Die Bundes- und Landesregierung haben sämtliche Veranstaltungen verboten, sogar die Kinderspielplätze sind seit gestern gesperrt. Allerdings gibt es Weiterbildungseinrichtungen, in denen der Betrieb am Dienstag erst einmal ganz normal weiterlief: In einer Weiterbildungseinrichtung an der Hamburger Allee in Hannover wurden Arbeitslose am Computer unterrichtet. Ein Teilnehmer berichtete, es sei gesagt worden, ein Meter Abstand zum nächsten Teilnehmer sei ein ausreichender Schutz.

Die Arbeitsagentur hält es allerdings für „gesundheitsgefährdend“ solche Veranstaltungen jetzt noch durchzuführen, betont Sprecher Holger Habenicht. Wenn es jetzt online-Schulungen gebe, und die Teilnehmer zuhause säßen, sei das völlig in Ordnung, meint Habenicht. Aber Veranstaltungen in geschlossenen Räumen mit mehreren Teilnehmern seien nicht zu empfehlen.

Arbeitsagentur : Uns sind die Hände gebunden

Allerdings seien der Arbeitsagentur die Hände verbunden, sie könne die Veranstaltung nicht absagen. „Das liegt allein im Ermessen der Bildungsträger“, meinte er. Allerdings habe die Arbeitsagentur deutlich gemacht, dass es keinerlei Nachteile geben, wenn Weiterbildungsmaßnahmen wegen des Coronavirus unterbrochen werden müssten.

Ein Verantwortlicher des Bildungsunternehmens war für die HAZ am Dienstag zunächst nicht zu erreichen. Von Mitarbeitern hieß es aber, dass die Angebote am späten Dienstagmittag gestoppt worden seien.

