Hannover

An immer mehr Schulen in der Region gibt es bestätigte Corona-Fälle. Wie das Kultusministerium am Freitag mitteilte, sind inzwischen sechs Grundschulen landesweit komplett geschlossen, an 263 Schulen gibt es Einschränkungen im Präsenzunterricht, davon sind 127 bereits im Wechselmodell. Für Freitagmorgen, 6. November, verzeichnete das Land für folgende Schulen in der Region bestätigte Corona-Infektionen.

Die betroffenen Schulen im Überblick

Gymnasium Burgdorf ( Burgdorf )

( ) Grundschule Fuhrberg ( Burgwedel )

Fuhrberg ( ) Gymnasium Großburgwedel ( Burgwedel )

( ) IGS Burgwedel ( Burgwedel )

( ) Grundschule Tiefenriede ( Hannover )

Tiefenriede ( ) Grundschule An der Feldbuschwende ( Hannover )

An der Feldbuschwende ( ) Grundschule Tegelweg ( Hannover )

Tegelweg ( ) Grundschule Am Welfenplatz ( Hannover )

Am Welfenplatz ( ) Grundschule Gartenheimstraße ( Hannover )

Gartenheimstraße ( ) Grundschule am Stöckener Bach ( Hannover )

am ( ) Grundschule Kardinal-Galen-Schule ( Hannover )

Kardinal-Galen-Schule ( ) Grundschule Wettbergen ( Hannover )

Wettbergen ( ) Dietrich-Bonhoeffer-Realschule ( Hannover )

) Johannes-Kepler-Realschule ( Hannover )

) Gymnasium Leibnizschule ( Hannover )

) Gymnasium Sophienschule ( Hannover )

) Gymnasium Wilhelm-Raabe-Schule ( Hannover )

) Gymnasium Goetheschule ( Hannover )

Gymnasium Helene-Lange-Schule ( Hannover )

) Gymnasium Herschelschule ( Hannover )

) Gymnasium Tellkampfschule ( Hannover )

) Kurt-Schwitters-Gymnasium ( Hannover )

) BBS 2 Region Hannover ( Hannover )

( ) BBS 11 Region Hannover ( Hannover )

( ) BBS 12 Region Hannover , Handel ( Hannover )

, Handel ( ) BBS 14 Region Hannover ( Hannover )

( ) BBS Hannah-Arendt-Schule ( Hannover )

) BFS Oskar-Kämmer-Schule ( Hannover )

) Pflegecampus Hannover – Berufsfachschule für Altenpflege ( Hannover )

– Berufsfachschule für Altenpflege ( ) IGS Roderbruch ( Hannover )

) IGS Stöcken ( Hannover )

( ) KGS Carl-Friedrich-Gauß-Gesamtschule ( Hemmingen )

Carl-Friedrich-Gauß-Gesamtschule ( ) Grundschule Pestalozzischule ( Laatzen )

Pestalozzischule ( ) Grundschule Ingeln-Oesselse ( Laatzen )

( ) Albert-Einstein-Gesamtschule ( Laatzen )

) Grundschule Engelbostel ( Langenhagen )

Engelbostel ( ) Grundschule Adolf-Reichwein-Schule ( Langenhagen )

Adolf-Reichwein-Schule ( ) IGS Langenhagen ( Langenhagen )

( ) Sprachförderschule Gutzmannschule ( Langenhagen )

) Grundschule Lehrte-Süd (Lehrte)

IGS Lehrte (Lehrte)

BBS Neustadt (Neustadt)

Ernst-Reuter-Gesamtschule, KGS Pattensen ( Pattensen )

( ) Förderschule Calenberger Schule ( Pattensen )

( ) KGS Marie-Curie-Gesamtschule ( Ronnenberg )

Marie-Curie-Gesamtschule ( ) VGS Brüder-Grimm-Schule ( Seelze )

) Astrid-Lindgren-Schule mit Außenstelle Almhorst ( Seelze )

) Georg-Büchner-Gymnasium ( Seelze )

) BBS Springe (Springe)

IGS Springe (Springe)

IGS Wedemark (Wedemark)

Gymnasium Mellendorf (Wedemark)

Zahlreiche der betroffenen Schulen unterrichten zurzeit bereits nach dem Wechselmodell mit geteilten Lerngruppen.

