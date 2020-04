Hannover

Die Polizei hat in den vergangenen Tagen die Einhaltung der wegen der Coronakrise geltenden Regelungen in der offenen Drogenszene Hannovers am Hauptbahnhof kontrolliert. Dabei stellten die Einsatzkräfte zahlreiche Verstöße fest. Insgesamt hat die Polizei an drei Tagen 145 Gefährdeansprachen vorgenommen, 53 Platzverweise ausgesprochen und 15 Strafverfahren, unter anderem wegen Drogendelikten, aber auch Verstößen gegen die Abstandsregeln, eingeleitet.

Die Kontrollen der Beamten am 15. und 16. April sowie am 20. April bezogen wurden an der Anlaufstelle für Suchtkranke, dem Stellwerk, am Hauptbahnhof vorgenommen. Der Betreiber, die Hilfseinrichtung Steps, hatte bereits auf die Corona-Vorschriften reagiert, und Desinfektionsmittel zur Verfügung gestellt, sowie auf dem Platz vor der Einrichtung Abstandsregelungen eingeführt. Die Polizei stellte bei ihren Kontrollen fest, dass sich die meisten Betroffenen größtenteils an die Vorgaben hielten.

Anzeige

Auch Verstöße gegen das Asylrecht geahndet

Einige Verstöße mussten die Einsatzkräfte dennoch ahnden. So trafen sie bei den Kontrollen am 15. April sechs Personen an, die sich nach dem Asylgesetz nicht in Hannover hätten aufhalten dürfen. In allen Fällen leiteten die Polizisten Strafverfahren ein. Als die Beamten einen Tag später einen 20-Jährigen überprüften, stellten sie fest, dass der junge Mann ein gestohlenes Fahrrad bei sich hatte. Sie stellten das Rad sicher.

Weitere HAZ+ Artikel

Am Montagnachmittag beobachteten Zivilfahnder Streitigkeiten im Bereich des Stellwerks, bei denen ein 28-Jahre alter Mann einen 26-Jährigen mit einem Messer bedrohte. Das Messer wurde beschlagnahmt, ein Strafverfahren wegen Bedrohung eingeleitet.

Das tägliche HAZ Corona-Update als Newsletter Alle News zum Coronavirus in Hannover täglich gegen 8 Uhr im E-Mail-Postfach.

Lesen Sie auch

Von Tobias Morchner