Das Gesundheitsamt der Region Hannover setzt von Montag an 40 Bundeswehrsoldaten ein. Die Soldaten aus dem Sanitätsdienst sollen unter anderem die Kontakte der mit dem Coronavirus infizierten Menschen verfolgen. Der Bund hat den Einsatz der Bundeswehrsoldaten vorerst bis Ende November genehmigt, berichtete Regionspräsident Hauke Jagau am Donnerstag in Hannover. Die Region rechnet jedoch damit, dass die Soldaten zunächst bis Jahresende die Arbeit des Gesundheitsamts unterstützen. Außerdem hat die Region 40 Mitarbeiter für das Gesundheitsamt eingestellt, zunächst für ein halbes Jahr befristet.

Schulen sind keine besonderen Hotspots: Andreas Kranz (von links), Cora Hermenau, Regionspräsident Hauke Jagau und Marlene Graf informieren am Donnerstag über die Corona-Lage. Quelle: Wallmüller

„Schulen sind keine Hotspots“

Durch den Schulbetrieb ist die Zahl der Kontaktpersonen, die ermittelt werden müssen erheblich gestiegen, sagte Gesundheitsdezernentin Cora Hermenau. Im Frühjahr hatten die Infizierten durchschnittlich 5 bis 7 Kontaktpersonen, jetzt seien es auch schon mal um die 100. Das komme vor allem dann vor, wenn sich ein Oberstufenschüler infiziert habe.

Die Schulen seien aber keine Corona-Hotspots, es gebe dort auch keine besondere Ansteckungsgefahr, betonte Regionspräsident Hauke Jagau. Schüler steckten sich in der Familie oder im Freundeskreis mit dem Corona-Virus an.

Von Mathias Klein