Die Stadt Hannover rechnet mit massiven finanziellen Einbrüchen durch die Corona-Krise. Für April erwartet die Kämmerei einen Kreditbedarf von bis zu 274 Millionen Euro. Das Coronavirus werde auf Jahre tiefe Spuren im Haushalt hinterlassen, schreibt Kämmerer Axel von der Ohe in einem internen Brief an die Ratsfraktionen, der der HAZ vorliegt.