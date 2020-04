Hannover

Unter großen Sicherheitsvorkehrungen findet am nächsten Dienstag, 28. April, erstmals seit fast zwei Monaten wieder eine Regionsversammlung im Regionshaus an der Hildesheimer Straße statt. Damit die Politiker die Sicherheitsabstände einhalten können, haben sich die Fraktionen darauf geeinigt, dass von den 85 Mitgliedern der Regionsversammlung nur etwa 50 kommen – unter Wahrung der Mehrheitsverhältnisse.

Neue Sitzordnung

Zudem wird die Sitzordnung geändert. Bisher saßen die beiden Fraktionen der Großen Koalition aus SPD und CDU auf der einen Seite, die Oppositionsfraktionen auf der gegenüberliegenden Seite. Diese Sitzordnung wird aufgelöst. Am kommenden Dienstag soll es nur noch lange Sitzreihen mit ausreichend Abstand zu den Sitznachbarn geben. Zudem will die Regionsverwaltung zwischen den Sitzplätzen der Politikern Plexiglasscheiben montieren.

Die erhöhten Sicherheitsmaßnahmen haben auch Auswirkungen auf die Plätze für Besucher: Die Anzahl der Zuschauerplätze wird reduziert.

Geld für Atemschutzmasken

Eine Folge der Einschränkungen sind Anträge auf einen Live-Stream aus der Sitzung. Entsprechende Bemühungen waren bisher immer gescheitert. In der Sitzung geht es zunächst um Eilentscheidungen wegen der Corona-Krise. So will sich die Regionsverwaltung den Kauf von Desinfektionsmittel sowie von Atemschutzmasken genehmigen lassen. Thema ist auch die Finanzierung des Behelfskrankenhauses mit 460 Betten auf dem Messegelände.

Auf der Tagesordnung stehen zudem Investitionen in den einzelnen Häusern des Regionsklinikums. Ein weiteres Thema ist der Nahverkehr.

Ausschüsse sollen wieder tagen

Zuletzt hatte die Regionsversammlung am 3. März getagt, zu diesem Zeitpunkt gab es erst wenige Infektionen mit dem Coronavirus. Seit Mitte März waren dann die Sitzungen der Fachausschüsse abgesagt worden. Künftig sollen aber die Fachausschüsse wieder tagen. Beginn der Sitzung der Regionsversammlung am Dienstag ist um 14 Uhr.

Von Mathias Klein