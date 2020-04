Hannover

In Sachsen gilt von Montag an eine allgemeine Maskenplicht in Bussen und Geschäften. Auch einzelne Städte haben bereits entsprechende Regelungen getroffen. Hanau, Sulz am Neckar und Jena sowie der Kreis Nordhausen in Thüringen – und vom heutigen Montag an auch Wolfsburg. Und Hannover?

Niedersachsens Ministerpräsident Stephan Weil ( SPD) hatte in einem Interview mit der HAZ gesagt: „Ich bin überzeugt, dass Alltags-Schutzmasken bald zu unserem öffentlichen Leben gehören und etwa im öffentlichen Personennahverkehr auch zur Pflicht werden können, sobald sie ausreichend verfügbar sind.“ Der Staat (oder das Land oder eine Kommune) könne das aber, so erklärte Weil weiter, von den Bürgern erst dann verlangen, wenn Masken in ausreichender Zahl zur Verfügung stehen. Allerdings sei zu erwarten, dass Masken bei starker Nachfrage sich auch sehr schnell von einem Nischen- zu einem Massenprodukt entwickeln werden, betonte Weil.

Region: „Wir orientieren uns an Empfehlung des Landes“

Wie schnell also könnte eine entsprechende Vorschrift kommen? Für die Region Hannover ist bisher keine Maskenpflicht vorgesehen. „Aktuell gibt es dazu keine Überlegung“, sagte eine Sprecherin der Regionsverwaltung der HAZ. „Wir orientieren uns an den Empfehlungen des Landes.“ Dieses hat, genauso wie die Bundesregierung, schon eine dringende Empfehlung ausgesprochen, etwa in Bussen und Bahnen eine Maske vor Mund und Nase zu tragen. Notfalls, so hieß es dabei bisher stets, sei eine selbst genähte Maske oder ein Schal besser als nichts.

Viele im Rat loben das Wolfsburger Modell

In der Landeshauptstadt Hannover finden sich allerdings nun immer mehr Unterstützer unterschiedlicher politischer Couleur für das Wolfsburger Modell. Die sozialpolitischen Sprecher mehrerer Ratsfraktionen sprachen sich gegenüber der HAZ für derartige Regelungen aus. In Wolfsburg gilt die Pflicht, eine Maske zu tragen, von Montagmorgen an in Geschäften, in öffentlichen Gebäuden, Arztpraxen, medizinischen Einrichtungen und in Bussen. Es gibt zur Einführung eine Übergangsfrist von einer Woche, dann ist sie zunächst bis zum 6. Mai gültig. Ausgenommen seien Kinder unter sechs Jahren.

„Grundsätzlich halte ich eine Maskenpflicht im öffentlichen Nahverkehr und in Geschäften für sinnvoll“, sagte SPD-Sozialpolitiker Robert Nicholls. Wie Weil verwies auf er darauf, dass dafür allerdings Masken in ausreichender Zahl zur Verfügung stehen müssten. Derzeit jedoch seien auch die sogenannten Alltagsmasken in hannoverschen Apotheken, Drogeriemärkten und anderen Verkaufsstellen nicht in ausreichender Zahl zu bekommen, meint Nicholls. Ein einfaches Tuch vor Mund und Nase zu tragen, hält er für nicht so effektiv.

Maskenpflicht in Bussen und Bahnen?

Hannes Hellmann von der CDU würde eine Maskenpflicht im öffentlichen Nahverkehr unterstützen. „Wenn das Wirtschaftsleben und der Berufsverkehr wieder anziehen, wird es dort eng“, sagte er der HAZ und fügte an: „Im öffentlichen Nahverkehr halte ich eine Maskenpflicht deshalb für sinnvoll.“ Die Menschen, auch in seinem Bekanntenkreis, seien dazu durchaus bereit. Beim Einkaufen im Supermarkt dagegen reicht Hellmanns Einschätzung nach weiterhin, den Abstands- und Hygienevorgaben zu folgen. „Die Leute halten sich daran, das funktioniert.“ Wer wolle, könne zusätzlich eine Maske tragen.

Auch bei der FDP gibt es Überlegungen in Richtung Maskenpflicht. „Alles was dazu beitragen kann, das normale Leben wieder in Gang zu setzen, sollte man tun“, meint deren sozialpolitischer Sprecher Patrick Döring. „Wenn die Menschen wieder ihrer Arbeit nachgehen und sich sicher fühlen können, ist das gut.“ Er sei zwar kein Freund von Zwängen, sagt der Liberale. „Aber der Shutdown ist in wirtschaftlicher, sozialer und kultureller Hinsicht viel gravierender.“ Je eher Unternehmen, aber etwa auch Freibäder und andere Sportstätten wieder geöffnet werden könnten, desto besser – und sei es mit Maskenpflicht.

Grüne: Kostenlose Masken für Bürger mit geringem Einkommen

„Ich gehe davon aus, dass eine Maskenpflicht kommen wird“, sagt auch Barbara David, sozialpolitische Sprecherin der Grünen im Rat. Da es zunehmend Lockerungen im öffentlichen Leben gebe, könnten – auch einfache – Masken dazu beitragen, andere Menschen vor einer Infektion mit dem Coronavirus zu schützen. Dies dürfe aber nicht zu einem trügerischen Gefühl von Sicherheit führen. „Es bleibt wichtig, die Abstandsregeln einzuhalten“, betonte David. Auch sollten die Alltagsmasken, die zurzeit in Hannover teilweise 15 Euro kosteten, Menschen mit niedrigem Einkommen kostenlos oder günstig zur Verfügung gestellt werden. Schließlich brauche jeder davon mindestens zwei, um sie zwischendurch waschen zu können.

