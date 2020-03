Hannover

Die Büroetage in Hannovers Altstadt ist leer: Zwei Tage lang testet eine hannoversche Kommunikationsagentur im Selbstversuch, wie es ist, wenn sich ein Mitarbeiter am Coronavirus infiziert und alle im Homeoffice weiterarbeiten müssen. Erste Erkenntnis: „Technisch ist das alles gar kein Problem“, sagt Thorsten Windus-Dörr von der Agentur Eins-A-Kommunikation. Zweite Erkenntnis: Es hapert an vielen Details.

Evakuierung wegen Coronavirus: Das fehlt bei der Arbeit im Homeoffice

„Ich habe zum Beispiel ganz schlicht vergessen, unser Geschäftspapier und die Stempel mitzunehmen“, sagt Windus-Dörr. Jetzt sitzt er zwar mit dem Laptop am heimischen Wohnzimmertisch im Lister Blick, aber offizielle Briefe kann er nicht verschicken. Und dann rief ein wichtiger Kunde an und hatte eine Bitte – aber die nötigen Passwörter zum Erledigen des Wunsches sind verschlüsselt in einer Papierakte im Büro abgelegt. „Unter Pandemiebedingungen hätte ich den Kunden vertröstet. Weil es aber im Moment nur ein Test ist, bin ich jedoch ins Büro gefahren und habe die Passwörter geholt“, sagt der Firmenchef.

Auch anderes ging schief. Dass vergessen wurde, die Telefone der insgesamt zehn Mitarbeiter umzustellen, fiel erst auf, als die HAZ versuchte, Kontakt aufzunehmen. „Unsere Stammkunden haben alle Mobilnummern, die erreichen uns“, sagt Windus-Dörr. Aber die Sache mit der Telefonanlage steht jetzt ebenso wie Briefpapier, Stempel und Passwörter auf einer Liste. „Wenn es zum Ernstfall kommt, arbeiten wir sie ab und sind gut vorbereitet.“ Die Agentur hat unter anderem bei der großen Grippewelle 2009 Enercity prophylaktisch beraten, wie mit Mitarbeiterausfall umzugehen ist. „Damals haben wir Infoblätter und Broschüren gestaltet – jetzt wollten wir einmal selbst probieren, wie man im Fall einer Infektion reagiert“, sagt Windus-Dörr.

Hannover-Rück sagt Mitarbeitertreffen ab

Auch andere Unternehmen in Hannover reagieren auf die Corona-Thematik. Bei Hannover-Rück etwa, die weltweit 3200 Mitarbeiter und am Standort Hannover etwa 1300 beschäftigen, wurde ein für Montag anberaumtes Town-Hall-Meeting abgesagt. Der Vorstand habe vor rund 700 Mitarbeitern zur Unternehmensentwicklung sprechen wollen, sagt Versicherungssprecher Oliver Süß. Angesichts des Infektionsrisikos aber sei der Termin nun auf unbestimmte Zeit verschoben worden. In dem Unternehmen, das die Versicherungen anderer Versicherer versichert, gälten jetzt Vereinbarungen, möglichst auf Versammlungen zu verzichten und eher Videokonferenzen als direkte Gespräche anzuberaumen. Ohnehin gebe es die Möglichkeit, im Homeoffice zu arbeiten, sagt Süß. Es werde aber nicht überdurchschnittlich davon Gebrauch gemacht. „Die Kantine scheint mir in diesen Tagen nicht ungewöhnlich leer“, sagt Süß.

VWN: Hand geben ist verboten

Bei Volkswagen-Nutzfahrzeuge, mit rund 14.000 Mitarbeitern Hannovers größter Arbeitgeber, gebe es bislang keinen Corona-Verdachtsfall, sagt Sprecher Tobias Riepe. Besondere Schutzvorkehrungen seien derzeit nicht nötig. „Wie jedes Jahr beim Auftreten von Grippewellen haben wir alle Mitarbeiter auf die Hinweise zur Handhygiene hingewiesen“, sagt Riepe. Ohnehin gelte im Unternehmen seit Jahren die Regel, sich nicht die Hand zu geben, um das Infektionsrisiko zu senken. Ansonsten sei man „in engem Austausch mit den Gesundheitsbehörden“.

Conti: Schutzkleidung für die Werke in China

Während Dienstleistungsunternehmen ihre Mitarbeiter im Krisenfall ins Homeoffice schicken können, brauchen Produktionsfirmen wie VWN oder Continental ihre Belegschaft in den Industriehallen. Conti hatte die Arbeit in seinen China-Werken zwischenzeitlich ruhen lassen, seit knapp einem Monat aber wird dort wieder produziert. „Wir unterstützen betroffene Standorte zum Beispiel mit der Lieferung von geeigneter persönlicher Schutzkleidung“, sagt Sprecherin Nicole Göttlich. Aktuell sei in der etwa 244.000 Menschen umfassenden Conti-Belegschaft kein Fall einer Corona-Infektion bekannt, sagt Konzernsprecher Vincent Charles. Reisen in betroffene Gebiete unterlägen aber weiterhin Einschränkungen. Und da im Unternehmen seit 2018 Regelungen zum Homeoffice in Kraft seien, könnten Mitarbeiter auch von zu Hause aus arbeiten – wenn sie nicht in der Produktion tätig sind.

