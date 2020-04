Hannover

Einen Tag nach der Ankündigung der Polizeidirektion Hannover, verstärkt am Wochenende die Einhaltung der Corona-Vorschriften überwachen zu wollen, hat die Behörde jetzt weitere Kontrollen geplant. Da weiterhin viele Autofahrer die derzeit leeren Straßen nutzen, um zu rasen, kündigt die Polizei weitere Geschwindigkeitskontrollen an.

Erst am Donnerstag hatten Beamte in Hannover wieder erhebliche Geschwindigkeitsübertretungen auf den Straßen geahndet. So kontrollierten die Einsatzkräfte unter anderem Autofahrer auf dem Bremer Damm in Richtung stadtauswärts. Dabei stellten sie wieder zahlreiche Tempoverstöße fest. Fünf Verkehrsteilnehmer überschritten die zulässige Höchstgeschwindigkeit von 6o Stundenkilometern so stark, dass sie mit einem Fahrverbot rechnen müssen. Einer der Verkehrsteilnehmer war auf der Strecke sogar mit Tempo 139 unterwegs. Er muss für drei Monate auf seinen Führerschein verzichten.

Fahrer mit 186 statt erlaubter 120 Stundenkilometern erwischt

Auch bei Kontrollen mit Videofahrzeugen stellten die Einsatzkräfte fünf erhebliche Geschwindigkeitsverstöße fest. Auf der Bundesstraße 6 bei Neustadt am Rübenberge kontrollierten die Spezialisten einen Verkehrsteilnehmer, der mit 186 Stundenkilometern statt der erlaubten 120 km/h unterwegs war.

Zudem steht am kommenden Freitag die traditionelle Saisoneröffnung der Mitglieder der sogenannten Tuning-Szene ins Haus. Am sogenannten Car-Freitag treffen sich Autoschrauber und deren Fans, um ihre Fahrzeuge zu präsentieren. Da zu diesem Zeitpunkt die Niedersächsische Verordnung zur Beschränkung sozialer Kontakte anlässlich der Corona-Pandemie weiterhin gültig sei, werde die Polizeidirektion Hannover konsequent gegen Verstöße dagegen vorgehen und Treffen der Tuning-Szene unterbinden, teilte ein Behördensprecher mit.

Tuningfans sollen zu Hause bleiben

Nach bisherigen Erkenntnissen rechnet die Polizeidirektion am kommenden Freitag miteinem Treffen der Tuning-Szene in der Region. Deshalb wird die Spezialisierte Verfügungseinheit einen sogenannten Schwerpunkteinsatz durchführen. Dabei wird insbesondere die Einhaltung der erlaubten Höchstgeschwindigkeiten überwacht. Die Behörde bittet alle Tuningfans, auf ein Treffen in der Region Hannover zu verzichten und zu Hause zu bleiben.

Von Tobias Morchner