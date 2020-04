Hannover

„Das ist jetzt die Hochsaison“, erklärt Andreas Ackermann. In der Kolonie Ihlpohl I wird in fast jedem Garten geharkt, gejätet oder Holz zerkleinert. Manche sitzen auch einfach in der Frühlingssonne oder hören Musik. Doch nicht nur wegen des guten Wetters sind die Gärten des Kleingartenvereins Linden gut besucht. Ackermann hat festgestellt, dass die Kleingärten nun intensiver genutzt werden. Auch die Bewerbungen für einen Garten seien spürbar mehr geworden. Fast täglich erreichten sie nun Anfragen. „Jetzt fällt den Leuten natürlich die Decke auf den Kopf“, sagt der Vorsitzende der Kolonie.

„Wir arbeiten hier eben in langen Jahren“

An den ersten Frühlingstagen, an denen man eigentlich ein Konzert besuchen, Freunde zum Kaffee treffen oder mit den Kindern auf den Spielplatz gehen könnte, ist nun wegen der Ausbreitung des Coronavirus vieles verboten. Das Gärtnern nicht. Schon ab März seien die Kleingärtner aktiv, erklärt Ackermann. Da stehe erstmal der Obstbaumschnitt an. Den Termin hat Ulrich Buse in seinem Garten gleich am Anfang der Kolonie in diesem Jahr verpasst. Er demonstriert kurz, wie die Bäume richtig beschnitten werden. Aber ein Jahr könne man das ruhig mal auslassen. „Wir arbeiten hier eben in langen Jahren.“

Ulrich Buse schneidet seinen Obstbaum. Quelle: Katrin Kutter

Ein Plausch über den Zaun

Nun da die Apfelbäume schon langsam Blüten treiben, gibt es in den Gärten auch anderes zu tun. „Ich will hier noch ein paar Himbeeren einsetzen“, sagt der stellvertretende Leiter der Kolonie, Tom Seibert, über die Hecke seines Gartens einige hundert Meter weiter und stützt sich auf seine Harke. Auch sein Alltag ist durch das Coronavirus eingeschränkt. Er sei zwar Rentner, engagiere sich aber in vielen Vereinen. Das fällt nun weg. „Wie wertvoll ein Kleingarten wieder wird, das erlebe ich hier“, sagt Seibert. Sie redeten wieder mehr. Er bleibe öfter stehen für einen Plausch. „Am Besten über den Zaun“, empfiehlt er.

Mehr Zeit für einen Plausch. Tom Seibert (links) fachsimpelt mit Andreas Ackermann über die Hecke seines Gartens. Quelle: Katrin Kutter

Doch das Virus hat vor den Gärten nicht einfach Halt gemacht. Häufig seien eben auch Freunde zu Besuch gekommen, erklärt Ackermann. Mit dem Kontaktverbot ist das nicht mehr möglich. „Ein paar mussten noch mal erinnert werden“, zwinkert er. Die zuständige Polizeiinspektion habe den Kontakt bereits verstärkt. Wenn sie selbst Verstöße feststellten, sprächen sie die Gärtner an. Die meisten hätten dann schnell ein Einsehen. „Das Problem kann sich ja nicht einfach verschieben“, findet Ackermann.

Oskar (11) Piet (8) und Jelle (5) springen Trampolin, aber sie klettern auch gern auf Bäume. Quelle: Katrin Kutter

Zu Hause ist es langweilig

Ein paar Gärten weiter toben Jelle, Oskar und Piet auf einem großen Trampolin. Zu Hause sei es etwas langweilig finden die Jungen. Jelle freut sich schon aufs Grillen am Abend, es soll Würstchen geben. Bis dahin könnten sie auf Bäume klettern, schlägt Piet vor. Wo die Jungen nach neuen Abenteuern suchen, heißt es für Linda und ihre Familie: Urlaub im Garten „Wir wissen ja sonst nicht wohin“, sagt sie. Die Spielplätze seien geschlossen und einen Balkon hätten sie nicht. „Wir sind gerade jeden Tag hier, unsere Nachbarn auch.“

Grüngutannahme geschlossen? Kein Problem für Kolonieleiter Andreas Ackermann – und ein Rezept hat er auch parat. Quelle: Katrin Kutter

Einfach einen großen Kompost anlegen

Auch die Grüngutannahmestellen sind wegen des Virus für Privatpersonen nicht zugänglich. Kein Problem für Kolonieleiter Ackermann. Er bringe ohnehin nichts zu den Annahmestellen. „Ich kann nur empfehlen, einen großen Kompost anzulegen“, sagt er und deutet auf den eigenen hinten in seinem Garten. Auch der Obstbaumschnitt findet noch Verwendung. Er lässt ihn trocknen und benutzt das Holz dann für die Feuerschale oder den Grill.

Bei Kaffee und Frühlingssonne: Langzeitgärtner Anneliese und Günther Sanders Quelle: Katrin Kutter

Seit 47 Jahren im Kleingarten

Gemeinsam mit ihrem Mann Günter sitzt auch Annelise Sander unter den Bäumen in ihrem Garten. „Ich habe jetzt noch die Ecke geschafft“, sagt sie 80-Jährige. Das Beet ist vorbereitet, morgen können die Kartoffeln gepflanzt werden. Das Schöne an Kartoffeln: „Bis zum Herbst braucht man nichts mehr machen.“ Zu Hause ist es mit der Corona-Krise für das Paar still geworden. Die Kita gegenüber ihrer Wohnung sei nun geschlossen. Aber langweilig wird es ihnen trotzdem nicht. Seit 47 Jahren kommen sie bei guten Wetter hier raus – auch oder eben gerade in Zeiten von Corona.

Grie Soß – ein Rezept aus dem Garten „Grie Soß“ – grüne Soße, so nennt der gebürtige Frankfurter Andreas Ackermann sein Rezept für den Frühling. „Da kommt eigentlich alles rein, was frisch ist“, erklärt er. Etwa Kerbel, Schnittlauch und Fenchel, aber auch Bärlauch eigne sich gut. Das ganze mit saurer Sahne und ein bisschen Joghurt verrühren und mit Kartoffeln und Salz servieren. Für den extra Kniff empfiehlt Ackermann dann noch einen Hauch Zitronenmelisse. Praktisch: Das Gericht lässt sich auch ganz einfach im Garten zubereiten.

Von Alina Stillahn