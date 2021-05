Hannover

Die Fitnessstudios in der Region Hannover steigen jetzt wieder in ihren regulären Betrieb ein. Das ist unter Hygieneauflagen bereits seit kurz vor Pfingsten möglich, als die Inzidenz unter 100 gesunken war. Andreas Bernstein hat seine beiden Daily-Fitness-Studios aber erst Mitte dieser Woche geöffnet. Der studierte Sportlehrer wollte sicher gehen, mit seinem Hygienekonzept die aktuelle Coronaverordnung einzuhalten.

„Die Leute kommen in Sportkleidung zu uns und können mit zwei Meter Abstand ohne Maske trainieren“, erzählt der Studiobetreiber. Die Sportler desinfizieren selbst das Trainingsgerät, bevor sie es benutzen. Sobald sie sich im Raum bewegen, herrscht Maskenpflicht. Umkleidekabinen, Solarien und Duschen bleiben geschlossen. Ein negativer Coronatest ist nicht erforderlich. Das Einchecken erfolgt kontaktlos per App, Daily Fitness registriert so, wann und wie lange ein Kunde sich im Studio aufhält.

Fitnesskurse im Innenraum noch nicht möglich

„Das klappt sehr gut. Die Leute sind wirklich superdankbar. Und wir sind froh, dass wir nicht mehr in leeren Hallen stehen“, sagt Bernstein. In sein Fitnessstudio in der Plathnerstraße kommen allerdings zu normalen Zeiten bis zu 250 Menschen pro Tag, jetzt sind es rund hundert. Ein Grund: Die Fitnesskurse, besonders beliebt bei den Frauen im Klub, dürfen noch nicht wieder in Innenräumen laufen. Onlinekurse boten nur begrenzt Ersatz. Die finanzielle Situation sei deshalb weiter schwierig.

Dennoch ist Bernstein erleichtert. „Die Leute machen jetzt wieder Verträge für ein oder zwei Jahre. Wir hatten vorher jede Woche zehn bis 20 Kündigungen.“ Rund sieben Monate waren die Fitnessstudios mehr oder weniger geschlossen. Daily Fitness bot wie andere Klubs in den vergangenen Wochen Individualsport mit Terminvereinbarung. Die Anzahl der Nutzer war stark limitiert.

Manche Fitnessklubs zögern noch

Bei Eisenhauer Training am Steintor läuft der Betrieb bereits seit einer Woche wieder, andere Fitnessklubs zögern noch. Es kommen bisher noch weniger Kunden als sonst, berichtet Betriebsleiter Alexander Gross. „Aber von den meisten hören wir, dass sie glücklich sind, wieder etwas für ihre Gesundheit tun zu können.“ Auch bei Eisenhauer achten die Mitarbeiter auf Abstände und regelmäßiges Lüften. „Rund 50 Leute können gleichzeitig bei uns trainieren“, sagt Gross.

Ob es mit der neuen Coronaverordnung des Landes ab kommender Woche weitere Lockerungen für die Fitnessstudios gibt, steht noch nicht fest.

Von Bärbel Hilbig