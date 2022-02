Hannover

Warum glauben Corona-Leugner und Impfgegner die unglaublichsten Dinge? Die Kulturanthropologin Regina Bendix aus Göttingen sieht darin einen alten Reflex, Veränderungen abzuwehren.

In Gesprächen mit Querdenkern sind mir typische Merkmale von modernen Sagen aufgefallen. Zum Beispiel unklare Quellen, aus denen die Informationen stammen sollen.

Es ist besser, nicht von „modernen Sagen“ zu sprechen. Auf Englisch spricht man von „contemporary legend“ – also eben Erzählstoffe, die aus der jeweiligen Gegenwart heraus Relevanz haben. So etwas gab es aber auch schon im alten Ägypten. Also besser: Gegenwartssagen. Zurück zu Ihrer Frage: In der Fachsprache nennen wir diese Art der Legitimierung einer Quelle „FOAF“ – „friend of a friend“. Für Sie als Journalist wird sich beim Nachverfolgen keine reale Person finden lassen, aber im mündlichen Erzählkontext ergibt sich daraus ein Maß der Glaubwürdigkeit. Als Zuhörer oder Zuhörerin vertraut man selbst einer nicht namentlich genannten aber verwandten oder befreundeten Quelle. Die Nennung deutet auf Nähe.

In Gegenwartssagen wird häufig vor Randgruppen gewarnt bis hin zur Ausländerfeindlichkeit. Wie verhält sich das bei Querdenkern, sie sind ja selbst eine Minderheit?

Sagen sind konservativ, sie warnen vor Neuerungen, Dingen, die neu erfunden wurden oder Einwanderern. Sie werden sowohl von Mehrheiten wie von Randgruppen verbreitet, je nachdem welche Schmerzstellen im gesamtgesellschaftlichen Gefüge diese Neuerung trifft. Im Fall der Querdenker haben wir eine Minderheit, die versucht, sich gerade mittels solcher Geschichten zur Mehrheit zu machen.

Hat sich das Sujet der Gegenwartssagen in der Pandemie gewandelt?

Sagenthemen entstehen aus Verunsicherungslagen. Natürlich ist die Pandemie genau eine solche Situation und Sie werden sich erinnern, dass zu Beginn der Pandemie die Frage des territorialen Ursprungs oder auch eines Laborursprungs viele Geschichten dominierte. Mit der Entwicklung von Maßnahmen und Impfstoffen jeweils im nationalen Kontext hat sich die Verunsicherung verschoben. Aber die Ingredienzen bleiben bestehen: Eine neue Bedrohung und Verunsicherung wird zusammengeführt mit bereits vorhandenen Ängsten und generiert Sagenthemen.

Welche Funktion erfüllen Geschichten, die Meldungen von seriösen Medien oder von Regierungsvertretern und Regierungsvertreterinnen als Unwahrheit bezeichnen?

Sie sind natürlich multifunktional. Aber durchgängig: Sie spitzen die entstandene Unsicherheit zu und bohren sozusagen die Fersen in den Boden. Menschen, die solche Geschichten verbreiten, möchten vor allem ihren Status quo nicht ändern. Die Gefahr als solche nicht anerkennen, damit sie auch ihren Alltag nicht verändern müssen. Die Pandemie hat uns viel abverlangt, und manche möchten wieder zurück in ihr altes Leben. Anstatt die Pandemie im größeren historischen Zusammenhang einzuordnen, bleibt der Blick stur auf das Hier und Jetzt gerichtet. Die Angst und der Verlust der selbstverständlichen Komfortzone generieren diese Abwehrreaktion.

Moderne Sagen sind ja so etwas wie die Romane des kleinen Mannes. Sie sind schnell erzählt, haben eine Moral und sollen vor etwas warnen. In der Pandemie scheinen sie eher den gegenteiligen Zweck zu erfüllen: Hört her, Corona ist nicht so schlimm.

Sagen sind gerade nicht Romane. Sie zeichnen sich aus durch ihre Bruchstückartigkeit, Unfertigkeit – und sind schnell erzählt, weil man ihnen keine schön geformte Gestalt verleihen muss, sondern sie eben mal in eine lose Konversation einflechten kann. Es gibt keine Sagen, die Ruhe schaffen, sie sind immer dazu da, Unruhe zu stiften, Ablehnung hervorzubringen. Die Corona-Geschichten sind diesbezüglich nicht anders – sie beschreiben eben die Kontrollen und Verbote als schlimm. Sie erfüllen also den Zweck, Misstrauen gegenüber dem Staat, Ordnungsmächten, Wissenschaft zu schüren.

Hat die Verschwörungstheorie die moderne Sage als Erzähltypus abgelöst?

Sagen entstehen aus Gerüchten. Gerüchte und Sagen wiederum werden bisweilen in Verschwörungstheorien „systematisiert“. Als narrativer Komplex gehören die drei zusammen.

Warum ist es so schwer, Verschwörungstheoretikern mit rationalen Argumenten zu begegnen? Hängt das mit dem seit Langem bewährten Erzählmuster zusammen?

Die Erzählform ist sicher ein Grund. Aber die begründeten Ängste vor dem Neuen lassen die Menschen nach Logiken suchen, das Neue abzuwehren. Nur lässt sich eine neue Technik, wie etwa die Elektrizität, über die es selbstredend auch Sagen gab, leichter umgehen als ein Virus. Und darin liegt die Tragik – das nicht wissen wollen. Corona-Leugner umgehen ihre gesellschaftliche Verantwortung, indem sie ihre Ablehnung mit Gerüchten, Sagen und Verschwörungstheorien verbrämen.

