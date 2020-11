Hannover

Der Umgang mit der Corona-Pandemie an Schulen ist heftig umstritten. Immer wieder beklagen Schulleiter, dass sie wenig Unterstützung vom Gesundheitsamt bekommen. Beim Wechsel in den sogenannten Wechselunterricht gibt es viel Durcheinander. Lehrer und Schüler fühlen sich unzureichend vor Infektionen geschützt? HAZ-Leser diskutieren über die aktuellen Maßnahmen und über mögliche Alternativen.

Leser Stefan Oyen : In Krisenzeiten dem Gemeinwohl dienen

„Viele Lehrer wünschen den Wechselbetrieb“, schreibt der Kommentator, spricht die GEW-Vorsitzende und behauptete am Montag auch Klaus Kleber im „heute journal“ zur besten Sendezeit. Ich kann aus meinen Gesprächen mitnehmen: Mindestens ebenso viele wünschen, dass es möglichst beim Regelbetrieb bleibt, aus ebenfalls triftigen Gründen: Erstens sind auch Lehrkräfte Eltern beziehungsweise Großeltern betreuungsbedürftiger Kinder und wissen wie jeder andere Arbeitnehmer auch um die mit Szenario B einhergehende erhebliche Mehrbelastung.

Zweitens sind sie sich bewusst, dass eine Halbierung der Klasse auch eine erhebliche Reduzierung der Lernzeit bedeutet, welche nur unter erheblichem Arbeitsmehraufwand unzureichend aufgefangen werden kann. Dass von beiden Punkten insbesondere Kinder aus problematischen Verhältnissen betroffen sind, wissen sie sehr wohl.

Drittens sind die Kollegen sich ihrer besonderen (und gut alimentierten) gesellschaftlichen Rolle als Beamte bewusst und sehen sich wie ihre Standesgenossen von der Polizei in der Verpflichtung, dem gesamtgesellschaftlichen Wohl gerade auch in Krisenzeiten zu dienen. Stefan Oyen, Hannover

Leser Dr. Reinhard Spörer : Denkprozess mit Zeitverzug

So so: Minister Tonne beginnt – jetzt im November – auch mal über Plexiglasscheiben in Schulen nachzudenken. Dabei sind die seit über einem halben Jahr schon überall eingebaut: im Bundestag, im Landtag, in Supermärkten, auf der Tanke und bei der Post. Nur in den Schulen noch nicht. Aber da sind ja auch keine Abgeordneten oder zahlende Kunden. Nein, in den Schulen ist so was ja nicht nötig, in den Schulen sind ja nur die Kinder und die dazugehörigen Lehrer. Übrigens: Minister Hendrik Grant Tonne ist Dienstherr aller Lehrer in Niedersachsen: Er zeigt durch seinen – schon jetzt mit einem halben Jahr Zeitverzug – beginnenden Denkprozess über Plexiglas in Schulen auch seine große Hochachtung für die rund 75 000 Lehrer in seinem Verantwortungsbereich. Die Umsetzung des Schulschutzes durch Plexiglas erfolgt „demnächst“ bestimmt genauso schnell und verantwortungsbewusst wie der bisherige ministerielle Denkprozess. Dr. Reinhard Spörer, Langenhagen

Leserin Heike Landsberg : Unterrichtsausfall wäre grotesk

Weihnachtsferien verlängern – warum das denn? Die Glorifizierung des Weihnachtsfestes als soziales Highlight ist angesichts der über lange Zeit bestehenden Kontaktbeschränkungen, Sorgen und der Überlastung im Pflegebereich, der immensen Verschuldung des Staates und real bestehender Existenznöte vieler Menschen wohl kaum verhältnismäßig. Außerdem wird trotz steigenden Infektionsgeschehens in Schulen verbissen am Vollunterricht festgehalten, um den Bildungsanspruch zu sichern.

In diesem Kontext erscheint ein Wegfall von Unterrichtswochen geradezu grotesk. Wenn man Infektionsschutz betreiben will, bietet sich doch die Wiederaufnahme des Homeschoolings an, auch wenn die Bedingungen dafür leider so ungleich geblieben sind. Wenig Bildung ist aber besser als gar keine. Heike Landsberg, Laatzen

Leser Achim Oelmann : Homeschooling statt Verzicht

Eine durchaus überlegenswerte Möglichkeit, um die Weihnachtstage gesundheitlich „zu retten“. Zumal in Nordrhein-Westfalen der Karneval wohl ausfallen wird und damit auch keine Karnevalsferien stattfinden müssen. Die zwei Tage sind also nur verschoben, es fiele somit kein Unterricht aus. Auch in Niedersachsen und anderen Bundesländern wäre es ohne Verzicht auf Unterricht möglich, die Weihnachtsferien um zwei Tage vorzuverlegen, um damit eine um vier Tage verlängerte Spanne zu haben ohne den möglichen Ansteckungsherd Schule. Letzter Schultag wäre dann der 18. Dezember, am 21. und 22. Dezember könnte der Unterricht im Homeschooling stattfinden. Erprobt und in allen Schulen bereits angewendet – und außerdem immer in Vorbereitung, falls es doch zum Szenario B kommen sollte. Achim Oelmann, Hannover

Leserin Maike Eggers : Auf das Wesentliche besinnen

Es ist ja schön, dass mal wieder über die Familien in dieser Zeit geschrieben wurde. Es erscheint mir dennoch sehr einseitig, denn es handelte sich nur um Familien mit höchstens zwei Kindern, alle gesund, alle haben Arbeit , alle wohnen in einer netten Umgebung, alle sind verheiratet, und einige haben auch einen Garten. Ich muss sagen, dass ich auch zu diesen glücklichen Menschen gehöre. Auch wenn es anstrengend ist, so geht es uns doch gut.

Natürlich ist es besser für alle Beteiligten, wenn die Kinder zur Schule gehen können. Aber wie geht es den Alleinerziehenden? Den Familien, die in sehr kleinen Wohnungen leben oder die ein behindertes Kind zu betreuen haben? Oder die ihre Arbeit verloren haben? Es ist keine gute Zeit, aber vielleicht besinnen wir uns endlich mal wieder auf das Wesentliche ... Maike Eggers, Laatzen

Leserin Astrid Melcher : Vollbetrieb ist Zumutung

Warum mutet man den Schülern der Sekundarstufen eins und zwei dieses Chaos zu, anstatt sie ins Wechselmodell gehen zu lassen? Ab Klasse sieben ist es für alle möglich, sich jeweils einen Tag zu Hause ganz analog mit Buch, Papier und Stift ihren Aufgaben zu widmen, die sie dann am nächsten Tag in der Schule besprechen können. Das schaffen im Übrigen auch viele Schüler aus dem fünften und sechsten Jahrgang, für die anderen kann über Notgruppen nachgedacht werden. Stattdessen kommen stetig neue Infos, welche Regeln zu beachten sind, in welcher Klasse der nächste Corona-Fall gemeldet wurde, wer in Quarantäne muss – und damit zehn Tage komplett zu Hause lernen. Darüber hinaus gibt es permanent Vertretungen, weil ja mit jedem Schüler auch Lehrer zu Hause bleiben müssen. Wem bitte soll dieses Szenario helfen? Astrid Melcher, Hannover

Leser Florian Büsing : Nicht für dumm verkaufen

Schulbetrieb mit 1000 oder gar mehr Schülern wird nahezu unverändert aufrechterhalten unter der originären Weismachung, es gehe keinerlei Gefahr der Ansteckung davon aus. Ein privates Treffen von lediglich drei Einzelpersonen aus verschiedenen Haushalten wird unter strikter Ahndung untersagt. Für wie dumm will die Regierung uns mündige Bürger verkaufen?! Florian Büsing, Hannover

Leserin Claudia Prinz : Schönes in den Kinderalltag bringen

Endlich, endlich wird der Blick auf Kinder und Jugendliche gelenkt, gut informiert und einfühlsam. Herzlichen Dank für den Artikel, ich bin sehr bewegt und berührt. Die geschilderten „Szenen aus dem Kinderalltag in der Pandemie“ sind erschreckend. Als Mutter von zwei Kindern, elf und 13 Jahre alt, überlege ich die ganze Zeit, was wir Erwachsene Gutes in den Corona-Kinderalltag einbringen können, damit Kinder sich nicht mit Verantwortung beladen fühlen und angstfrei ihr weiteres Leben gestalten können. Mein Appell: Lasst uns mit den Kindern und ihren Sorgen in Kontakt bleiben. Tun wir etwas mit ihnen, reden und spielen wir mit ihnen, damit sie gesund bleiben, auch nach der Corona-Krise. Claudia Prinz, Hannover

Leserin Katrin Regener : Jammern auf hohem Niveau

Ich möchte nicht falsch verstanden werden, wir alle leiden mehr oder weniger unter der Corona-Krise. Trotzdem sollte man doch mal die Kirche im Dorflassen. Ich bin zwar froh, dass ich kein schulpflichtiges Kind mehr habe, und verstehe auch, dass es belastend ist, wenn die Kita oder die Schule ausfällt, vor allem wenn man berufstätig ist. Doch ob die Kinder einen dauerhaften Schaden davontragen, wage ich zu bezweifeln. Die momentanen Lebensumstände sind ja nicht von Dauer, ein Ende im kommenden Jahr ist in Sicht. Was sollen die traumatisierten Flüchtlingskinder auf Lesbos oder in den vielen anderen Krisengebieten dieser Erde sagen? Wir jammern auf sehr hohem Niveau! Katrin Regener, Wienhausen

Leser Manfred Lorenzen : Lehrer mit Vorbildfunktion

Da gibt es doch tatsächlich einen Lehrer, der sich Schülern gegenüber laut zum Thema Corona äußert mit den Worten: „Corona ist wie die Pest. Ihr seid die Pestratten, vor denen ich mich schützen muss!“ Und eine Schulleiterin herrscht einen Grundschüler an: „Zieh sofort deine Maske auf, sonst hole ich die Polizei!“ Ich kann es nicht glauben, solche Äußerungen von Pädagogen sind einfach unfassbar!

Corona ist bereits für Erwachsene ein sehr schwieriges Thema und für die Jugend mit Sicherheit ein noch größeres. Ein unbekannter Virus bereitet der ganzen Welt großen Kummer! Es ist mehr als wünschenswert, dass gerade Lehrer eine Vorbildfunktion haben sollten, Schüler beraten und unterstützen müssen. Das vermisse ich in diesen Fällen sehr.

Völlig falsch und absolut daneben ist es, der Jugend mit der Polizei zu drohen! Jugendliche müssen wissen, das sie sich jederzeit an unsere Ordnungshüter mit großem Vertrauen wenden können. Der Schulleiterin empfehle ich mehr als dringend, sich umgehend über die wirklichen und eigentlichen Aufgaben der Polizei zu informieren. Manfred Lorenzen, Wunstorf

Veröffentlichungen in dieser Rubrik sind keine redaktionelle Meinungsäußerung. Wir behalten uns vor, Leserbriefe zu kürzen. Bei allen Einsendungen bitten wir um Angabe der vollständigen Absenderadresse. Wollen auch Sie uns Ihre Meinung mitteilen? Dann schreiben Sie uns auf diesem Weg.

