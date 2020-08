Hannover

Zunehmende Nachlässigkeit im Umgang mit Corona-Schutzmaßnahmen auf Baustellen in der Region Hannover hat jetzt die Gewerkschaft IG Bau-Agrar-Umwelt beobachtet. „Viele Baufirmen nehmen die Ansteckungsgefahr mit dem Corona-Virus auf die leichte Schulter. Das ist fatal“, sagte die Bezirksvorsitzende Stephanie Wlodarski am Donnerstag. Unternehmen blendeten die Gefahr einer Infektion mit dem Covid-19-Virus inzwischen aus, statt für den Schutz ihrer Mitarbeiter zu sorgen.

Gewerkschaft warnt vor Sammeltransportern

Bei Baustellenbesuchen sind Gewerkschafter auf „grobe Corona-Sünden“ gestoßen. Oft sei es vor Ort nicht möglich, sich die Hände zu waschen, Spender mit Desinfektionsmitteln fehlten. Gesundheitliche Risiken bestehen nach Ansicht der IG Bau zudem für Beschäftigte, die in Sammeltransportern zum Arbeitsplatz gefahren werden. In den Pausen säßen Arbeiter im Bauwagen oft dicht an dicht.

Anzeige

Wlodarski appellierte auch an Beschäftigte, sich durch Händewaschen, Masken und Abstand zu schützen und diesen Schutz „notfalls selbstbewusst einzufordern“. Erneut forderte die IG Bau, Bauarbeitern für individuelle Fahrten zum Einsatzort mit einem Wegegeld zu entschädigen.

Weitere HAZ+ Artikel

Baugewerbe weist Kritik zurück

Matthias Wächter, Hauptgeschäftsführer des Baugewerbe-Verbandes Niedersachsen, wies die Vorwürfe zurück. Mittelständische Bauunternehmen sorgten dafür, „dass im Arbeitsalltag die gebotenen Abstands- und Hygienevorschriften eingehalten werden können“. Beschäftigte würden in möglichst immer gleichen Teams arbeiten und Gruppenfahrten durch zusätzliche Fahrzeuge vermieden. Wächter sagte, außerdem stünden auf Baustellen „zusätzliche Sanitätskapazitäten“ bereit. Wo der Mindestabstand nicht eingehalten werden könne, müssten Mitarbeiter „selbstverständlich“ Mund-Nase-Bedeckung getragen werden.

Lesen Sie auch: Nach Schlachthof-Ausbrüchen: Verwirrung um Coronatests in Niedersachsen

„Auch Beschäftigte in der Pflicht“

Wächter nahm am Donnerstag auch die Beschäftigten in die Pflicht, sich korrekt zu verhalten. Trotz ausreichend zur Verfügung gestellter Desinfektionsmittel, Masken und Sanitätskapazitäten „tragen auch die Arbeitnehmer eine Mitverantwortung bei der Einhaltung der Hygiene- und Abstandsregeln.“

Von Gunnar Menkens