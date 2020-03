Hannover

Die Aufregung ist groß: Viele Menschen in und um Hannover fürchten, sich bei Veranstaltungen mit Corona zu infizieren. Deshalb kommt es zu Absagen von Veranstaltungen, auch weil die Veranstalter sich nicht nachsagen lassen wollen, Teilnehmer ihrer Veranstaltung hätten sich mit dem Virus infiziert.

Derzeit fallen in und um Hannover immer mehr Veranstaltungen aus. Hier ist eine Zusammenstellung größerer und kleinerer Veranstaltungen, ohne Anspruch auf Vollständigkeit:

Veranstaltungen an Schulen und Kitas

Die Elsa-Brändström-Schule verschiebt ihren Tag der offenen Tür aufgrund der aus Südtirol zurück gekehrten Schüler vom Donnerstag, 12. März, auf Donnerstag, 23. April. Die Veranstaltung soll an diesem Tag um 16 Uhr beginnen. Weitere Informationen finden Interessierte auf der Schulhomepage www.ebs-hannover.de.

Auch die Sophienschule verschiebt ihren Tag der offenen Tür vom Mittwoch, 11. März, auf Mittwoch, 6. Mai.

Der Secondhand-Basar der Kita Campuskinder der Medizinischen Hochschule Hannover (MHH) fällt aus. Geplant war die Veranstaltung am Sonnabend, 7. März, von 14 bis 16 Uhr. Im Monat März finden auf Empfehlung des Präsidiums der MHH und der COVID-19-Task-Force in der MHH keine größeren Veranstaltungen mit externen Teilnehmenden statt, teilte die Hochschule mit.

Messen

Die Messe AG hat die Hannover Messe vom April auf den 13. bis 17. Juli verschoben. Die Entscheidung sei in enger Abstimmung mit dem Gesundheitsamt der Region Hannover, dem Ausstellerbeitrat sowie den Branchenverbänden VDMA und ZVEI gefallen, teilte die Messe mit. Das Gesundheitsamt hatte „dringend empfohlen“, die Hinweise des Robert-Koch-Instituts zu beachten. Die Messe hätte demzufolge Fiebermessstationen an allen Eingängen platzieren müssen und keine Teilnehmer aus Gebieten mit Infektionsrisiko zulassen dürfen.

Auch der Termin für die große Leitmesse Altenpflege 2020 ist verschoben, weil die Angst vor einer Ausbreitung des Coronavirus wächst. Die Veranstalter haben mitgeteilt, dass die dreitägige Messe statt am letzten Märzwochenende jetzt am 23. bis 25. Juni stattfindet.

Die Aufregung um das Coronavirus hat auch die Messe-Tochtergesellschaft Fachausstellungen Heckmann erreicht. Das Unternehmen verlegt auf „dringende Empfehlung“ des Gesundheitsamts zwei Fachmessen. Die Twenty2X, eine Digitalmesse für den Mittelstand, wird auf den 23. bis 25. Juni verschoben.

Auch die Ausstellung Halal Hannover, bei der es um Essen geht, das nach islamischen Regeln zubereitet wird, gibt es noch keinen Ersatztermin. Darüber hinaus ist ein neuer Termin für die Altenpflege, die Leitmesse der Pflegewirtschaft, auf dem Messegelände anberaumt worden. Nach Absprache mit dem Gesundheitsamt der Region Hannover sei die Veranstaltung ebenfalls auf den 23. bis 25. Juni verschoben, hat Fachausstellungen Heckmann mitgeteilt. Ursprünglicher Termin war vom 24. bis 26. März.

Kongresse

An der Leibniz-Universität wollten sich rund 1.500 Physiker vom 8. bis 13. März zur Frühjahrstagung der Deutschen Physikalischen Gesellschaft (DPG) treffen. Der Austausch über Atome, Moleküle und Quanten fällt aus – schuld ist der Coronavirus. 50 Unternehmen sollten außerdem in einer öffentlichen Ausstellung Produkte präsentieren. Erwartet wurden auch Lehrer, die sich bei der Fachtagung von Forschern auf den neuen Stand der Wissenschaft bringen lassen. Die DPG will nach eigenen Angaben „angesichts der dynamischen Entwicklung keine unkalkulierbaren Risiken eingehen“. In den vergangenen Tagen hatten die Stornierungen durch Teilnehmer und Redner stark zugenommen. Die Gesundheit und das Wohlbefinden der Teilnehmer, aber auch die Gesundheit der Bevölkerung in Hannover habe Vorrang vor dem wissenschaftlichen Austausch.

Die Arbeitsagentur lässt den Ausbildungsmarkt Zukunft, der für Dienstag, 10. März, im Berufsinformationszentrum in der Escherstraße geplant war, ausfallen. Jugendliche, die derzeit noch einen Ausbildungsplatz suchen, können unter der Telefonnummer (0800) 4555500 einen Termin mit der Berufsberatung vereinbaren.

Die Deutsche Rentenversicherung hat eine in für diese Tage geplante Großveranstaltung in Hannover abgesagt. Anfang März sollten sich 1600 Teilnehmer bei einem Renten-Kongress treffen. Das 29. Reha-Kolloquium war im HCC geplant.

Die hannoversche Landeskirche verschiebt ihren für den 21. März geplanten „Tag der Kirchenvorstände“ auf den 17. April kommenden Jahres. „Viele Angemeldete und Mitwirkende sind besorgt und möchten in den kommenden Wochen nicht an einer solchen Großveranstaltung teilnehmen“, sagte der Geistliche Vizepräsident im Landeskirchenamt der Landeskirche, Arend de Vries. Zu dem Tag hatte die Landeskirche rund 1.500 Menschen im Congress Centrum Hannover erwartet. Stefan Riepe, der seit 23 Jahren Großveranstaltungen für die Landeskirche organisiert, erläuterte: „Guten Gewissens wollten wir so viele Entscheidungsträger und Multiplikatoren unserer Kirche nicht an einem Ort versammeln und sie einem potenziellen Risiko aussetzen.“

Kundgebungen

Eine für Sonnabend (7. März) in Hannover geplante Großkundgebung hat der Deutsche Berufsverband für Pflegeberufe verschoben. Unter dem Motto „Future for Nurses“ wollten sich eigentlich rund tausend Pflegekräfte auf dem Opernplatz in Hannover versammeln, um für bessere Arbeitsbedingungen im Pflegebereich zu demonstrieren. Der Protest soll an einem bisher noch nicht bekannten Termin nachgeholt werden.

Konzerte

Wegen der seit kurzen gelten rigiden Einreisebestimmungen in Israel hat die Band Jewish Monkeys ihre Deutschland-Tour abgesagt, die sie am 19. März auch ins Café Glocksee in Hannover führt. In Israel gilt Deutschland als Hochrisiko-Gebiet: Deutsche dürfen derzeit gar nicht in das Land einreisen, Israels müssen nach ihrer Einreise 14 Tage in Quarantäne. Die Tour hat übrigens den Titel „Catastrophic Life“.

Das 255. Mittagskonzert im Sparkassen-Forum am Dienstag, 17. März, um 13 Uhr fällt aus. Zu Gast sollten Anne Carewe und Oliver Bott sein. Die Niedersächsische Sparkassenstiftung, Veranstalterin der Konzertreihe, sagte die Konzertveranstaltung auf Grundlage der Risikoeinschätzung und Handlungsempfehlung des Robert-Koch-Instituts zur Ausbreitung des Coronavirus ab. Besucher werden gebeten, ihre bereits gekauften Tickets an den Vorverkaufsstellen zurückzugeben, an denen sie diese erworben haben. Auch online getätigte Ticketkäufe können über den Ticketanbieter Reservix/ADticket storniert werden. Alle folgenden Mittagskonzerte (21. April, 19. Mai, 16. Juni) sollen vorerst wie geplant stattfinden.

Viele andere Konzerte und Theatervorstellungen finden bisher weiter ganz normal statt. Karsten Seifert von Hannover Concerts berichtet von Nachfragen verunsicherter Konzertbesucher. Aber bisher konnte der Konzertveranstalter nicht feststellen, dass Menschen aus Angst vor einer Infektion mit dem Coronavirus zuhause geblieben sind. Derzeit laufe einfach alles normal weiter. Seifert wollte derzeit nichts dazu sagen, was mit den Eintrittskarten passiert, wenn die Behörden bei einer möglichen Ausbreitung des Virus größere Veranstaltungen absagen müssen.

Bei normalen Konzertabsagen gelten die Allgemeinen Geschäftsbedingungen: Wenn eine Veranstaltung abgesagt wird, weil die Akteure erkrankt sind, zahlt der Veranstalter entweder den Eintrittspreis zurück oder es gibt einen Ersatztermin.

Veranstaltungen in Kirchen

Aufgrund der Ausbreitung des Coronavirus und, um mögliche Ansteckungen zu vermeiden, hat sich auch die Christoffel-Blindenmission dazu entschlossen, die für Mittwoch, 11. März, geplante Veranstaltung „Afrikanische Klänge und Bilder aus Uganda“ in der Markuskirche Hannover abzusagen. Die Veranstaltung wird im Frühjahr des nächsten Jahres nachgeholt.

Reise des Wirtschaftsministeriums

Eigentlich wollte Wirtschaftsminister Bernd Althusmann ( CDU) in den nächsten Tagen mit einer Wirtschaftsdelegation nach Thailand und Vietnam reisen. „Zum Schutz der Gesundheit der Teilnehmer und unter Abwägung aller Aspekte“ hat Althusmann entschieden, die Reise zu verschieben. Aktuell sei nicht absehbar, wie sich die Verbreitung des Coronavirus entwickeln wird. Daher sei es nicht zu verantworten, die Beteiligten einer erhöhten Gefährdungslage auszusetzen.

Veranstaltungen in der Region Hannover

Bürgertelefon für Fragen geschaltet

Die Region Hannover hat zum Coronavirus ein Bürgertelefon geschaltet. Unter der Nummer (0800) 7313131 können Bürger von 6 bis 18 Uhr ihre Fragen stellen. Außerdem gibt es im Landesgesundheitsamt ebenfalls ein Bürgertelefon. Es ist unter der Nummer (0511) 4505555 von montags bis donnerstags von 8 bis 12 Uhr und 13 bis 16 Uhr sowie freitags von 8 bis 12 Uhr besetzt.

Lesen Sie auch

Von Mathias Klein