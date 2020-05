Hannover

Die Zahl der Neuinfizierten in Niedersachsen sinkt und sinkt, und entsprechend gibt die Landesregierung immer mehr Lockerungen bekannt. Ab Montag, 25. Mai, dürfen Hotels wieder Touristen beherbergen, Fitnessstudios können wieder öffnen, und Restaurants dürfen mehr als nur 50 Prozent der Plätze bewirtschaften. Und trotzdem gelten weiterhin Regeln. Nur: Welche sind das jetzt noch genau nach all den Änderungen? Wir haben für Sie zusammengestellt, was trotz aller Lockerungen weiterhin beachtet werden muss.

Abstandsregel: Die wichtigste Regel ist nach wie vor die Abstandsregel. Jeder muss einen Mindestabstand von 1,50 Metern zu anderen Menschen beachten – das gilt in nahezu allen Lebenslagen und Situationen. Beim Sport beträgt der Mindestabstand zwei Meter. Ausgenommen sind davon natürlich Mitglieder des eigenen Hausstands.

Lesen Sie auch: „Lust auf Alltag": Niedersachsen lockert Regeln für Fitnessstudios und Gastronomie

Einkaufen: Für das Einkaufen ist derzeit keine Rücknahme der aktuell geltenden Regeln geplant: In den Geschäften ist eine Mund-Nasen-Maske Pflicht. Zudem gilt für jedes Geschäft, je nach Größe, eine Höchstzahl von Kunden, die sich dort aufhalten dürfen. Super- und Baumärkte regeln das meist über Einkaufswagen: Es stehen nur noch so viele Einkaufswagen zur Verfügung, wie Menschen in den Laden dürfen. Die Wagen können auch bei der Einhaltung von Abstandsregeln hilfreich sein.

Wochenmarkt: Auch auf dem Wochenmarkt gilt die Pflicht, eine Mund-Nase-Bedeckung zu tragen. Außerdem müssen auch hier die Abstandsregelungen eingehalten werden.

Busse und Bahnen: In Bussen und Bahnen gilt eine Maskenpflicht: Mund und Nase müssen bedeckt sein. In den Spitzenzeiten lassen sich dort die Abstandsregeln allerdings nicht immer einhalten.

Treffen mit Freunden: Außer mit der Familie darf man nur sich mit Mitgliedern eines weiteren Hausstands treffen – etwa zu einem gemeinsamen Fahrradausflug oder zum Essen im Restaurant. Das Abstandsgebot gilt in diesem Kreis nicht. Aber Achtung: Zu anderen Personen, denen diese Gruppe begegnet, gilt es sehr wohl. Die Landesregierung bittet darum, die Möglichkeit, Freunde zu treffen, mit Bedacht und Augenmaß zu nutzen.

Lesen Sie auch: Ausflüge, Grillen, Biergarten: Was Himmelfahrt erlaubt ist – und was nicht

Picknicken und Grillen: Picknicken und Grillen auf öffentlichen Flächen ist laut Landesregierung nicht erlaubt. Damit soll verhindert werden, dass sich größere Gruppen bilden.

Grillen mit Nachbarn: Wenn es um ein gemeinsames Grillen auf der Terrasse oder im Garten geht, rät die Landesregierung „den Kreis an Personen zu Hause möglichst klein und idealerweise gleichbleibend zu halten“. Die Anzahl an Personen sei dabei nicht ausschlaggebend. Sobald noch eine dritte Familie dazukommt, gilt auch im Garten der Mindestabstand von 1,5 Metern. Doch es bleibt bei der dringenden Bitte des Landes, sich nicht abwechselnd mit zu vielen verschiedenen Menschen zu treffen.

Feiern und Partys: Eine Feier nur mit den Menschen, mit denen man in einem Hausstand zusammenlebt, ist immer möglich. Aber weiterhin gilt, dass man sich zum Feiern zu Hause, im Restaurant oder einfach nur zum Spazierengehen nur mit Menschen aus einem weiteren Hausstand treffen darf, auch wenn das zehn oder mehr Menschen sind. Denn bei solchen Feiern ist das Einhalten von Mindestabständen unrealistisch

Hochzeiten: Bei Hochzeiten ist die „Zwei-Haushaltsregel“ gelockert, der Kreis der Feiernden kann auf bis zu 20 Personen ausgeweitet werden.

Vereinsversammlungen: Vereinsversammlungen bleiben weiterhin nicht erlaubt. Ausnahmen sind gewählte Gremien wie zum Beispiel Vereins- oder Kirchenvorstände. Auch hier sollen die Abstandsregeln eingehalten werden.

Veranstaltungen: Alle öffentlichen Veranstaltungen mit mehr als 1000 Teilnehmern oder Zuschauern sind bis zum 31. August verboten. Unabhängig von der Anzahl der Teilnehmer sind außerdem alle Volksfeste, Kirmesveranstaltungen, Festivals, Dorf-, Stadt-, Straßen- und Schützenfeste und ähnliche Veranstaltungen untersagt; auch der Besuch dieser Veranstaltungen bleibt verboten.

Beerdigungen: Die Teilnahme am letzten Gang zur Grab- oder Beisetzungsstelle und der dortige Aufenthalt ist auf den engsten Familien- und Freundeskreis, der höchstens 20 Personen umfassen darf, beschränkt.

Besuche in Krankenhäusern und Pflegeheimen: In Krankenhäusern, Kliniken sowie in Vorsorge- und Rehabilitationseinrichtungen besteht weiterhin ein Besuchsverbot. Ausgenommen hiervon sind Besuche von werdenden Vätern, von Vätern neugeborener Kinder, von Eltern und Sorgeberechtigten von Kindern auf Kinderstationen und Besuche enger Angehöriger von Palliativpatienten. In Alten- und Pflegeheimen gibt es wieder eingeschränkte Besuchsmöglichkeiten.

Schulen: In den Schulen geht der Unterricht für die einzelnen Jahrgangsstufen nach und nach wieder los. Nach dem 13. und dem 12. Jahrgang sind am Montag sind Klassen 3, 9 und 10 wieder in den Unterricht zurückgekehrt. Da die Schulen die Klassen aber nur in halber Stärke unterrichten, bedeutet dies zunächst für die Schüler Unterricht im täglichen oder wöchentlichen Wechsel nach einem angepassten Stundenplan. Zwischen 25. Mai und 15. Juni sollen die noch fehlenden Klassen nach und nach zurückkehren. Auch in den Schulen gelten die Abstandsregeln. Außerdem gibt es dort teilweise Wege, die nur in eine Richtung gegangen werden dürfen, und eine Beschränkung der Personenzahl in den Toiletten.

Kitas: Krippen- und Kindergartenkinder können mit Abstandsregeln noch nicht umgehen. Dennoch soll in der kommenden Woche nach dem Willen des Kultusministers die Betreuungsquote auf bis zu 40 Prozent steigen. Vorschulkinder sollen darüber hinaus mindestens an ein bis zwei Nachmittagen pro Woche in den Kindergarten können.

Sport: Sportarten, die sich auf Distanz zueinander betreiben lassen, sind wieder erlaubt – etwa Tennis. Allerdings gelten auch hier genaue Hygieneregeln – beim Tennis etwa die, dass nicht verschiedene Spieler denselben Ball anfassen dürfen. Größere Einschränkungen gibt es bei Kontaktsportarten wie Fußball. Hier müssen strenge Abstandsregeln eingehalten werden. Trainings- oder Wettkampfspiele sind daher nicht gestattet.

Gastronomie: Ab Montag dürfen fast alle Gastronomiebetriebe wieder öffnen, zum Teil unter Auflagen wie bei den Hotels. Ausnahmen sind reine Bierkneipen, in denen kein Essen angeboten wird, sowie Bars, Clubs und Diskotheken. Sie bleiben bis auf Weiteres geschlossen.

Von Mathias Klein