? Denn Millionen Kinder unter 16 Jahre werden auf lange Sicht ohne Impfschutz bleiben. Mehr Präsenzunterricht ja, aber nicht so.

Von Saskia Döhner