Bereits Anfang Mai hatten die Betreiber von Fitnessstudios in Hannover demonstriert, an diesem Sonnabend haben sie sich erneut getroffen, um die Wiedereröffnung zu erstreiten. „Wir werden von der Regierung als Muckibuden gesehen, wir sind aber Teil des Gesundheitssystems“, sagte einer der Mitorganisatoren der Demo, Studiobetreiber Kiro Feldmann. Rund 100 Teilnehmer waren zu der Protestveranstaltung auf den Trammplatz vor dem Neuen Rathaus gekommen.

Solange die Landesregierung die Öffnung der Fitnessstudios nicht erlaube, schade das dem Gesundheitssystem. Denn die meisten der in Niedersachsen rund 1,2 Millionen Mitglieder trainierten regelmäßig, um ihre Gesundheit zu erhalten und ein gutes Immunsystem aufzubauen, betonte Feldmann. Wenn das Land die Studios geschlossen halte, setzte sie Risikogruppen einer erhöhten Infektionsgefahr aus. Feldmann warf den Politikern vor, ihre Entscheidung ohne Hintergrundwissen getroffen zu haben.

„Ein irrsinniger Widerspruch“

Zudem ist es nach Worten Feldmanns „ein irrsinniger Widerspruch“, dass Friseure, Kosmetikstudios und Tattoo-Läden wieder öffnen dürften, Fitnessstudios aber geschlossen bleiben müssten. Gleichwohl gebe es einen kleinen Lichtblick, berichtete Feldmann. Gemeinsam mit anderen Studiobetreibern habe er sich am Mittwoch mit Landesinnenminister Boris Pistorius getroffen. Der SPD-Politiker habe eine mögliche Wiedereröffnung zwischen dem 27. Mai und dem 1. Juni in Aussicht gestellt.

Um die Fitnessstudios hatte es in den vergangenen Tagen rechtliche Auseinandersetzungen vor Verwaltungsgerichten gegeben. Zunächst hatte das Verwaltungsgericht Osnabrück einem Fitnessstudio in Bad Iburg erlaubt zu öffnen, die Richter sahen den Gleichbehandlungsgrundsatz verletzt. Am Freitag lehnte das Oberverwaltungsgericht Lüneburg dagegen den Antrag einer anderen Studiobetreiberin auf Öffnung ab. Mit Blick auf das bisherige Infektionsgeschehen und die Wirkung der Maßnahmen seien Schließungen weiterhin als wichtiger Baustein im Kampf gegen das Coronavirus zu sehen, hieß es zur Begründung. Der Beschluss ist unanfechtbar (Az.: 13 MN 156/20).

„Kein Verstoß gegen Gleichheitsgrundsatz“

Die Antragstellerin hatte sich laut Gericht auf ihr Abstands- und Hygienekonzept berufen und forderte eine Gleichbehandlung mit anderen Betrieben wie Friseursalons und Gaststätten. Auf das Konzept kam es für das Gericht aber nicht an, zumal die Einhaltung in der Realität nur schwer überprüfbar sei. Einen Verstoß gegen den allgemeinen Gleichheitsgrundsatz sah der Senat ebenfalls nicht. Der Betrieb eines Fitnessstudios sei aufgrund der erhöhten Atemaktivität anders zu bewerten als die Öffnung von Friseursalons und Gaststätten.

Von Mathias Klein