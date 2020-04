Bis mindestens Mitte April gibt es in der Region Hannover keine geplanten Bombenentschärfungen. Der Grund ist ein Problem bei möglichen Evakuierungen: Viele Menschen in Sammelunterkünften zu betreuen, kommt in Corona-Zeiten nicht in Frage. Dennoch sucht die Feuerwehr weiter nach Bomben – doch wo, das bleibt geheim.