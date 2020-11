Hannover

Obwohl allein in einer neunten Klasse der Ricarda-Huch-Schule mehrere Schüler nachgewiesen an Covid-19 erkrankt sind, hat es fast eine Woche gedauert, bis das Gesundheitsamt für die gesamte Klasse Quarantäne verhängt hat. Wie Schulleiter Dieter Wignanek am Donnerstag sagte, sei damit die Voraussetzung gegeben, dass das Gymnasium ab nächster Woche ins Modell B gehen dürfe: Dann werden jeweils geteilte Klassen im Wechsel an der Schule unterrichtet, während der Rest zu Hause lernt.

Ein Vater, der drei Kinder in unterschiedlichen Jahrgängen auf dem Gymnasium in der List hat, übt massive Kritik daran, dass es so viele Tage gedauert habe, bis die Quarantäneverfügung kam. Damit werde die Gesundheit der übrigen Schüler und Lehrkräfte gefährdet. Tagelang habe er vergeblich versucht, das Gesundheitsamt zu erreichen. Zunächst seien nur die direkten Sitznachbarn des erkrankten Schülers und befreundete Klassenkameraden als Erstkontaktpersonen benannt und vorsorglich nach Hause geschickt worden. Die Region verweist darauf, dass durch die Maskenpflicht im Unterricht nicht mehr automatisch die gesamte Lerngruppe in Quarantäne muss. Als dann bei drei weiteren Mitschülern positive Corona-Tests bekannt wurden, sei aber doch die gesamte Klasse vorsorglich ins Homeschooling geschickt worden, sagt der Vater. Es sei unverständlich, dass angesichts mehrerer Corona-Fälle die Schüler anderer Klassen weiterhin zur Schule gehen dürften und nicht umgehend ins Modell B für alle gewechselt werde. Vermutlich seien noch viel mehr Kinder erkrankt, da ja nur die mit Symptomen getestet worden seien.

Anzeige

Regionssprecher Christoph Borschel sagt, es sei nicht klar, wie viele Corona-Fälle es an der Ricarda-Huch-Schule derzeit gebe und wo sich die Schüler infiziert hätten. Generell aber seien die Schulen keine Hotspots, meistens hätten sich die Kinder im privaten Umfeld und nicht im Klassenverbund angesteckt.

Viel Verunsicherung bei den Eltern, aber klare Regeln

Kultusministeriumssprecher Sebastian Schumacher sagt: „Es ist nachvollziehbar, dass es in der derzeitigen Lage auch viel Verunsicherung gibt. Auch aus diesem Grund haben wir einen sehr klaren und transparenten Umschaltmechanismus von Szenario A auf Szenario B definiert: Der Wechsel ins Szenario B erfolgt nach einer 7-Tage-Inzidenz größer-gleich 100 und der Verhängung einer Infektionsschutzmaßnahme durch das Gesundheitsamt. Wenn die Anordnung dieser Maßnahme dauert oder die Schulleitung Gefahr in Verzug sieht, dann ist es möglich, Distanzlernen anzuordnen, bis die Lage geklärt und entschieden ist.“

Der Hannover-Newsletter der HAZ Mit dem HAZ Hannover-Update erhalten Sie jeden Morgen gegen 6 Uhr alles Wichtige aus der Landeshauptstadt und der Region Hannover per E-Mail in Ihrem Postfach – ausgewählt von Ihrer HAZ-Redaktion.

Auch Schulleiter Wignanek nennt das Verfahren klar und transparent. Elternvertreter sehen das anders. Michael Jürgens vom Stadtelternrat sagt, die einzelnen Mitspieler agierten oft nicht so miteinander, wie sie sollten. Oft sei den Familien nicht klar, ob es sich um bestätigte Corona-Infektionen oder bloße Verdachtsfälle an einer Schule handelt. Im Vergleich zur Gesamtbevölkerung seien bislang aber vergleichsweise wenig Schüler an Corona erkrankt. Es gibt aber auch Elternvertreter, die den Unterricht in halben Klassen längst für überfällig halten. An der IGS Langenhagen hatten Schülervertreter nach zwei Wochen Wechselbetrieb eindringlich vor der Rückkehr zum Normalbetrieb gewarnt, dort waren nach elf Corona-Fällen bei Schülern bekannt geworden.

Kommt der Wechsel ins Modell B?

Während auch bei Lehrern zunehmend der Ruf nach einem Wechsel ins Modell B laut wird, bleibt das Land bei seiner Linie. So sagt Sprecher Schumacher: „Bei 323 Schulen im Szenario B muss man faktisch schlussfolgern, dass der Mechanismus im Großen und Ganzen funktioniert. 80 Prozent und damit die überdeutliche Mehrheit der Schulen bieten den eingeschränkten Regelbetrieb mit Unterricht für alle an – das ist gut für die Schülerinnen und Schüler und für die Eltern. Ein landesweiter grundsätzlicher Wechsel ins Szenario B steht daher nicht an. Wenn sich die Lage massiv verschärft, kann niemand seriös und kategorisch weitere Einschränkungen oder Anpassungen ausschließen. Jeder und Jede kann durch das Einhalten der Regeln dazu beitragen, dass das System Schule grundsätzlich im eingeschränkten Regelbetrieb weiterlaufen kann.“

Lehrer: Wir fühlen uns wie Freiwild

Ein Pädagoge sagt dagegen, wenn er auf dem Schulhof Gruppen sich rangelnder Jugendlicher auseinanderbringen müsse, fühle er sich „wie Freiwild“. Auf Distanz gehe keiner der Schüler, Angst vor Ansteckung habe offenbar kaum jemand. Seitdem die Maskenpflicht bestehe, sei der Bewegungsdrang der Schüler in den Pausen verständlicherweise umso größer. Durch den Mund-Nasen-Schutz leide zudem die Unterrichtsqualität. Das Sprechen strenge Kinder wie Lehrer an, die mündliche Beteiligung sinke dramatisch, sagt eine andere Lehrerin. Auch Schulleiter berichten, dass es immer schwerer falle, Grundschulkinder auf dem Hof auf Abstand zu halten. Noch schlimmer werde es, wenn die Kinder bei Regen nicht nach draußen könnten, sagt Hinrich Netzel, einer der Sprecher der Grundschulleitungen in Hannover: „Insgesamt kann ich feststellen, dass die Dauerbelastung für alle Beteiligten – Lehrkräfte und Schülerinnen und Schüler – alle anstrengt und dünnhäutiger macht.“

Von Saskia Döhner