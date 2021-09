Hannover

Unter den Füßen der Stadtbewohner läuft ein epidemiologisches Experiment. Beschäftigte der Stadtentwässerung nehmen seit Monaten an definierten Stellen der Kanalisation Proben aus dem Abwasser und überprüfen sie auf eine Gensequenz des Coronavirus. Das Ziel: Anhand von Virus-Ausscheidungen einen Anstieg der Infektionen nachweisen, noch bevor die Inzidenzzahlen steigen – die ja erst Tage nach der Infektion hochgehen, wenn Menschen Symptome spüren und Tests gemacht haben. Die ersten Ergebnisse scheinen vielversprechend.

Virus-Reste im Abwasser nachweisbar

„Es ist ein spannender Versuch“, sagt Stadtentwässerungs-Leiter Matthias Görn: „Wenn sich das System bewährt, dann können wir diese Analysemethode auch für künftige Epidemien einsetzen.“

Das Prinzip klingt einfach. Wenn Menschen sich am Sars-CoV-2-Virus infizieren, dann ist in ihrem Stuhlgang ist ein bestimmtes RNA-Fragment des Virus nachweisbar. Das Virus selbst ist dann nicht mehr intakt, das Abwasser also nicht ansteckend. Aber die Menge der nachgewiesenen Gensequenzen gibt ein Bild darüber ab, ob eine neue Infektionswelle heranrollt oder sich das Infektonsgeschehen abschwächt.

Die Stadtentwässerung schickt die Proben an ein externes Labor, das sie auf zwei spezifische Genarten überprüft (N- und RdRP-Gene). Begleitet wird der Versuch vom Leiter des Virologischen Instituts der MHH, Prof. Thomas F. Schulz, sowie vom Gesundheitsamt.

Acht Probeentnahmestellen

An acht Stellen im kommunalen Abwassernetz werden die Proben entnommen. Zwei Teststellen befinden sich direkt vor den Klärwerken Hannover und Gümmerwald. Sechs weitere sind so auf die Zusammenflüsse der unterirdischen Kanalsammler verteilt, dass Proben aus bestimmten Stadtbereichen entnommen werden können – etwa aus dem Süden der Stadt, dem Osten, dem Norden und Westen sowie Randbereichen. Langfristig erhoffen sich die Forscher daraus auch Erkenntnisse über regionale Verteilungen.

An den Klärwerken (Ziffern 1 und 2) befinden sich Dauermessstellen. An den sechs weiteren Messpunkten (Ziffern 3 bis 8) entnimmt die Stadtentwässerung im Zweitagesrhythmus Proben und lässt sie im Labor auf Sars-CoV-2-Gene untersuchen. Quelle: SEH

Ein erster Zwischenbericht zieht für drei Monate bis Mitte August ein positives Fazit des Versuchs, auch wenn es noch viele Fragezeichen gibt. „Nach den bisherigen Daten funktioniert die Verfolgung der Infektionen als Trendsystem zur Zunahme der Infektionen“, heißt es in dem Bericht. Und: „Mit der Erhöhung der Infektionszahlen sind die Nachweiszahlen im Abwasser angestiegen.“

Daten liegen früher vor

Demnach verändert sich die Menge der gemessenen Virus-RNA signifikant bereits mehrere Tage, bevor sich die Inzidenzzahlen in Hannover verändern. Die sanken im Mai spürbar und nahmen im August sprunghaft wieder zu. Am 17. August heißt es zum Abschluss des Zwischenberichts: „Die Daten der Klärwerke deuten auf eine jetzt bevorstehende nächste Welle der Corona-Infektionen hin.“ Es sollte sich bewahrheiten.

Der Hannover-Newsletter der HAZ Mit dem HAZ Hannover-Update erhalten Sie jeden Morgen gegen 6 Uhr alles Wichtige aus der Landeshauptstadt und der Region Hannover per E-Mail in Ihrem Postfach – ausgewählt von Ihrer HAZ-Redaktion. Mit meiner Anmeldung zum Newsletter stimme ich der Werbevereinbarung zu.

Getrübt werden die Ergebnisse allerdings durch schlecht kalkulierbare Faktoren wie etwa heftige Regenfälle. Durch die Kanaldeckel in den Straßen dringt der Regen in die Abwasserkanäle und verdünnt sie, sodass der Nachweis der Virenmenge schwierig wird. Das Labor behilft sich mit einem Test der elektrischen Leitfähigkeit: Je besser die Kloake leitet, desto mehr Regen ist enthalten. Die Daten werden ab einer bestimmten Schwelle ausgeschlossen.

System hat noch Schwächen

Eine andere Schwäche ist, dass die Tests bislang nur bei einer Inzidenz-Spannweite zwischen 20 und 100 funktionieren. Immerhin sind die Methoden aber EU-weit abgestimmt: Zahlreiche Städte experimentieren derzeit mit ähnlichen Versuchen, die Ergebnisse sollen später vergleichbar sein. Die Hoffnung ist, künftig vier bis sechs Tage früher verlässliche Alarmsignale zu haben, dass die Infektionszahlen zunehmen.

Stadtentwässerungschef Görn hält es für denkbar, dass solche Messsysteme künftig auch zur Überwachung der Verbreitung anderer Krankheitserreger oder auch von Schadstoffen genutzt werden. Zunächst läuft der Versuch aber weiter.

Von Conrad von Meding