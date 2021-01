Hannover

In der derzeitigen Corona-Pandemie ist es eigentlich die wichtigste Aufgabe des Gesundheitsamts der Region Hannover, eine Ausbreitung des Coronavirus möglichst zu verhindern. In den vergangenen Monaten lief dort aber nicht alles rund: Der bisherige Leiter fällt aufgrund einer anderen Erkrankung dauerhaft aus, im Sommer war die Hälfte der Ärztestellen unbesetzt, die schlechte Erreichbarkeit wurde kritisiert und Quarantäneanordnungen brauchten oft mehrere Tage. Und Mitarbeiter des Gesundheitsamts sind auch immer wieder selbst von Corona-Infektionen betroffen – bis in die Spitze hinein.

Gesundheitsamt schlug Alarm

Auch der kommissarische Leiter des Gesundheitsamts, Andreas Kranz, war nach Informationen der HAZ mit dem Virus infiziert und dann auch an Covid-19 erkrankt. Mit weitreichenden Folgen. Denn nach einem Treffen mit den Spitzen der hannoverschen Ärzteschaft musste die Behörde Alarm schlagen, wie jetzt die HAZ erfahren hat. Denn offenbar bestand die Gefahr, dass Kranz bei dem Treffen infiziert war und andere Teilnehmer angesteckt haben könnte. Gesprächsteilnehmer erhielten die Aufforderung, sich in Quarantäne zu begeben.

Bei dem Gespräch im Oktober sollte es um die Abläufe und Prozesse im größten Gesundheitsamt Niedersachsens gehen. Seit Beginn der Corona-Pandemie im März hatte sich bei den Ärzten eine immer größere Unzufriedenheit breit gemacht, zum Beispiel über eine ständig steigende „Zettelwirtschaft“ oder eine fehlende Hotline des Gesundheitsamtes speziell nur für Ärzte, um zum Beispiel bei Infektionsfällen in Altenheimen das Gesundheitsamt schnell und direkt zu informieren.

Ärzte wollten Besprechung als Videokonferenz

Die Idee war eigentlich, diese Dinge per Videokonferenz zu besprechen, aber das wollte die Gesundheitsamtsleitung nicht, heißt es aus dem Umfeld der Gesprächsteilnehmer. Und so trafen sich der kommissarische Gesundheitsamtsleiter Kranz, die stellvertretende Gesundheitsamtsleiterin Marlene Graf und Vertreter der Ärzteschaft im Herbst in einem Konferenzraum der Region Hannover zum Gespräch, obwohl einigen Ärzten mulmig dabei war.

Marlene Graf, Andreas Kranz Quelle: Nancy Heusel

Das Treffen fand an einem Mittwoch statt, erst am Donnerstag der darauffolgenden Woche erhielten die Gesprächsteilnehmer einen Anruf aus dem Gesundheitsamt, in dem von der Coronainfektion von Gesundheitsamtsleiter Kranz berichtet worden sei, heißt es aus dem Umfeld von Teilnehmern. „Das ist unglaublich, erst länger als eine Woche nach dem Termin zu informieren“, sagt einer. Aber genau das spiegele den Eindruck der hannoverschen Ärzten wider, dass die Abläufe im größten Gesundheitsamt Niedersachsens nicht so funktionierten, wie sie funktionieren sollten.

Die Region Hannover wollte sich zu der Angelegenheit nicht äußern. Die Begründung: Zu Einzelfällen erteile man keine Auskunft, um den Datenschutz und die Persönlichkeitsrechte Einzelner zu respektieren, antwortete Sprecherin Sonja Wendt auf die Anfrage der HAZ.

Von Mathias Klein