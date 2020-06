Hannover

„Juhu, wir sind endlich drin“ – die Freude unter den Jugendlichen ist riesig. Wer am Freitagnachmittag ins Kleefelder Annabad will, muss Geduld mitbringen. Anderthalb Stunden Schlangestehen ist die Regel, am frühen Nachmittag habe man noch länger warten müssen, erzählen einige Badegäste, teils mehr als zweieinhalb Stunden. „Ich müsste nicht ins Schwimmbad“, sagt eine Mutter, „aber meine Tochter will unbedingt.“ Und so stehen eben auch Eltern geduldig in der Schlange. Wenn jemand geht, werden neue Besucher hineingelassen.

Endlich wieder schwimmen: Sebastian (39) und Anastasia (38) mit ihren Kindern Emilia (6) und Maximilian (3). Quelle: Samantha Franson

Auch Anastasia (38) und Sebastian (39) sind froh, dass sie mit ihrer sechsjährigen Tochter und ihrem dreijährigen Sohn endlich wieder schwimmen gehen können. Gerade bei den hochsommerlichen Temperaturen sei Baden das Beste, sagt die Mutter, und auf dem weitläufigen Gelände ließen sich die Hygieneregeln prima einhalten, meint der Vater. Das sei alles gut organisiert. Die Familie aus dem Heideviertel, die auch sonst im Sommer regelmäßig in das vom Polizeisportverein betriebene Freibad geht, will auf alle Fälle ganz bald wiederkommen – auch in der Corona-Zeit. Immerhin ist jetzt auch das Rutschen wieder erlaubt, nur die Springtürme bleiben weiterhin geschlossen.

Die Seniorenschwimmgruppe der Sportgemeinschaft Misburg kommt freitags zum Training ins Kleefelder Bad. Quelle: Samantha Franson

Die Seniorenschwimmgruppe der Sportgemeinschaft Misburg kommt ganz ohne Warten ins Bad, denn der Verein hat zum Training abgetrennte Bahnen.

Otmar und Christina genießen die Ruhe im Annabad. Quelle: Samantha Franson

Die zulässige Besucherhöchstzahl liegt wegen der Pandemiegefahr zurzeit bei 999, zu Nicht-Corona-Zeiten würden an diesen Tagen vermutlich drei- bis fünfmal so viele kommen. Ute (64) und Otmar (66) sind aus Lehrte mit dem Rad gekommen. Sie genießen die Ruhe im Freibad, in dem Ute schon als Kind schwimmen gelernt hat und das jetzt deutlicher leerer ist als sonst. „Wir fühlen uns hier sehr wohl“, sagt Otmar. Am Kiosk gebe es Verpflegung, die Mitarbeiter achteten freundlich und konsequent darauf, dass die Hygieneregeln eingehalten würden.

Schlangestehen am Nichtschwimmerbecken

Im Lister Bad muss man nur am Nichtschwimmerbecken Schlange stehen, da es auch bei Schwimmern beliebt ist: „Wegen der Rutsche“, sagt Abela (17). Für jedes Becken gibt es Obergrenzen, ins Sprungbecken dürfen 43 Personen, ins Schwimmerbecken 64, aber die zulässige Höchstzahl wird längst nicht erreicht.

Schlangestehen am Nichtschwimmerbecken im Lister Bad. Quelle: Samantha Franson

Grundsätzlich kommt nur hinein, wer sich vorher angemeldet hat. Spontanbesuche sind nicht möglich. Michael (19) hat sich schon Mittwoch überlegt, dass er Freitag schwimmen gehen möchte. Bis Sonntag ist das Lister Bad ausgebucht. Aber längst nicht alle, die reserviert haben, kommen auch. Stornierungen sind nicht möglich. Die zulässige Besucherhöchstzahl liegt bei 960.

„Toll, dass die Bäder wieder offen sind“: Ute (46) und Tochter Lena (11) im Lister Bad. Quelle: Samantha Franson

Am Eingang kontrolliert ein Mitarbeiter, ob die Gäste vorher online reserviert haben. Das dauert nur wenige Minuten. Zwei elfjährige Jungen, die ohne Vorabbuchung und ohne Eltern ins Bad wollen, werden mit freundlichen Worten weggeschickt. Kinder unter 14 Jahren müssen von ihren Eltern begleitet werden. So wie die elfjährige Lena, die mit ihrer Mutter Ute (46) gekommen ist. Auch die schätzt die Ruhe: „Es ist nicht so trubelig wie sonst.“ Auch Saskia (37), die ihren fünfjährigen Sohn Jonas auf einem Badetier durchs Becken zieht, sagt, sie schätze die Übersichtlichkeit. „Es ist alles viel entspannter.“

Alles entspannt: Saskia (37) und Sohn Jonas (5) im Lister Bad. Quelle: Samantha Franson

Von Saskia Döhner